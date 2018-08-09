Сложности процессов, происходящих в Европейском союзе, не только не ослабевают с годами, но, наоборот, только нарастают. Труда требует обеспечение единого подхода к решению внутренних проблем, так же как и к реализации задач внешней политической деятельности. И если раньше фактор евроатлантической интеграции играл при этом значительную положительную роль, то теперь он нередко лишь усугубляет складывающуюся ситуацию. Идея возможного расширения Евросоюза по-прежнему остается в повестке дня, однако и позиции евроскептиков остаются весьма значительными. Это отражается, в частности, на подходе руководящих органов Евросоюза к определению конкретных путей осуществления идеи расширения — все больше акцент делается на том, что должны сделать балканские страны для достижения установленных критериев членства в ЕС, «дело теперь за балканскими странами», говорят в ЕС. Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Й. Хан считает, что пока ни одна страна Западных Балкан не готова к вступлению в Евросоюз. По мнению западных политологов, «в ЕС нет атмосферы и энтузиазма к расширению. Есть кризис, и все чаще обсуждается вопрос, сохранится ли Объединенная Европа и в какой форме». Президент Франции Э. Макрон предпочитает говорить в первую очередь о реформе сообщества, а затем уже и о расширении Евросоюза. Причем все это нередко подается в плане противодействия якобы растущему влиянию России в данном регионе. По мнению Э. Макрона, например, Евросоюзу следует продолжать подтягивать к себе балканские страны, не допуская их дрейфа в сторону России и других партнеров. МИД Российской Федерации считает «глубоко ошибочной логику постановки перед странами региона искусственного геополитического выбора между Россией и Евросоюзом».

maix¿? Западно-балканские страны и Евросоюз: голубой — кандидаты на вступление, переговоры начались; светло-голубой — кандидаты на вступление; жёлтый — предоставившие заявку на членство; оранжевый — потенциальные кандидаты, не предоставившие заявку на членство

После принятия в феврале с.г. новой стратегии расширения ЕС с Западными Балканами (так в Брюсселе обозначают Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Черногорию, а также самопровозглашенную республику Косово), а также после многообещающего турне председателя Европейской комиссии Ж.-К. Юнкера по балканским странам состоялся ряд встреч руководящих деятелей ЕС и Западных Балкан, на которых были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия ЕС с балканскими государствами. По оценке канцлера ФРГ А. Меркель, это была «фаза интенсивного развития отношений с Западными Балканами». Так 8−9 марта министры внутренних дел ЕС рассмотрели вопросы сотрудничества со странами Западных Балкан в области безопасности и миграции населения, что является одним из направлений указанной стратегии. Намеченные до 2020 года меры имеют целью повышение эффективности борьбы с нелегальной миграцией и улучшение контроля границ, усиление борьбы с организованной преступностью и торговлей оружием, наркотиками и людьми. Для координации этой работы полицейская служба Евросоюза (Европол) откроет канцелярии во всех пяти странах Западных Балкан и в Косово. ЕС намечает в покрытие необходимых затрат оказать и соответствующую финансовую помощь (как известно, на 2018 год предусмотрена «вступительная» помощь Евросоюза Западным Балканам в сумме 1 млрд евро).

Иван Шилов ИА REGNUM Жан Клод Юнкер

Перспективы участия в европейской интеграции обсудили 16 марта министры иностранных дел стран Западных Балкан при участии руководящих деятелей ЕС и ряда европейских стран. Было рассмотрено выполнение Плана создания Регионального экономического пространства Западных Балкан, разработанного на встрече премьеров указанных шести территорий Балкан в Триесте в июле 2017 года, в которой приняли участие и руководители Евросоюза. Принято решение, что секретариат Транспортного союза Балкан, договор о создании которого был также подписан в июле 2017 г., будет находиться в Белграде. Состоялся обмен мнениями и о деятельности Фонда для Западных Балкан, учрежденного по инициативе Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). По оценке министра иностранных дел Сербии И. Дачича, «Фонд является одним из самых активных элементов регионального сотрудничества, который будет способствовать развитию сотрудничества в области культуры, науки и исследовательской деятельности, расширению контактов молодых талантов и укреплению в целом устойчивого развития». Неправительственные организации Сербии, сказал он, уже предложили более 80 проектов такого сотрудничества в различных сферах.

А через неделю Европейский совет вновь обратился к теме Западных Балкан, подтвердив европейские перспективы региона. При этом была подчеркнута важность предстоящего в мае саммита ЕС — Западные Балканы, который должен будет определить конкретные инициативы по улучшению связей внутри Балканского региона, а также его взаимодействия с ЕС. Однако, по мнению некоторых членов совета, этот саммит будет посвящен не расширению Евросоза, а прежде всего укреплению его сотрудничества с Балканами. Как говорил председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер, «мы на Западе много говорим о Балканах, но недостаточно с Балканами».

16 апреля Совет министров иностранных дел Евросоюза вновь высказался за продолжение работы с Западными Балканами, «в интересах ЕС и стран — членов ЕС укреплять сотрудничество с этим регионом и усиливать уверенность в возможности его вступления в Евросоюз», заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини. А 17 апреля она и Й. Хан представили Европейскому парламенту доклад Еврокомиссии о положении в западнобалканских странах и о процессе расширения Евросоюза, которое, по словам Ф. Могерини, представляет собой «инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание всей Европы». В докладе были отмечены успехи Черногории и Сербии в переговорах о вступлении в ЕС и даны рекомендации начать такие переговоры с Албанией и Македонией.

Union Europea En Perù Федерика Могерини

На следующий же день Ф. Могерини начала свое балканское турне, посетив Албанию, а затем и Скопье, где на рабочей встрече с руководителями правительств западнобалканских стран был обсужден доклад Еврокомиссии, представленный Европарламенту. После бесед с лидерами Черногории, в ходе которых Ф. Могерини выразила поддержку их усилий по реализации планов евроинтеграции, она посетила Сербию, где на переговорах с сербским руководством значительное внимание было уделено косовской проблеме, реализации Брюссельского соглашения 2013 г., и в частности созданию в Косово Сообщества сербских общин. Вслед за Ф. Могерини балканский вояж осуществил 24−27 апреля и председатель Европейского совета Д. Туск, посетив западнобалканские страны и Косово. Весьма примечательно, что, встречаясь с премьером Македонии З. Заевым, Д. Туск счел необходимым отметить солидарность правительства Македонии с партнерами в НАТО и ЕС, которая проявилась в высылке из Македонии российского дипломата.

В опубликованном 2 мая докладе американского института «Восток — Запад» и Национального комитета американской внешней политики под названием «Время действий на Западных Балканах — рекомендации для американской дипломатии» указывается, что «США и ЕС должны совместно и координированно участвовать в решении острых проблем на Западных Балканах с тем, чтобы не допустить возникновения потенциального конфликта в этом регионе». При этом подчеркивается, что Вашингтону необходимо обновить и укрепить отношения с Сербией, самым большим и самым сильным государством региона, которая «балансирует на дипломатической проволоке, заигрывая одновременно и с Россией, и с ЕС». Авторы доклада считают, что европейским лидерам не следует ожидать решительного поворота Сербии к ЕС, если членство в Евросоюзе выглядит весьма далеким. Что касается Косово, то США должны «подбодрить» ЕС в плане оживления диалога Белграда с Приштиной при поддержке США с тем, чтобы помешать «скольжению» Косово к статусу замороженного конфликта, а Сербии нужно ясно дать понять, что ее вступление в Евросоюз требует признания независимости Косово, ну, а в последующем не препятствовать вступлению и Косово в ЕС. В отношении Македонии в докладе подчеркивается, что ее членство в НАТО и ЕС является приоритетным. Авторы доклада пришли к выводу, что всесторонний подход к решению политических и экономических проблем на Балканах требует, чтобы «НАТО и ЕС работали в тесной координации как между собой, так и с США».

Цитата из д/ф «Человек на канате». Реж. Джеймс Марш. 2008. Великобритания Хрупкое равновесие

Значительным событием в процессе приближения Западных Балкан к Евросоюзу был состоявшийся 17 мая 2018 г. саммит ЕС и Западных Балкан в Софии (предыдущий саммит был в 2003 году), хотя результаты этой встречи не оправдали надежд Западных Балкан. В ходе его подготовки возникли серьезные трудности из-за отказа премьера Испании сидеть за одним столом с представителями самопрвозглашенной республики Косово. По словам Д. Туска, саммит предоставил возможность его участникам подтвердить, что «европейская перспектива остается геостратегическим выбором Западных Балкан». Принятая членами ЕС декларация, которая была поддержана западнобалканскими странами, отмечала важность этих стран для Европы, однако не содержала конкретных сроков их присоединения или даже начала переговоров, а лишь указала на готовность увеличить инвестиции для укрепления связей этого региона с ЕС и внутрибалканских связей. К декларации приложен широкий перечень приоритетных направлений сотрудничества, но без определения конкретных мер их реализации. В результате саммит в Софии имел для западнобалканских стран скорее символическое, нежели практическое значение в определении перспектив присоединения. В декларации подчеркивается «поддержка европейской перспективы» Западных Балкан, но нигде не говорится о их «вступлении» или «расширении ЕС». Отмечают, что слова «контакты» и «связи» заменили понятие «расширение». В тексте декларации не упоминаются и «государства» Западных Балкан, а говорится лишь о «партнерах», не использовалось также понятие «балканская шестерка», что, как полагают западные обозреватели, явилось определенным компромиссом с теми странами ЕС, которые не признают независимость Косово. Участники саммита согласились провести следующую встречу в Хорватии в 2020 году.

Разногласия между членами ЕС по поводу решения конкретных вопросов вступления западнобалканских стран в Евросоюз сохранялись и после Софийского саммита. Несмотря на рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров с Албанией и Македонией, совет министров иностранных дел ЕС 26 июня постановил отложить до июня 2019 года принятие такого решения, согласившись с возражениями Франции, Нидерландов и Дании, требовавшими ощутимых результатов укрепления верховенства закона в Албании и Македонии и борьбы в этих странах с коррупцией и организованной преступностью. 9−10 июля прошел саммит стран Западных Балкан с участием руководителей ряда государств — членов ЕС и Евросоюза. Этот саммит состоялся в рамках т.н. «Берлинского процесса», начатого в 2014 году по инициативе канцлера ФРГ А. Меркель. В центре внимания участников саммита были вопросы развития экономики региона и расширения их сотрудничества в этой области, внедрения новейших технологий и обеспечения занятости молодого поколения для предотвращения отъезда в другие страны. По оценке газеты «Файненшл таймс», на саммите было высказано много приятного и прозвучали ценные инициативы, но мало было сделано, чтобы повысить шансы Западных Балкан на членство в Евросоюзе.

EU2018BG Bulgarian Presidency Лидеры стран ЕС прибывают на Софийский саммит

Евросоюз стоит перед одним их самых противоречивых расширений своих рядов, перед приемом стран Западных Балкан, которые до сих пор переживают последствия войн 90-х годов в регионе и с большим трудом преодолевают сохраняющиеся разногласия. В большинстве стран ЕС невелика готовность принять в союз новых членов, а с ними и новые проблемы. По данным агентства «Новая Европа» из Кембриджа, только 39% граждан государств — членов ЕС поддерживают идею расширения Евросоюза, тогда как 49% абсолютно против.

Нельзя не видеть, что предпринимаемые усилия по расширению Евросоюза таят опасность возникновения многих серьзных проблем, одной из которых явлется намерение осуществить идею создания «Великой Албании». По данным греческих депутатов Европейского парламента, премьеры Албании и т.н. «Республики Косово» разработали план их объединения. Эта «объединяющая платформа», предусматривающая ликвидацию границ, создание таможенного союза и единого рынка, означает де-факто создание Большой Албании как первого шага к «Великой Албании», в состав которой должны войти территории, которые сейчас принадлежат Греции, Македонии, Сербии и Черногории. При этом они исходят из того, что вступление в Евросоюз неизбежно приведет к ликвидации границ.

Западные Балканы уже теряют надежду, что двери ЕС будут им когда-либо открыты, они хотели бы иметь более ясную перспективу. В противном случае, говорил председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер, оживут «все прежние трудности и трагедии». И тем не менее Евросоюз остается привлекательным для Западных Балкан, прежде всего из-за экономических связей и финансовой поддержки: И. Хан сообщил об увеличении объема т.н. вступительной помощи кандидатам в Евросоюз на 2021−2027 г.г. с 12,5 до 14,5 млрд евро, причем в основном эти средства будут предоставлены странам Западных Балкан для проведения глубоких реформ и достижения определенных критериев для вступления в ЕС.

Markus Spiske Закрытая дверь

Бывший заместитель председателя Европарламента Х. Свобода недавно многозначительно заявил, что «из-за нерешительности ЕС и в результате деятельности России, Турции и Китая на Балканах возникает вопрос о возможной альтернативе Евросоюзу». А министр иностранных дел Сербии И. Дачич ясно и прямо сказал, что «если ЕС нас не хочет, то захочет Россия». Все это звучит в унисон с тем, что не скрывают и лидеры ЕС, заявляя, что одним из важнейших мотивов для укрепления их связей с Западными Балканами является уменьшение влияния России, а также Турции и Китая в этом регионе. По оценке Британского комитета по внешней политике, влияние России на Западных Балканах слабое, прежде всего из-за незначительного присутствия в сфере экономики, слабее, чем китайское или турецкое влияние, но вместе с тем оно и самое опасное, поскольку «русские готовы на все».