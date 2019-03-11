Как нами уже не раз указывалось, косовская проблема не только не находит своего разрешения, но ситуация вокруг Косово становится все более напряженной, а переговоры между представителями Белграда и Приштины зашли в тупик. Недавно, 7 февраля, эта проблема третий раз за последние четыре месяца обсуждалась в Совете Безопасности ООН. Обсуждение состоялось вопреки резкому сопротивлению представителей Запада включить этот вопрос в февральскую программу работы Совбеза, и до последнего момента оно было под вопросом. В представленном для рассмотрения докладе Генерального секретаря ООН отмечалось, что напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной в последние месяцы продолжала нарастать. Генсек сообщал, что в ноябре «правительство» Косово ввело высокие таможенные пошлины на товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцеговины. Это решение президент Сербии А. Вучич охарактеризовал как нарушение Центрально-европейского соглашения о свободной торговле и подчеркнул, что Белград возобновит свое участие в диалоге между Белградом и Приштиной только после отмены ею указанных пошлин. Миссия ООН и руководящие деятели Евросоюза неоднократно призывали «правительство» Косово отменить эти пошлины, однако «премьер-министр» Косово заявил, что это будет сделано только после признания Сербией независимости Косово. В этой обстановке Скупщина Косово приняла в декабре несколько законов, предусматривающих существенные изменения мандата, роли и численности Сил безопасности Косово, что ведет к их преобразованию в армию. Власти Сербии осудили принятие этих законов, считая их актом «политической агрессии» против Сербии и нарушением резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности ООН. По мнению генсека ООН, указанная резолюция Совета Безопасности по-прежнему является единственной правовой основой для присутствия в Косово только международных сил безопасности. Указав, что решению проблемы возвращения беженцев по-прежнему мешают проблемы, связанные с возвращением собственности и обеспечением их безопасности, он выразил озабоченность по поводу напряженности в отношениях между Белградом и Приштиной и связанных с этим рисков в обеспечении стабильности на местах, в частности в северной части Косово, и призвал лидеров обеих сторон изыскивать пути для обеспечения прогресса в проводимом при содействии Евросоюза диалоге по нормализации их отношений.

Косово

По мнению главы миссии ООН по делам временной администрации в Косово З.Танина, принимавшего участие в заседании в режиме видеоконференции из Приштины, последние события в отношениях между Приштиной и Белградом затрудняют возобновление диалога в духе доброй воли и компромисса. К тому же разногласия среди косовских лидеров в отношении диалога с Белградом, по его мнению, достигли критического уровня, в связи с чем возникают вопросы по поводу жизнеспособности нынешней правительственной коалиции в Косово.

Council.gov.ru Захир Танин

Участвовавший в работе Совета Безопасности ООН первый заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Сербии И. Дачич напомнил, что начался седьмой год переговоров между Белградом и Приштиной, что в 2013 г. было подписано Брюссельское соглашение о главных принципах нормализации отношений между Белградом и Приштиной, которое на сегодняшний день выполнено не полностью, до сих пор не создано в соответствии с этим соглашением сообщество сербских общин и продолжаются попытки захвата северной части Косово и Метохии. Он со своей стороны также отметил, что в настоящее время переговоры в Брюсселе не ведутся в связи с введением «правительством» Косово 100%-ной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что было осуждено всем международным сообществом, в том числе самыми верными сторонниками Приштины. Помимо этого, было принято решение о создании армии Косово. Сербия, сообщил И. Дачич, после проведения указанных акций воздержалась тем не менее от ответных мер и любых других действий, которые могли бы привести к обострению ситуации.

И.Дачич опроверг заявления о том, что решение о введении высоких пошлин было принято в качестве контрмеры в ответ на проводимую Сербией политику, которую Приштина называет агрессивной. Скорее, это было сделано потому, что 13 стран отозвали свое признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово, а его попытки вступления в Интерпол и в ЮНЕСКО завершились провалом. В этой связи он заметил, что некоторые члены Совета Безопасности призывали другие государства признать независимость Косово, не думая, что это негативно скажется на диалоге Приштины с Белградом, тогда как решения отозвать признание независимости Косово, по их мнению, могут привести к крайне пагубным последствиям.

Подчеркнув важность продолжения деятельности миссии ООН в Косово, И. Дачич сказал, что заявления о том, что уже нет необходимости в этой миссии и что она выполнила свой мандат, не соответствуют действительности. Он положительно оценил деятельность Специального суда и Специальной прокуратуры Косово, которые начали слушания по делам боевиков так называемой Освободительной армии Косово, совершивших преступления против сербов и лиц других национальных меньшинств. Вместе с тем он отметил непрекращающиеся попытки возложить исключительно на сербов вину за все те зверства, которые были совершены в Косово в ходе вооруженного конфликта в 1998—1999 гг. Постоянные нападения на возвращающихся лиц и их собственность, давление и акты насилия не позволяют сказать, что ситуация в крае является спокойной и стабильной. С учетом всех этих обстоятельств, заявил И. Дачич, Сербия считает необходимым и впредь проводить заседания Совбеза ООН с обсуждением косовской проблемы для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в Косово и поддержанию мира в регионе. Сербия по-прежнему твердо убеждена, подчеркнул он, что единственным способом урегулирования нерешенных вопросов является проведение переговоров при соблюдении принципов международного права, и готова продолжить диалог, однако это будет возможно только после того, как Приштина отменит свое решение о введении пошлин.

(сс) Chatham House Ивица Дачич

Представитель Косово В. Читаку на заседании Совета Безопасности ООН с вызовом заявила, что

«диалог между Косово и Сербией не был, не является и никогда не будет диалогом о праве Косово на существование в качестве свободного государства… Косово никогда не будет вести переговоры о его статусе государства или независимости».

Сербия, по ее словам, использует любые поводы для того, чтобы отсрочить неизбежное признание Косово в качестве свободного и независимого государства. Показательно, что она так прямо и не сказала о готовности руководства Косово сесть за стол переговоров с Белградом. Принятие решения по введению высоких пошлин на сербские товары, пояснила В. Читаку, стало прямым ответом на агрессивную кампанию правительства Сербии против Косово, а теперь они используются лишь как предлог для отказа сесть за стол переговоров в Брюсселе. Что же касается решения создать армию, то оно, как сказала В. Читаку, было продиктовано «вытекающими из наших законов, конституции и здравого смысла обязательствами по созданию необходимых механизмов безопасности».

И, конечно же, В. Читаку не преминула выразить недоумение по поводу того, что «мы вынуждены столь часто собираться здесь» для обсуждения косовской проблематики, «эти заседания, по ее мнению, утратили свою цель». А в отношении миссия ООН по делам временной администрации в Косово В. Читаку считает, что «она не играет никакой роли и не имеет действующего мандата».

Стремясь как бы задать тон обсуждению повестки дня, первыми изложили свое мнение представители стран НАТО. Представители Великобритании, ФРГ, США и Франции, обходя практически основные проблемы Косово, лишь в общей форме затрагивали значительные трудности диалога между Белградом и Приштиной с возложением на обе стороны ответственности за их возникновение. Представитель Великобритании сочла необходимым повторить сказанное ею на заседании Совбеза ООН в декабре прошлого года: Косово как независимое государство имеет право на создание собственных вооруженных сил, и в резолюции Совбеза ООН 1244 (1999) нет каких-либо положений, которые препятствовали бы преобразованию Сил безопасности Косово в армию. Вместе с тем она не нашла возможным, как это сделали представители ФРГ, США и Франции, заявить о необходимости отмены косовским руководством запретительных по существу пошлин на товары Сербии и Боснии и Герцеговины. Представители указанных стран НАТО выражали особое удовлетворение принятием давно вынашиваемого ими решения реже обращаться к обсуждению косовской проблемы в Совбезе ООН (теперь не ежеквартально, а в 2019 году три заседания, а в 2020 году — два). Точно так же проявилась их общность и в оценке перспектив деятельности миссии ООН в Косово, функции которой, по их мнению, могут быть переданы соответствующим косовским и европейским институтам, а по словам представителя США, миссия уже «выполнила свой первоначальный мандат и ее давно пора свернуть». К таким оценкам присоединились позже и представители Бельгии и Польши.

В отличие о своих западноевропейских коллег, представитель Российской Федерации В. Небензя дал всесторонний анализ косовской проблемы, подчеркнув, что

«Косово остается главным очагом нестабильности и источником конфликтного потенциала в Балканском регионе. Власти в Приштине взяли курс на обострение кризиса, что угрожает возобновлением насилия и войны… В Косово албанское руководство выходит из-под контроля тех западных стран, которые его независимость проектировали»,

а теперь ему попустительствуют.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

В нежелании представителей Запада рассматривать проблему Косово, считает В. Небензя, просматривается стремление скрыть от международного сообщества правду о реальной ситуации в крае и о закулисных играх вокруг Косово. В этой связи он указал, в частности, на провокационное введение «правительством» Косово 100%-ных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, на решение «парламента» Косово о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию, на призывы косовоалбанской стороны к «объединению» Северной и Южной Митровицы. Не подкрепленные никакими конкретными шагами, по его словам, неубедительные требования Соединенных Штатов и Евросоюза отменить пошлины в Приштине попросту игнорируют. Заявление «премьер-министра» Косово Р. Харадиная о прекращении сотрудничества его «правительства» с миссией ООН — это вопиющее нарушение резолюции Совбеза ООН 1244 (1999). Нет никаких результатов, считает В. Небензя, в работе Специального суда по расследованию преступлений боевиков «Освободительной армии Косово», включая похищения и убийства людей с целью изъятия у них органов. Совершенно очевидна и «импотенция посреднических усилий Европейского союза в диалоге между Белградом и Приштиной». «Российская позиция по Косово, заявил он, последовательна. Мы выступаем за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного, взаимоприемлемого и устойчивого решения на основе резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. Данное решение должно быть справедливым, соответствовать международному праву и получить одобрение Совета Безопасности». Косовская проблема, по его мнению, «должна находиться под плотным контролем Совета Безопасности».

В кратком выступлении представитель КНР указал, что принятые косовским руководством такие меры, как введение пошлин на импортируемые из Сербии товары и принятие решения о преобразовании Сил безопасности Косово в армию, не способствуют укреплению взаимного доверия и диалога. Подчеркнув, что резолюция Совбеза ООН 1244 (1999) служит важной правовой основой для урегулирования вопроса о Косово, он заявил, что Китай уважает суверенитет и территориальную целостность Сербии, понимает законную озабоченность Сербии этим вопросом и высоко оценивает усилия Сербии по достижению его политического урегулирования. При этом он выразил надежду, что Белград и Приштина будут добиваться нормализации двусторонних отношений на основе диалога и консультаций. В поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии выступили также представители Индонезии и Экваториальной Гвинеи.

Как положительный результат данного заседания Совета Безопасности ООН следует отметить признание большинством его участников роста напряженности в регионе и их озабоченность действиями руководства Косово, которые могут негативно сказаться на стабильности на Балканах. За возобновление диалога между Белградом и Приштиной и отмену косовских пошлин на сербские товары высказалось также большинство представителей. Наряду с представителями России и КНР, необходимость соблюдения положений резолюции Совбеза ООН 1244(1999) подчеркивали представители Перу и Индонезии, а важность деятельности миссии ООН в Косово отмечали представители еще шести стран.

(сс) Patrick Gruban Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Итак, прошло еще одно заседание Совета Безопасности ООН с обсуждением косовской проблемы, однако в будущем возможности Совбеза ООН в этом плане будут сокращены, поскольку эту проблематику он будет рассматривать реже. Поэтому, как представляется, заслуживают серьезного внимания раздающиеся в Сербии призывы перенести на уровень Организации Объединенных Наций не только рассмотрение всего комплекса проблем Косово, но и возможность участия ООН в попытках Белграда и Приштины договориться о нормализации отношений, поскольку Европейский союз явно не в состоянии обеспечить решение этих проблем по существу, а его посредническая роль в переговорах стала сугубо формальной.