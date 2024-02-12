Кристина Мельникова
Последние публикации
Герои в комиксах и татуировки. Как художники рассказывают о войне
Социальные потрясения, кризисы и войны — всегда испытание для общества, но почему-то в такие периоды часто происходит всплеск в развитии искусства. Так произошло и после начала СВО, когда творческие люди приняли вызовы времени и обратились к новой для себя теме, раскрывая ее в литературе...
12 февраля 2024
«Ты будешь жить, родненький». Водовоз спасал людей после удара по Донецку
Есть крылатая фраза о том, что первым признаком цивилизации стал момент, когда закон джунглей потеснили сострадание и готовность помогать своему ближнему. Кажется, что война — это и есть тот самый закон джунглей в действии, когда каждый отвечает сам за себя. Но многолетняя жизнь Донецка за уже...
24 января 2024
Зоопарк на линии фронта. Спасённые от войны животные теперь помогают детям
Когда в мае 2014-го Светлана Симбирцева и ее семья переселились в свой дом под Авдеевкой, им казалось, что исполнение мечты уже совсем близко. Она мечтала полностью посвятить себя любимому делу — созданию центра по реабилитации и спасению животных, которых на тот момент у нее уже было много. Они...
29 мая 2023
«Турция не постесняется закрыть Проливы и нарушить конвенцию Монтрё»
Столкновение России и Турции, обернувшееся инцидентом со сбитым российским бомбардировщиком, было вполне предсказуемо, поскольку с некоторых пор Турция взяла курс на реваншистскую политику неоосманизма, в которую не укладываются намерения России сохранить сирийскую государственность, убежден...
1 декабря 2015
«Львиная доля российского управляющего класса тесно связана с Порошенко»
Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться, как и для чего Россия поддерживает украинскую экономику, а вместе с ней и киевский режим. Видимые проявления поддержки Россией украинской экономики и, как следствие, киевского режима, действительно, присутствуют, но вот в вопросе о том, насколько они...
8 августа 2015
«Донбасс не должен быть чьим-либо сырьевым придатком»
30% промышленного актива бывшей Донецкой области Украины контролируется сейчас ДНР, рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник управления стратегии развития промышленности администрации главы ДНР Евгений Лавренов. Среди них, по его словам, есть как предприятия, находящиеся в правовом поле ДНР и...
15 июля 2015
«Центробежные силы на Украине уже не остановить»
Желание последовать примеру ДНР и ЛНР и отделиться от Украины присутствует во многих регионах страны — в основном юго-восточных. Однако в условиях политического террора, пропаганды и борьбы Киева с любым проявлением инакомыслия этим настроениям сложно реализоваться. При этом на западе Украины, как...
11 июля 2015
Сдача Широкино: «Разумное решение» или прямое предательство?
Мнения ополченцев и военных экспертов о ситуации с выводом войск ДНР из Широкино разделились. Одни назвали этот шаг верным, поскольку ВСН теряли слишком много людей в Широкино, где под контролем противника находится господствующая высота. Другие же считают, что этот шаг — ни что иное, как...
4 июля 2015
«Сдав Донбасс, Россия потеряет Крым, Калининград и Курилы»
В российской элите с самого начала конфликта в Донбассе присутствовали настроения решить его путем интеграции провозгласивших свою независимость ЛНР и ДНР в состав Украины. Те же самые установки существуют и теперь, однако трудно не обратить внимание на тенденцию к их усилению, о чем может...
23 июня 2015
«Препятствование объединению ЛНР и ДНР нужно приравнять к вредительству»
Предпосылки для объединения ЛНР и ДНР, как и первые шаги в этом направлении, существуют, считают эксперты, а для того, чтобы интенсифицировать эти процессы, нужна политическая воля. «Объединение однозначно рано или поздно должно произойти по той простой причине, что основой для него служат общие...
18 июня 2015
«У нас было три автомата на девять человек!»: как защищают Донецк
Во время поездки в Новороссию в середине мая мы оказались по приглашению знакомых ополченцев в расположении части 6-ой батальонно-тактической группы Республиканской гвардии ДНР, планируя попасть на передовую, где, по логике Минских договоренностей, должно было быть спокойно. Однако, в части...
15 июня 2015
«Война в Донбассе будет продолжаться до распада Украины»
На военном полигоне в районе Донецка, куда меня пригласили бойцы 6-го батальона Республиканской гвардии, много ребят-новобранцев. Они сделали свой выбор и пошли добровольцами в ополчение. Родом они из разных городов бывшей Донецкой области. Самому старшему на вид дашь не больше 25−26 лет. Отвечая...
3 июня 2015
Эксперты: Киев использует Саакашвили для «троллинга» Москвы
Назначение Михаила Саакашвили губернатором Одесской области эксперты связывают как с целью зачистки сопротивления в одном из наиболее опасных для нынешней украинской власти регионов, так и с попытками отстранения группы Коломойского от влияния в Одессе. Но одной из наиболее вероятных причин...
2 июня 2015
Эксперт: США решили развязать войну против Приднестровья
Назначение Михаила Саакашвили губернатором Одесской области свидетельствует о том, что США решились на новую военную провокацию — теперь уже на приднестровском направлении. Такое мнение высказал 1 июня корреспонденту ИА REGNUM украинский политолог, президент Центра системного анализа и...
1 июня 2015
«Новороссия потеряла одного из своих самых верных сынов»
Командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой был человеком неудобным для многих из-за своей принципиальности, решительности и последовательности в отстаивании интересов народа Донбасса. У него были враги не только внутри ЛНР, но и в России, не говоря уже о непосредственном противнике, для которого...
27 мая 2015
Facebook стал инструментом террора
Российские участники социальной сети не понимают, за что блокируются их страницы и удаляются сообщения при том, что антироссийские выпады украинцев остаются без внимания. Несмотря на неудовлетворение, которое, как ранее сообщалось выражали украинские пользователи в отношении социальной сети...
22 мая 2015
Никто из западных управляющих Украиной не заинтересован в ее дефолте
Дефолт на Украине зависит от того, захотят ли этого страны Запада, и объективные предпосылки для дефолта будут иметь здесь второстепенное значение, считают эксперты. «Дефолт возможен в любой момент, как только это будет признано Западом, потому что расплатиться они не могут и не смогут, но Запад...
20 мая 2015
Валентин Катасонов: В ответ на атаку на рубль, России надо ввести мораторий на оплату долгов
Для стабилизации ситуации c рублем России необходимо ввести ограничения на трансграничное движение капитала и мораторий на погашение внешних обязательств, считает председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов...
17 декабря 2014
Эксперт: Руководству России нужно выбрать между ресурсной колонией и независимостью
Российскому руководству необходимо определиться с тем, какое общество оно хочет построить, и, исходя из этого, продумывать системную социально-экономическую политику, заявил председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин...
11 декабря 2014