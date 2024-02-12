Социальные потрясения, кризисы и войны — всегда испытание для общества, но почему-то в такие периоды часто происходит всплеск в развитии искусства. Так произошло и после начала СВО, когда творческие люди приняли вызовы времени и обратились к новой для себя теме, раскрывая ее в литературе, кинематографе и, конечно, в живописи, говорящей на собственном языке. Причем в каждом отдельном случае этот язык уникален — классическая живопись, быстрые зарисовки с фронта, комиксы на военную тему, работы, вдохновленные советской военной агитацией и плакатами, и даже татуировки. ИА Регнум поговорило с тремя художниками, которые вдохновляются сюжетами из нашей новейшей истории, перенося образы на полотно, которым может быть даже человеческое тело.

Данил Багринцев «Любимый город»

«Марш, марш вперёд, рабочий народ»

Работы Данила Багринцева, выпускника Луганской академии культуры и искусств им. Михаила Матусовского, недавно распространились по военным блогам и потрясли их аудиторию. Взволновали теплотой, простотой и реализмом, с которыми 24-летний художник решил рассказать о своей родной земле и постигшей ее трагедии.

Он обращается к предметам и образам близким и понятным. Краюшка хлеба в солдатском пайке, демобилизованный со стареньким вещмешком на фоне заводских труб родного города, бывалый ПАЗик, рабочие в оранжевых жилетках возле ЛЭП на городских задворках — вот что на его рисунках. А еще — цепляющие за душу сцены фронтовой жизни, вызывающих ассоциации с «Ивановым детством» Тарковского, песней «Темная ночь», да и в целом с советской художественной традицией.

Ассоциации не случайны, как говорит сам Данил, в работе он вдохновляется советским периодом и реалистичной русской живописной школой. Правда, использует в работе современные методы — парень рисует в цифре на графическом планшете, добиваясь эффекта масляной живописи так, «чтобы зритель и отличить не мог».

Молодой художник родился и всю жизнь прожил в Алчевске — небольшом промышленном городе в ЛНР. Когда началась война, Данилу было 14 лет, его отец, Владислав Валерьевич, работал инженером на Алчевском металлургическом комбинате. Но в один апрельский день 2014 года всё изменилось.«Я помню, как утром пошел в школу, отец, как всегда, надел форму, но отправился не на работу, а на взятие ОГА или СБУ в Луганске. Дальше было ополчение. Тогда еще всё держалось исключительно на энтузиазме и инициативе людей, зарплаты не платили, была только гуманитарная помощь»,— вспоминает он то время.

Данил Багринцев «Привал»

С тех пор прошло уже почти 10 лет. И сейчас Багринцев-старший тоже находился бы на передовой, если бы не серьезное осколочное ранение обеих ног. Сразу после начала СВО под командование Владислава Валерьевича попал полк мобилизованных, в подразделении отца оказался и близкий друг Данила. Поэтому многое он знает и переживает из их рассказов, которые потом ложатся в основу изображаемых сюжетов. Возможно, поэтому тема мобилизованных в первые месяцы СВО стала главной в творчестве Багринцева.

На критические комментарии о том, что солдаты в его работах, еще вчера люди мирных профессий, — шахтеры, студенты, музыканты, — выглядят не слишком брутальными, форма на них сидит как-то не очень ладно, да и амуниция старенькая, отвечает, что так могут говорить люди с «большой земли», которые далеки от фронтовой реальности того периода.

«Я рисую сейчас мобилизованных, в начале 2022 года, уже через полгода-год наши солдаты выглядели иначе. Но сразу всё так и было: винтовки Мосина, советские вещмешки и плащ-палатки, каски 68 года, разгрузки, на которых кровь 200-х не отстиралась. И надевали это на себя люди, которые ещё вчера жили как все, обычной жизнью, на завод ходили, с войной не сталкивались, некоторые даже автомат в руках не держали»,— объясняет он.

Данил Багринцев «Марш-бросок»

Героизм он видит в простых, на первый взгляд, вещах, а конкретные истории выбирает субъективно («цепляет — не цепляет»). Так, работа «Марш-бросок» была вдохновлена рассказом полковника Багринцева, как луганским мобилизованным в самый первый день СВО, 24 февраля, поставили задачу выдвигаться в поселок Трехизбенка — 47 километров пешком зимой по бездорожью.

Работа «На черный день!» с хлебом и банками консервов — это рассказ о том, как целая рота в один из военных дней на этих продуктах и половине литровой бутылки воды продержалась целые сутки. Ну а пронзительную картину «Любимый город» Данил посвятил демобилизации студентов.

Данил Багринцев «На черный день»

«После того как вышел приказ о демобилизации, я и придумал этот сюжет — как будто этого парня высадили на луганской трассе, он идет пешком в сторону нашего города и останавливается на него посмотреть уже совсем другими глазами», — рассказывает художник.

Правда, главная его мечта — серия работ о мире, о великих стройках, о восстановлении Донбасса. В своих мирных проектах Данил хочет показать «местное спокойствие», ощущение, что никуда не нужно торопиться, что красота везде, её нужно только замечать. В краткосрочных же творческих планах алчевского художника — выставка, посвященная его первым работам о мобилизованных.

Предположительно она будет проходить в городском музее Алчевска в начале весны, на ней представят около 17 картин. Первоначальное название выставки Данил взял из «Варшавянки»: «Марш, марш вперёд, рабочий народ» — в честь студентов, металлургов, шахтеров и множества других людей мирных профессий, которые оказались в эпицентре суровых сражений, и, несмотря на отсутствие военного опыта, дошли до Северодонецка, удерживали другие, не менее сложные, участки фронта.

Комиксы вместо новостей

Творческий путь художника Валерия Букши совсем иной, нежели у Багринцева, но их объединяет общая тема — оба показывают жизнь солдат, жизнь фронта. А образы и подачу выбирают разные.

Валерий — представитель российской богемы, работавший в составе арт-группы Recycle, лауреатов премии Кандинского, выставлявшийся с собственными работами в ведущих мировых галереях современного искусства. Но после того, как он впервые оказался на фронте, тема СВО стала главной в его творчестве.

Валерий Букша Эпизод из комикса

В мае 2022 года картина Букши была показана на прошедшей в Севастополе выставке «Глазами Донбасса» наряду с военными рисунками других художников и фотографиями военкоров. Но художник понимал — раз ты обращаешься в своем творчестве к фронтовой теме, то должен всё увидеть своими собственными глазами. Уж в июне эта задумка была реализована, он отправился в Донбасс к своему коллеге художнику и военкору Глебу Эрвье. В первый же день они оказались в гостях у артиллеристов в районе Попасной, где Валерий получил боевое крещение — попал под свой первый обстрел.

«Глеб в этот момент брал интервью у командира орудия с позывным Ляля, и в этот момент по нам стали отрабатывать из системы «Град». Полпакета тогда высыпали. Ляля сразу скомандовал «в укрытие», и мы вместе с Глебом и остальными ребятами попрятались по щелям. Прилетало тогда метрах в 50-100, но, к счастью, никто не пострадал. Уже на второй день мы снова попали под обстрел, когда шли по центру Донецка», - вспоминает он.

После этой первой поездки, которая изначально воспринималась как приключение, Валерий стал выезжать в Донбасс регулярно, теперь уже не только как художник, который хочет увидеть фронтовую реальность, но еще и как волонтер. Говорит, что в первый раз это все было «искренне, но наивно», а затем решение о каждой новой поездке становилось всё более взвешенным и поездки эти уже происходили с доставкой необходимого.

Валерий Букша Эскиз к комиксу: разворачивание орудия

Но, конечно, волонтерская деятельность не вытеснила главное — желание рассказывать о происходящем посредством творчества. У Валерия есть два основных формата работы — наброски, которые он рисует углем с фронтовых фотографий или непосредственно на передовой с натуры, и комиксы — это его главный труд на текущий момент. Комиксы он создает с 23 февраля прошлого года, уже вышло семь выпусков, а в процессе подготовки находятся 8-й, 9-й и 10-й.

По словам Валерия, в этом комиксе все люди, персонажи и ситуации настоящие. «Там нет выдуманных героев, командиры, разведка, артиллеристы — живые люди. Главный герой — это собирательный образ, но я даже не показываю его в комиксе. Всё видно его глазами».

Валерий Букша Эскиз к комиксу: артиллеристы

Идею предложили ученики Букши, который еще и педагог ставропольской гимназии. Его подопечные знали, что он ездит на фронт, видели его рисунки и однажды предложили нарисовать комиксы и анимэ — наиболее востребованные в молодежной среде жанры. Второе пока приходится осваивать, а первое всем понравилось — взрослым, детям и, самое главное, — парням на фронте.

«Комиксы это лайтовый жанр. Подростки и дети не интересуются новостями, да это и не нужно, так как сейчас слишком много стрессовых новостей, которые им в этом возрасте не пойдут на пользу. А комикс — хороший формат,— объясняет художник. — К тому же у многих бойцов есть дети, и им нужно понимать, чем папа занимается. Для маленького ребенка важно осознавать, что его папа супергерой, который выполняет очень сложное задание. Такой формат позволит ребенку больше понимать и ситуацию, и своего отца».

Валерий говорит, что коллеги поддерживают его — комикс издается при поддержке министерства молодежной политики Ставропольского края. В скором времени ожидается выпуск бумажной версии, который будет распространяться бесплатно, а его первые экземпляры автор планирует собственноручно отвезти бойцам на фронт.

Художник убежден, что сложившаяся ситуация способна обогатить русскую и мировую культуру, поскольку творческая интеллигенция в России поняла, что не нужно ориентироваться на Запад, а лучше сделать что-то свое, потому что именно собственное искусство будет через какое-то время первоисточником и примером для подражания, в том числе и для внешней аудитории.

Татуировка как кладезь смыслов

Сам Глеб Эрвье, художник и один из самых известных в Москве татуировщиков, в Донбасс поехал еще до начала СВО в качестве военкора. Свободное время после поездок на фронт и съемок обстрелов он посвящал творчеству, перенося пережитое на бумагу и холст («свои впечатления, кадры, портреты друзей»). В работе обращался к опыту Василия Верещагина — своего дальнего родственника.

«Друзья позвали меня вначале в Армению в момент обострения в Нагорном Карабахе, потом в Афганистан. Эта поездка оказалась захватывающей, мы с товарищем пешком переходили границу между Таджикистаном и Афганистаном, устанавливали связь с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), когда они только пришли к власти, — вспоминает Глеб. — Когда началась существенная эскалация на границе ДНР и Украины меня позвали туда, это было ровно за неделю до конфликта. Я приехал как нейтральный корреспондент, потому что изначально Донбасс не был мне близок, я смотрел на этот конфликт отстраненно, в Донецке встретил начало СВО».

Творчество пришлось адаптировать к новым реалиям, потому что первое время, как вспоминает художник, было не до него. События стали развиваться очень бурно, начались серьезные обстрелы, серьезные материалы, выступления по телевидению. Ну а потом жажда творчества взяла свое, но только вместо татуировки он начал делать зарисовки простым карандашом

Серия этих зарисовок позже легла в основу трех выставок. Опыт Эрвье уникален тем, что он совмещал публицистический жанр, в том числе фотографию, и художественное творчество. По его мнению, эти направления не конфликтуют, а дополняют друг друга:

«Пускай картина или рисунок займут внимание зрителя на 10 секунд, но это будет как некий маяк, это будет свидетельствовать, что эта тема важна, и, значит, стоит ей интересоваться».

Сейчас он вновь вернулся к своей основной работе, но военную тему для себя не закрыл. В настоящее время Эрвье занимается проектом, связанным с военной татуировкой — хочет создать серию объединенных логически и визуально работ, посвященных разным родам войск и в целом деятельности вокруг СВО. Он уверен, что татуировка — это подвижное искусство в прямом смысле, «которое работает как переносчик смыслов всё время, пока жив носитель татуировки».

«Посвящая место на своем теле известным событиям, мы приглашаем окружающих стать нашими товарищами, братьями по оружию в войне идей. Татуировка — более важный вид искусства, чем может показаться», — убежден художник.

Глеб объясняет, что, создавая свои работы на военные темы, будь то рисунок, живопись или татуировка, он хотел поучаствовать в мобилизации людей в широком смысле этого слова — «заинтересовать их через красоту работы этой темой, предложить задуматься о собственном пути в контексте общей войны». Ведь, убежден художник, на войне нужны консолидированные усилия множества людей: добровольцев, медиков, гуманитарщиков, технических специалистов. И для каждого из них важно найти понятный язык. А для некоторых очень нужных людей часто точкой входа является созерцание и эмоции от увиденного.