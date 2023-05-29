Когда в мае 2014-го Светлана Симбирцева и ее семья переселились в свой дом под Авдеевкой, им казалось, что исполнение мечты уже совсем близко. Она мечтала полностью посвятить себя любимому делу — созданию центра по реабилитации и спасению животных, которых на тот момент у нее уже было много. Они попадали к ней разными путями.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Фотосессия между обстрелами на фоне города

Некоторых из своих лошадей Светлана выкупила с колбасных заводов — их отдавали туда заводчики как не поддающихся воспитанию. Забирала найденных в лесу охотниками лисят и волчат, оставшихся без родителей и обреченных на гибель в дикой природе, принимала подкидышей, обычных дворовых собак, забирала на лечение диких птиц с перебитыми крыльями. Большой участок семья приобрела еще в 2012 году, но долго строились — помимо дома требовались конюшни, вольеры для животных, клетки для птиц. Через два года всё было готово.

А уже летом 2014-го через участок Светланы, находящийся неподалеку от печально знаменитой затяжными боями авдеевской промзоны, фактически пролегла линия фронта.

Жизнь посреди войны

Зашедшие в поселок украинские националистические батальоны (запрещенные в России «Азов» и «Правый сектор») устроили террор местному населению — грабили и убивали непокорных, стреляли по мирным ради забавы, устраивали кровопролитные разборки между собой, как и впоследствии в Мариуполе, занимали дома гражданских под военные цели. Светлана хорошо помнит день, когда они появились: это как раз был день рождения ее младшего сына.

«Вначале нас обстреляли из «Градов», хотя ополченцев там уже не было, они ушли специально, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. Примерно неделю захватчики вели себя спокойно, пока обосновывались в Авдеевке, а через неделю начались грабежи. Грабили всех.

К соседке нашей зашли, она лежачая была, так из-под нее даже простыню вытащили. Им говорят: «Как же, ведь это использованное белье?» А они отвечают: «Ничего, жинка постирает»,

— вспоминает женщина.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Светлана с детьми до войны

Те, кто называл себя освободителями и защитниками, вывозили всё. Лог транспортной компании «Новая почта» должен хранить в себе длинный перечень мародеров, вывозивших награбленное через Константиновку. Если, конечно, его давно не удалили. Снимали ворота, вытаскивали бытовую технику, мебель, переворачивали квартиры и дома в поисках ценностей. Не обошли стороной и дом Симбирцевых: пять-шесть человек ворвались утром, хозяина ударили прикладом, наставили оружие, забрали деньги и всё, что приглянулось. А после «гости» разместились на территории — все же 65 соток в очень хорошем месте: в окружении лесов, недалеко от источника… и Авдеевской промзоны. Практически на участке была оборудована позиция. Оттуда скучающие украинские военные развлекались снайперской стрельбой по хозяевам, на попечении которых все так же оставался целый зоопарк.

«Даже по дочке Полинке, которой тогда было 12 лет, стреляли, волосы «расчесывали».

Чаще всего, когда мы выходили кормить лошадей в конюшню. Они так развлекались не каждый день, конечно, но довольно часто. Помню, мы стояли с нашей соседкой, Катей возле забора и разговаривали, а они начали нас ловить. Снайперы. Катя спрашивает: «Ну что, домой пойдем?» Я говорю: «Катя, давай не будем показывать, что мы боимся». Внутри все тряслось, конечно, но мы продолжали делать вид, что разговариваем, не хотели, чтобы они увидели нашу слабость, наш страх. Потом, когда они прекратили и мы пошли по домам, я помню, как у меня еще долго тряслись руки», — рассказывает Светлана. Её сынишка, которому тогда было два года, на время перестал говорить из-за обстрелов и постоянного стресса.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Осколок ракеты во дворе дома в Авдеевке

Поэтому при первом представившемся случае детей вывезли в Донецк, долго дожидаясь возможности более-менее безопасного проезда. Там уже была провозглашена и делала первые самостоятельные шаги Донецкая Народная Республика. А родители остались в Авдеевке, в полностью разграбленном доме, где оставались только настенные шкафчики. Бросить животных они просто не смогли. Звери тоже страдали от внезапно навалившейся войны, получая свою порцию горя не меньше, чем люди. Во время обстрела в Светланином хозяйстве убило волка и филина, двух собак, погибла лошадь ахалтекинской породы, а другую ранило — она умерла уже в Донецке от последствий ранения.

«Конюшня вся изрешеченная была, но мы их потом выпустили, чтобы они сами ходили, у нас большая территория, а они чувствовали опасность и могли уберечься. Мы наблюдали, как однажды они перед обстрелом минуту смотрели вдаль, а потом, как по команде, развернулись и побежали, и в это место через секунду приземлилась мина. Вот до такой степени чувствовали опасность. Как они живы остались — это настоящее чудо», — уверена женщина.

Один из ее питомцев как раз уцелел самым невероятным образом. С кормами была настоящая беда, но летом лошадей можно было выводить на траву попастись. Вот на таком выпасе конь Гранд попал под сильный обстрел, недалеко прилетел пакет «Градов», падали мины, и укрывшиеся в подвале хозяева уже думали, что больше не увидят лошадь живой. А когда стихло, обнаружили его целым и невредимым, хотя вокруг не было живого места от воронок. А животное даже не задело.

Второе рождение

В таком режиме Симбирцевы прожили до начала 2017 года, когда, наконец, удалось найти лазейки, чтобы вывезти своих животных на территорию ДНР. Светлана поначалу очень неохотно рассказывала об этом, не желая подвести помогавших ей людей, однако сюжет вполне тянет на остросюжетный фильм. Как удалось пройти с питомцами между блокпостами и минными полями через линию фронта — тоже чудо.

Деньги на эвакуацию животных помогла собрать неравнодушная киевская подруга Марина, она несколько лет поддерживала семью, сочувствовала жителям Донбасса, переживавшим военные тяготы. Организацию переезда взяли на себя проводники, которые знали тайные тропы между блокпостами по минным полям — с этих троп нельзя было сворачивать ни на сантиметр. Было страшно, волновались, как всё пройдет, но оставаться в Авдеевке больше не могли.

9 июля 2017 года Светлана оседлала двух лошадей, еще двух привязала к оседланным, а к тем — поводки с козами. Сверху прикрепили мешки со свинками-минипигами. Муж Светы поехал на машине через блокпосты с десятью собаками, кошками, птицами, енотами и лисами, которых провезти было проще. Все равно верхом он не ездил, а проводник, к счастью, умел. Так и пошли караваном, с натянутыми как струна нервами. Вокруг было странное, необычное затишье, а животные, которым передалось настроение людей, тоже будто чувствовали, что нельзя баловать, пугаться и даже щипать траву по дороге.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Фотосессия между обстрелами на фоне города

Всё шло хорошо, пока дорогу беглецам не преградила речка в глубоком овраге, переправа через которую оказалась настоящим испытанием. Переправиться через реку можно было лишь по узенькому железному мостику, где с трудом мог пройти человек. Вначале вместе с проводником перевели коз и лошадей со свинками. Когда Света переправляла своего любимца, ахалтекинца Кади, поднялся сильный ветер, старое железо загудело, и конь от неожиданности пошел в сторону, уперся крупом в перила, не смог удержать равновесие и полетел с четырехметровой высоты в овраг.

«Так как мы прошли почти середину мостика, он упал в речку, что смягчило падение. Я думала, Кади разбился, но он выплыл, хотя и был весь в крови — повредил нос и надбровье. Было очень страшно смотреть, как его жемчужная шёрстка приобретала алый цвет», — не может сдержать эмоций Света, заново переживая тот момент. Конь падал еще несколько раз, пока не выплыл на нужный берег. Оставалось перевести Гранда — самого крупного из лошадей. Спускаться по крутому откосу, чтобы переплыть речку, он не захотел, и снова пришлось идти через злополучный мостик.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Лошади на новом месте жительства в Донецке

«Я поехала верхом, так как Гранд отказался заходить у меня в руках. Впереди нас контролировал проводник, и, наверное, зря, как оказалось немного позже. Мы немного прошли по мостику, как проводник резко обернулся, чтобы что-то сказать, и этим напугал Гранда. Гранд сместил туловище, и мы полетели вниз, только не в речку, а в овраг, до речки мы еще не дошли. В этот момент я вспомнила детство, как папа меня держал за руку, а на этой руке были его любимые часы. Я еще подумала, какая красивая, крепкая рука. Время как бы замедлилось», — вспоминает женщина, в тот момент с жизнью уже попрощавшаяся.

Конь падал спиной, внизу был косогор, так как до линии воды еще не дошли, но и тут все обошлось. Седло смягчило удар, наездница вылетела и откатилась, а животное от шока перестало упрямиться и пошло в воду. Через несколько минут все закончилось: все остались живы и целы. А на посту ДНР от приближавшей процессии все оторопели. Попросили документы, поинтересовались, откуда, и не обиделись на грубый ответ: «Видно, что из Авдеевки, проходите». День с переправой через ту речку Светлана стала отмечать как свой второй день рождения.

Новый дом

В Донецке они купили дешевый дом на «похоронные» отца. Хозяйство — самое скромное, но морально, как говорит Света, ей стало намного легче после нескольких лет жизни в оккупации. Именно так она воспринимала украинскую Авдеевку. Теперь, наконец, оказалась в безопасности, воссоединилась с детьми и начала новую жизнь. Почувствовала в себе силы помогать другим. Именно тогда Светлана приняла решение проводить бесплатные сеансы иппотерапии для детей с ДЦП, состояние которых усугубляется постоянным военным стрессом.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Светлана с детьми до войны

Этим она занимается до сих пор, вопреки постоянным обстрелам города. Давно известное и полезное лечение: теплое, живое существо помогает седокам включать разные группы мышц, греет их, массирует, включает мелкую моторику. Главным «врачом» как раз и работает тот самый Гранд, сохранивший свою лошадиную жизнь чтобы помогать больным детям. Он катает их в относительно безопасном парке, получается не очень часто, в зависимости от обстановки, хотя больные детки нуждаются в регулярных занятиях.

Регулярно нужно и кормить-поить шерстяную семью. Последнее стало настоящей проблемой из-за тяжелой ситуации с водоснабжением в городе.

«Питьевую воду мы все покупаем, а это большие дополнительные расходы. Так как у меня много животных, в том числе пять лошадей, нам приходится таскать воду ведрами с речки, которая в километре от нас. Таскаем много, такой вот «фитнес по-донецки» получается. Помимо проблем с водой, из-за обстрелов у нас вылетели стекла на трех окнах, разрушены заграждения для лошадей, дверь от уличного туалета от взрывной волны сорвало, и она улетела на несколько метров. Но самое тяжёлое, что мы пережили, — это гибель моих двух любимых собак, моей любимой козочки Ми-Ми, которая своим молоком спасла много подкинутых нам щенков, котят и даже белочек с медвежонком», — сетует женщина, не отказывающая в помощи никому.

Фото из домашнего архива Светланы Симбирцевой Фотосессия с медвежонком

Медвежонка-девочку Марусю принесли военные, попросившие Свету приютить и выкормить малышку, мама которой погибла от обстрела в частном зоопарке. И Света, несмотря на все трудности с кормами и обстрелам, согласилась помочь.

Светлана говорит, что вопреки всему старается не унывать, потому что есть те, кому еще тяжелее. Она продолжает заниматься повседневными делами, пытается заработать животным на еду, изредка выбираясь на фотосессии в условно безопасные районы города и проводя занятия по верховой езде. Из-за обстрелов люди не особо хотят всем этим заниматься. Если бы не несколько помощников, иногда поддерживающих «зоопарк» кормами, ему было бы совсем не продержаться в таких условиях.

«Но мы продолжаем жить, учится и не унывать, делаем все вместе по возможности, радуемся солнышку, ветру, дождю… Ценим каждый момент. Война научила нас этому — ценить жизнь. Животные тоже помогают не унывать, не расслабляться, держат нас в тонусе, дарят свою любовь», — оптимистично заключает женщина.

Как, наверное, в каждом донецком доме здесь верят и надеются на скорейшую победу. Эти люди, пережившие многое, просто не могут позволить себе, чтобы обстоятельства взяли верх, чтобы всем управляли паника и отчаяние. Они изо всех сил стараются полноценно жить, а не существовать, и каждый день просыпаются с мыслью о скором наступлении долгожданного мира. Мира для всех, а не только для избранных, которого так искренне желают в Донбассе с того самого злополучного 2014 года.

Светлана и ее питомцы нуждаются в любой помощи по вашим возможностям. Номер карты Сбербанка 5336 6901 2175 1756. Сергей Александрович Р.