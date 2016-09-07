Константин Казенин
Последние публикации
Исчезновение имама Шамиля
7 сентября (26 августа по старому стилю) 1859 года в горном дагестанском ауле Гуниб знаменитый имам Шамиль, 25 лет возглавлявший исламское теократическое государство — имамат, то практически уходившее в небытие, то вновь возникавшее в горах Чечни и Дагестана, прекратил сопротивление царским войскам...
7 сентября 2016
Четыре вопроса о «политическом исламе» в Дагестане
Кампания по выборам дагестанского регионального парламента, ожидаемым в сентябре, с самого начала пошла не по обычному сценарию, который позволял бы основным группировкам местных чиновников, бизнесменов и спортсменов, поделив между собой партийные бренды, на фоне безразличия большинства избирателей...
1 июня 2016
Северный Кавказ: истоки новых конфликтов
Этой зимой из регионов Северного Кавказа все чаще стали приходить новости о серьезных конфликтах в мусульманской среде. Все они как будто однотипны, поскольку связаны с мечетями, неподконтрольными республиканским Духовным управлениям мусульман. Но на самом деле причины сегодняшних конфликтов и их...
20 февраля 2016
Турция и Северный Кавказ: реальные и мнимые риски
Осложнение отношений Москвы и Анкары вызвало многочисленные прогнозы, что Турция может разыграть некую антироссийскую партию на Северном Кавказе. Пытаясь просчитать такие сценарии, некоторые вспоминают о том, что в северокавказских республиках проживает несколько тюркских народов, и полагают, что...
9 декабря 2015
Религиозная война: революция Лютера и современный ислам
Смотрите галерею о Лютере и Реформации в картинах и витражах Большие духовные события не раз случались там, где большинство современников их не ждало. Сам Основатель Христианства явился в мир в одном из самых захолустных на тот момент уголков Средиземноморья. Выступление Лютера против...
10 ноября 2015
Новая «вертолетная атака» на Дагестан
Рано утром в понедельник, 27 июля, в приграничном с Чечней дагестанском городе Кизляр был задержан глава Кизлярского района Андрей (Юсуп) Виноградов. Вертолет, на котором он был доставлен после задержания в Моздок, сразу заставил многих вспомнить события двухлетней давности, когда так же на...
27 июля 2015
Повезет ли Северной Осетии после Мамсурова?
Таймураз Мамсуров был одним из первых региональных глав на Северном Кавказе, занявших должность после отмены всенародных губернаторских выборов. Когда кандидатура Мамсурова вносилась в парламент Северной Осетии, мотивы, по которым Кремль решил поставить именно на него, были достаточно ясны...
6 июня 2015