



Иван Шилов ИА REGNUM Мартин Лютер

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Большие духовные события не раз случались там, где большинство современников их не ждало. Сам Основатель Христианства явился в мир в одном из самых захолустных на тот момент уголков Средиземноморья. Выступление Лютера против римо-католических догматов, ставшее поворотным моментом в истории Христианской Церкви, в начале XVI века тоже произошло далеко от тогдашних центров религиозной и культурной жизни.

Описывая Вормсский рейхстаг, на который император Священной Римской империи Карл V Габсбург вызвал Лютера для объяснений, некоторые авторы полагают, что молодой император был немало раздражен необходимостью вникать в конфликты далекой от привычного ему мира Саксонии и в речи какого-то местного монаха, из-за которого ему пришлось отвлечься от гораздо более важных для него итальянских проблем.

Впрочем, уже очень скоро стало ясно, что для дела, начатого Лютером, меньше всего годится эпитет «периферийное». Оно перевернуло Европу. Однако результаты были парадоксальными.

Лютер говорил о свободе верующего от церковных властей, о праве каждого отдельного человека узнавать Истину без посредников, без учрежденных ими традиций и правил: «Я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, — совесть моя Словом Божьим связана». В этой сердцевине лютеровского учения есть только двое — Бог и свободно обращающийся к Нему человек, и нет места властям и сословиям. Но именно власти и сословия были приведены в движение Реформацией, в этом движении не расширяя, а лишь уменьшая пространство личной свободы, в том числе и свободы веры.

Разрушительные крестьянские войны в Германии. Религиозный раскол, передавший контроль за духовной жизнью человека из рук ненавистного многим папы — в своекорыстные руки мелких князьков, по принципу «чья власть, того и вера», введенному в немецких землях с 1555 года. Позже — Тридцатилетняя война между католическими и протестантскими властителями, по потрясениям и притеснениям, причиненным обычному человеку, сравнимая с войной Ланкастеров и Йорков в Англии («Не дай вам Бог родиться при Генрихе VI…») или с русской Смутой начала XVII века.

А в некоторых странах, где успеха добились основатели реформационных течений, стартовавшие чуть позже Лютера, этот успех создал порядки, пугавшие даже тогдашних, не избалованных личной свободой европейцев. Самый очевидный пример — Женева под властью начинателя французской реформации Жана Кальвина, где контроль над жизнью человека доходил до полного запрета домашнего музицирования. Кто-то скажет — как при талибах в Афганистане…

О европейской Реформации невозможно не думать, если занимаешься современным Северным Кавказом. На рубеже 1980−1990-х в северокавказском исламе — по-своему в каждом регионе, но повсеместно и синхронно — укрепилось течение, смысл которого был в освобождении от обычаев и верований, привычных многим поколениям местных мусульман, но не имеющих, по мнению интеллектуалов — родоначальников этого течения, твердого основания в Коране и Сунне.

Казалось бы, очень ясная задача — просто освободиться от традиций, не основанных на Священном Тексте. Просто позволить каждому верующему быть независимым от современных духовных авторитетов, стоящих за эти традиции. Но «просто» в большинстве случаев не получалось. Среди видных всем итогов было всё что угодно, кроме этого «просто». Например, расколы между «новыми» и «традиционными» мусульманами в селах, в ходе которых противоборствующие друг другу группы становились внутри себя всё более тоталитарными. Борьба «традиционалистов» и «обновленцев» за влияние в регионах, делающая адептов обоих направлений политической массовкой. Наконец, «лес» и спираль насилия, затягивавшая всё больше силовиков и «новых» мусульман.

Главный вопрос Европа XVI века и Северный Кавказ рубежа XX--XXI веков ставят одинаково: можно ли на пути освобождения от традиций дойти до цели, не соскользнув туда, где она оборачивается своей противоположностью, не усугубив несвободу человека вместо ее преодоления? Фундаментализм — обязательный итог ухода от вызывающих сомнения «догматов предков», или такой итог возникает из несчастливых обстоятельств?

Ответов нет. Но отсутствие ответов для лютеранства не «закрыло» его для русской культуры, как засвидетельствовал великий православный поэт:

Я лютеран люблю богослуженье,

Обряд их строгий, важный и простой.

Сих голых стен, сей храмины пустой

Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль: собравшися в дорогу,

В последний раз вам вера предстоит,

Еще она не перешла порогу,

Но дом ее уж пуст и гол стоит.

Еще она не перешла порогу,

Еще за ней не затворилась дверь,

Но час настал, пробил — молитесь Богу,

В последний раз вы молитесь теперь.

(Ф.И.Тютчев)

Справка ИА REGNUM:

Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в городе Айслебен, Саксония.

С 1507 года — священник. С 1508 года — преподаватель Виттенбергского университета. В 1517 году публикует 95 тезисов критики Римской Католической церкви. В 1520 году — отлучён от церкви. Становится активным проповедником протестантизма. 1520—1540-е годы работает над переводом Библии на немецкий язык.

Умер 18 февраля 1546 года в родном Айслебене.

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