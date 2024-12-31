Кирилл Новиков
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Последние публикации
Вместе против гегемона: Россия и Китай оспаривают глобальный диктат США
Уходящий год был удачным для отношений России и Китая. Он ознаменовался 75-летним юбилеем установления дипломатических связей. КНР также стала первым государством, которое посетил президент России Владимир Путин после своего избрания. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй обратил внимание на успешное...
31 декабря 2024
В 2024 году торговая война Китая и США вышла на новый уровень
Уходящий год отметился очередным витком американо-китайского тарифного противостояния, а под конец 2024-го оно вышло на новый уровень. 3 декабря министерство торговли КНР ввело запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ещё нескольких сверхтвёрдых материалов (не уточняется, каких именно). А...
28 декабря 2024
Новый газопровод из России в Китай через Казахстан столкнётся с трудностями
Во время визита Владимира Путина в Казахстан 27–28 ноября делегации обеих стран провели обсуждение проекта нового газопровода из России в Китай, маршрут которого может пройти через северо-восточные области Казахстана. Инициатива пока находится на стадии разработки, переговоры носили закрытый...
4 декабря 2024