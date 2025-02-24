Прошедший с 20 по 21 февраля в Йоханнесбурге саммит глав МИД государств G20 преподнёс сразу несколько сюрпризов.

Иван Шилов ИА Регнум Ван И

Во-первых, новый госсекретарь США Марко Рубио демонстративно отказался участвовать в этой встрече. В духе Дональда Трампа он заявил, что не намерен тратить средства налогоплательщиков на антиамериканские мероприятия.

Напомним, в последнее время председателями на заседаниях Большой двадцатки становились страны БРИКС (Индия, Бразилия), что позволило им сделать особый акцент на интересах государств глобального Юга. Такая повестка не вызывает особой симпатии у администрации нового американского президента, который в своей риторике делает акцент на цивилизационных (в стиле Николая Данилевского и Освальда Шпенглера) интересах западных стран.

Во-вторых, как сообщает «Российская газета», саммит так и не смог выработать совместную декларацию. Более того, не удалось даже сделать совместного фото всех участников.

Есть мнение, будто после выступления принимающей стороны — президента ЮАР Сирила Рамафосы, несколько человек покинули заседание, из-за этого фотосессию пришлось в последний момент отменить. Это стало символическим отражением внутреннего раскола в рядах стран G20.

Однако особого внимания заслуживает речь главы китайского МИД Ван И, публично поддержавшего план Трампа по преодолению украинского кризиса.

Ещё в качестве кандидата в президенты нынешний американский лидер критиковал политику администрации Джозефа Байдена в отношении России, отмечая, что она ведёт к эскалации конфликта и потенциальному развязыванию третьей мировой войны.

Трамп пообещал положить конец войне ещё до собственной инаугурации; в этом месяце он инициировал переговорный процесс с нашей страной о восстановлении отношений между Россией и Америкой, дабы в перспективе достичь компромисса относительно украинского вопроса. Эти действия США были враждебно воспринять странами Европы, они увидели в этом предательство собственных интересов.

Однако Китай официально дал понять, что одобряет инициативы Дональда Трампа относительно Украины и надеется, что в перспективе они приведут к установлению долгосрочного мира.

«Китай поддерживает все усилия, способствующие установлению мира [на Украине], в том числе недавнее соглашение, достигнутое между Соединёнными Штатами и Россией», — отметил Ван И. При этом он добавил, что его страна «продолжит способствовать политическому урегулированию кризиса в соответствии с требованиями заинтересованных сторон, принимая во внимание озабоченности международного сообщества, особенно стран глобального юга».

Иными словами, КНР официально подчеркнула, что страны глобального Юга имеют собственный интерес в украинском вопросе.

На Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла с 14 по 16 февраля, Ван И также положительно отозвался о переговорах России и США, но вместе с этим заявил, что к ним должны присоединиться и другие заинтересованные стороны, например, Европа.

Она, по словам министра, должна быть заинтересована в установлении стабильности на своей территории, а КНР готова помочь ей в этом: «Китай готов поддерживать связь с Германией и другими заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии мирным переговорам».

Если анализировать конкретно эти слова главы китайского МИД, то вырисовывается следующий вывод: КНР приветствует мирные переговоры по разрешению украинского кризиса, однако считает, что Россия и США должны допустить к ним ЕС. Также Китай косвенно намекает, что готов и сам поспособствовать урегулированию конфликта.

В свете подобных намёков особый интерес представляет кулуарное интервью старшего научного сотрудника Центра международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Чжоу Бо, который во время Мюнхенской конференции предположил, что Китай способен задействовать собственный миротворческий контингент для поддержания перемирия на Украине, при условии, что к нему присоединятся другие страны, не состоящие в НАТО (например, Индия).

Похожую точку зрения высказал журнал The Economist, который, ссылаясь на неназванных «американских официальных лиц» утверждает, что те одобряют подобный план.

Объяснить это можно тем, что в свете охлаждения отношений с Европой Америка для закрепления результатов переговоров способна обратиться к третьим странам, формально не заинтересованным в конфликте. Тем более, что с её точки зрения это не вызовет критику со стороны России, поскольку она поддерживает дружеские отношения и с Индией, и с Китаем.

Конечно, некритично воспринимать подобные заявления нельзя, ибо между КНР и США существуют объективные противоречия.

Вступив в должность, Трамп ввёл 10% тарифы на весь импорт из Китая, его кабинет состоит из политиков, разделяющих откровенно синофобские настроения (Пит Хегсет, Марко Рубио), Республиканская партия неоднократно указывала, что именно Китай является главной угрозой национальным интересам Америки, именно этим объяснялась необходимость пойти на уступки России в украинском кризисе.

Большой вопрос, готов ли Дональд Трамп радикально изменить свою позицию и, несмотря на всю свою прежнюю политику, предложить Китаю роль третейского судьи и гаранта мира.

В то же время КНР всегда подчёркивала свой нейтралитет в украинском конфликте. В феврале 2023 г. она опубликовала план из 12 пунктов, где говорилось о необходимости немедленно прекратить военные действия, усадив Россию и Украину за стол переговоров, в основе которых должно лежать уважение к суверенитету всех стран и отказ от менталитета «холодной войны»; предлагалось содействовать экспорту зерна в рамках Черноморской инициативы.

Практически во всех вопросах (за исключением проблемы Тайваня) Китай проявляет сдержанность в риторике, он не готов идти на открытый конфликт с западными странами, с которыми он имеет тесные экономические связи.

Однако нарастающая тарифная война с США и внутриэкономический кризис толкают его к союзу с нашей страной. Поэтому в украинском конфликте Китай, с одной стороны, высказывается против поставок оружия режиму ВладимираЗеленского и изоляции России, но, с другой, не признаёт присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к нашей стране. Крым он также до сих пор считает частью Украины.

Также КНР, несмотря на агрессивную риторику Трампа, старается не обострять отношения с Америкой и символически указывает на готовность к компромиссу с ней. К примеру, на инаугурации нынешнего президента США Китай представлял не посол в Вашингтоне, а заместитель Председателя КНР Хань Чжэн.

Отметим, что у Китая есть свои экономические интересы на Украине. В 2017 г. она присоединилась к инициативе «Один пояс — один путь», через 2 года КНР стала её крупнейшим партнёром, обойдя Россию, а к 2022 г. на Китай уже приходилось 15% всей украинской внешней торговли.

Особый интерес КНР проявил к сельскохозяйственной продукции Украины: в 2019 г. последняя обеспечила 80% импорта кукурузы в Китай, частично заменив на этом рынке США, в 2020 г. он стал вторым по величине импортёром украинского зерна.

В то же время доля прямых китайских инвестиций в украинскую экономику осталась незначительной, ни один проект в рамках инициативы «Один пояс — один путь» на территории Украины так и не был реализован.

Сама же Украина предприняла ряд недружественных шагов в отношении Китая.

Например, ещё до начала СВО, Зеленский национализировал завод «Мотор Сич», большинство акций которого принадлежало китайским инвесторам. В 2023 г. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции объявило китайскую компанию Xiaomi «спонсором войны». Такая же участь впоследствии постигла и ряд автомобильных китайских корпораций.

Иными словами, Китаю нет смысла сочувствовать режиму Зеленского. Непродуманные действия последнего и его радикальная прозападная ориентация не могут вызывать доверия у КНР. Поэтому логично предположить, что сегодня она воспринимает украинское правительство как ненадёжного экономического партнёра.

Однако Украина важна Китаю как связующее звено для экономических отношений с Европой (не случайно она стала участником проекта «Один пояс — один путь») и как поставщик продовольствия и сельскохозяйственной продукции (защита черноморского коридора в 12 пунктах). Поэтому КНР желает скорейшего прекращения военных действий и установления стабильного режима в стране.

В понедельник, 24 февраля, между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином прошел телефонный разговор, во время которого был рассмотрен украинский вопрос и произошедшие в Эр-Рияде встречи представителей нашей страны с американскими официальными лицами. Остаётся надеяться, что после этого позиция Китая приобретёт большую ясность.