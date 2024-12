Уходящий год отметился очередным витком американо-китайского тарифного противостояния, а под конец 2024-го оно вышло на новый уровень.

ИА Регнум

3 декабря министерство торговли КНР ввело запрет на экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ещё нескольких сверхтвёрдых материалов (не уточняется, каких именно). А уже уже через день МИД Китая объявляет санкции против ряда американских компаний: Teledyne Brown Engineering Inc, BRINC Drones Inc и Shield AI Inc.

Причиной введения санкций стало предварительное согласие Пентагона на поставку Тайваню запчастей для истребителей F-16 и радаров. Китай расценивает это как покушение на собственную территориальную целостность.

Что касается запрещенных к экспорту материалов, то сурьма активно используется в оборонной промышленности. Её содержат взрывные капсюли, применяемые в патронах огнестрельного оружия, запалы гранат и артиллерийские снаряды. В 2018 г. министерство внутренних дел США внесло сурьму в список металлов, имеющих критическое значение для безопасности страны, однако Америка не добывает её с 2001 г., с момента закрытия шахты Sunshine в штате Айдахо.

Крупнейшими поставщиками сурьмы являются Китай и Россия, на долю первого в 2022 г. пришлось 54,5% от мирового производства. США рискуют лишиться принципиально важного для её оборонной промышленности ресурса.

Галлий активно применяется в изготовлении радиочастотных чипов мобильной и спутниковой связи, светодиодов дисплеев, а также в авиационной и космической технике. На его основе создаются микросхемы, способные поддерживать стабильную работу беспроводных сетей 4-го и 5-го поколения (4G и 5G), которые играют решающую роль в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Германий необходим для оборонной промышленности, в частности для производства приборов ночного видения, а также для изготовления солнечных батарей.

Оба элемента играют огромную роль в таких сферах, как высокоскоростная связь и производство возобновляемой энергии, заменить их сегодня нечем, аналогов не существует.

Основным поставщиком галлия и германия является Китай. Он производит 80% галлиесодержащей продукции, на его долю приходится 60% мирового производства германия.

Вводя санкции, КНР стремится ослабить позиции США и лишить их необходимых для развития информационных технологий и ИИ ресурсов.

Нынешняя ситуация — новый виток тарифной войны между Китаем и США, которая началась ещё в 2016 г., когда Дональд Трамп впервые занял президентское кресло в Белом доме.

Его восхождение на политический олимп началось с резкой критики дефицитного торгового баланса глубокой взаимозависимости экономик КНР и США, что приводило к серьезной потере рабочих мест в Америке (2,7 миллиона за период с 2001 по 2011 г.). Именно поэтому Трамп получил широкую поддержку среди рабочих на выборах в 2016-м, обещая вернуть производство в Америку.

Но, помимо этого, он обвинял Китай в манипулировании собственной валютой и в краже американских разработок, выражая обеспокоенность успехами КНР в сфере высоких технологий. С точки зрения США, лидерство авторитарного государства в этой области является экзистенциальной угрозой.

Может показаться парадоксальным, но принципиально враждебная Трампу Демократическая партия США продолжила его линию на экономическую борьбу с Китаем.

Хотя чисто риторически Джо Байден избегал критики Китая, более того, перед выборами он обвинял республиканцев в спекуляции на китайской теме (в ответ Трамп неоднократно заявлял, что тот «подкуплен» КНР), однако, уже будучи президентом США, он по факту от этих слов отказался.

Да, его администрация подчёркивала, что противостояние между странами — это «конкуренция», а не «соперничество» (подобную позицию отстаивал в своей статье госсекретарь Энтони Блинкен), однако даже в последней Стратегии национальной безопасности США (октябрь 2022 г.) именно КНР обозначена как «главный конкурент», способный произвести ревизию мирового порядка.

Тарифная политика Трампа была продолжена Байденом без особых изменений, большая часть прежних пошлин сохранилась, а размер некоторых даже был увеличен.

Администрация демократов сделала акцент на борьбе с Китаем в области высоких технологий. Так, например, в 2023 г. в Америке была запрещена продажа оборудования и технологий компании Huawei, а в апреле этого года США угрожали запретить соцсеть Tik-Tok, если она в течение девяти месяцев не будет продана США — «Закон о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Название документа говорит само за себя.

В начале декабря 2024 г. Америка наложила санкции на 140 китайских компаний, производящих микросхемы (что и спровоцировало указанные в начале китайские ограничения), среди которых Naura Technology Group, AMC Research, Skyverse Technology, Empyrean Technology. Одновременно с этим США ввели экспортный контроль над чипами памяти с высокой пропускной способностью, являющимися важными компонентами для приложений на основе ИИ.

Такой интерес к сфере высоких технологий со стороны Демократической партии связан с тем, что она получает серьёзную поддержку со стороны информационно-телекоммуникационных компаний.

История тарифных войн Китая и США наглядно показывает, что неолиберальная глобализация сегодня переживает свой кризис.

Это сказалось даже на её самых последовательных апологетах — Демократической партии США, которая риторически отстаивает прежние ценности свободной торговли, однако на деле отходит от них, перенимая элементы политики своего главного оппонента.

Конечно, экономическая взаимозависимость Китая и США не может быть разорвана в одночасье без ущерба для обеих сторон, однако противники не намерены отступать и пока настроены на дальнейшую эскалацию тарифной войны.

Они не готовы отказываться от приобретённых в условиях глобализации выгод, однако на первое место ставят собственные национальные интересы. Уходящий год продемонстрировал это с полной очевидностью, а 2025-й наверняка даст еще немало наглядных подтверждений такого вывода.