4 марта 2025 г. президент США Дональд Трамп опубликовал указ, где отметил, что введенные против КНР пошлины в размере 10% увеличиваются до 20%; свои действия он обосновал совершенно не экономическими аргументами.

Иван Шилов ИА Регнум

Трамп обвиняет Китай в том, что тот не предпринимает никаких мер для борьбы с распространением синтетических опиоидов (в первую очередь фентанилом).

Также были введены тарифы на импорт из Мексики и Канады. Оба этих государства ранее продемонстрировали готовность уступить напору Америки. Однако Китай идти на уступки не собирается, со своей стороны он установил пошлины в размере 10% и 15% на сельскохозяйственную продукцию из Америки, 15 компаний этой страны были внесены китайским правительством в список «экспортного контроля».

Дональд Трамп уделял много внимания проблеме распространения наркотических веществ во время своего первого срока: так в 2017 г. он объявил передозировку опиоидами чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

«Только в 2016 году почти 64 000 американцев умерли из-за передозировки наркотиками. За это время число случаев передозировки именно от опиоидов превысило 42 000, что больше, чем за любой предыдущий год».

Согласно свежей статистике Центра по контролю и профилактике заболеваний с США, за 2023–2024 гг. от передозировки умерло 87 000 человек, что на 24% меньше, чем за 2022–2023 гг. Однако Дональд Трамп уверен, что эти цифры ошибочны. На заседании кабинета министров президент США заявил, что за последние годы именно из-за фентанила в стране умирает 300 тыс. человек в год. Таким образом, суммарное число жертв, если верить Трампу, уже превысило миллион.

Фентанил — сильнодействующий синтетический опиоид, который активно используется в качестве обезболивающего, он был разработан для помощи пациентам после тяжёлых хирургических операций. Препарат обрёл популярность благодаря своей дешевизне (с 2010-х гг. в Америке ужесточён контроль за оборотом опиоидов) и высокой эффективности при снятии боли (он в 50 раз сильнее героина).

Свою роль сыграли ограничения во время эпидемии коронавируса, когда перевозка крупных партий наркотиков была затруднена. Фентанил же можно было доставлять скрытно в небольших количествах.

В 2019 г. правительство Китая ужесточило контроль за его производством, однако не могло запретить производство прекурсоров — химических элементов, необходимых для синтеза этого вещества, поскольку они уже стали препаратами ежедневного спроса.

Поэтому запрет почти ни на что не повлиял: мексиканские картели закупали прекурсоры в КНР, синтезировали из них фентанил и осуществляли поставки на территорию США.

Особое внимание западные СМИ уделяли китайской компании Yuancheng Group — с их точки зрения, именно она занимается поставками прекурсоров. Стоит отметить, что ещё одним источником фентанила является Индия, однако об этом Дональд Трамп говорит значительно реже.

Китай изначально изъявлял готовность сотрудничать с США в борьбе с распространением страшного наркотика, однако после визита бывшего спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 г. КНР отказалась как-либо согласовывать свои действия с Америкой в этом вопросе.

В Штатах убеждены, что Китай целенаправленно игнорирует проблему, прямо или косвенно поощряя экспорт фентанила. Например, отмечалось, что китайское правительство предоставило налоговые льготы для компаний, которые осуществляли экспорт прекурсоров фентанила за рубеж, а некоторые химические предприятия и вовсе получали государственные гранты.

Для подтверждения своих подозрений американцы любят ссылаться на книгу «Неограниченная война» (вышла в 1999 г.), которую написали генерал-майор в отставке Цяо Лян и профессор Университета Бейхан (Пекин) бывший полковник армии Китая Ван Сяньсуя. Авторы указали на трансформацию форм ведения войны, которую можно наблюдать уже сегодня, — например, появление таких феноменов, как «информационная война» или «торговая война».

В книге, в частности, бегло упомянута drug warfare, она определена как «получение сверхприбыли за счет нелегального распространения запрещённых веществ за рубежом».

Цель издания «Неограниченной войны» заключалась в формировании стратегии для противостояния однополярной гегемонии США. Новая администрация США убеждена, что сегодня правительство КНР перешло от слов к делу.

Китай собственную вину отрицает.

В день выхода указа Трампа Госсовет Китая опубликовал «белую книгу» о фентаниле, где описал собственный вклад в борьбу с распространением этого наркотика. Представитель МИД КНР Линь Цзянь во время брифинга отметил, что США в пропагандистских целях очерняют его страну.

Следует понимать, что проблема распространения фентанила лишь эпизод в разгорающемся противостоянии Китая и Америки.

Несмотря на то, что США сегодня переживают идеологический и ценностный раскол, обе партии — и республиканцы, и демократы — убеждены в необходимости бороться с китайским влиянием. Санкции, введённые Дональдом Трампом во время своего первого срока, не были отменены Джозефом Байденом. Более того, в отдельных сферах они даже были ужесточены — например, введены 100%-ные пошлины на китайские электромобили.

И это принесло свои результаты: согласно статистике за 2023 г. товарооборот между странами сократился на 11,6%, за период с 2018 по 2024 г. доля Китая в общем объёме торговли США снизилась с 15,7% до 10,9%.

Обе страны пытаются определить слабые места друг друга и нанести удар именно по ним, не задев при этом себя.

Например, Китай фактически стал монополистом на рынке редкоземельных минералов. Любые ограничения в этой сфере ударят не только по экономике Америки, но и по ведущему сподвижнику её президента — Илону Маску, предприятия которого активно используют титан и литий.

Это объясняет, почему США уверенно стараются навязать Украине неравноправный договор о добыче редкозёмов.

От повышенных тарифов в области сельского хозяйства страдает основной электорат Дональда Трампа — фермеры, благополучие которых во многом базировалось на экспорте собственной продукции в Китай. КНР готова переключиться на сельскохозяйственный рынок Южной Америки — например, она уже закупает соевые бобы у Бразилии.

США, в свою очередь, пытаются найти другие рынки сбыта. Таковым, например, стала Канада. Однако пока это не помогло покрыть убытки от торговой войны. Станут ли в таком случае фермеры в дальнейшем поддерживать республиканцев?

Однако Китай также страдает от американских санкций: следствием тарифного противостояния стало замедление экономического роста. КНР и без этого сталкивалась с трудностями — например, кризис на рынке недвижимости привёл к снижению покупательской способности. И правительству приходится вливать новые деньги в экономику для решения этой проблемы.

Но, с другой стороны, торговая война позволяет китайскому правительству объяснять замедление темпов роста негативным влиянием со стороны США и объединять народ вокруг противостояния этой угрозе.

Торговая война одинаково бьёт по обеим сторонам конфликта, однако каждая из них намерена добиваться своих целей. Америка стремится сохранить лидирующие позиции, Китай — усилить своё влияние за счёт статуса новой «мастерской мира».

В целом же тарифные войны недвусмысленно указывают на ослабление глобализации экономики и возвращение к понятию «национальный интерес».