Иннокентий Зуев
Последние публикации
Ветряки накрылись лопастью
Вы заметили, как потихонечку в клане климатических гуру, собранном из политиков, экономистов и журналистов, но никак не серьезных ученых, перестали употреблять термин «глобальное потепление»? Уж очень он нелепо выглядел на фоне неоднократно заносимых снежными бурями европейских столиц. Стали...
25 февраля 2021
«Обратная связь» поможет внедрить «народные ГОСТы»
А все дело в том, что если на заре коммерции было достаточно открыть магазин и назвать его «Продукты» или «Обувь», то сегодня идет суровая борьба за покупателя. И клиентоориентированность выходит на первый план. Сейчас стало действительно важно выяснить, что нужно клиенту, поставить себя на его...
18 февраля 2021
Зачем глава МЧС хочет коммерциализировать систему оповещения о пожарах
«Эльдорадо для мошенников» Глава МЧС Евгений Зиничев подписал внутренний приказ №330, где требует подготовить финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по определению порядка...
5 августа 2020
Экстремальные природные условия стали причиной трагедии на перевале Дятлова
Споры о причинах гибели девяти человек не утихают до сих пор. Родственники погибших, журналисты, ученые строили самые разные теории, от схода лавины до техногенной катастрофы и вмешательства инопланетян. Однако точной причины до недавнего времени названо не было. Что случилось более шести...
17 июля 2020
РЖД против паралича: хроники оперативного штаба
Продолжается работа штаба оперативной поддержки клиентов РЖД. Железнодорожная монополия, как и вся страна, оказалась в непростой ситуации — многочисленные ограничения передвижения и другие эпидемиологические меры предъявляют новые требования к профессионализму участников рынка перевозок. Ибо если...
7 апреля 2020
Богатая история дома на Никольской, 23
Удивительное открытие при реставрации здания Здание Московской ремесленной управы опустело в конце 90-х и оставалось таким на протяжении 15 лет. В 2005 году у дома появился новый владелец, который вынашивал идею снести все, что находится внутри здания, сохранив лишь фасад. Собственник подготовил...
10 марта 2020
Воспоминания воина-интернационалиста об Анголе
4 апреля 2020 года исполнится 18 лет со дня завершения войны в Анголе (1975−2002). Об этой войне мало кто знает и помнит, но для многих российских солдат путь в Анголу стал безвозвратным. В разговоре с американским дипломатом Генри Киссинджером, прилетевшим на встречу с высшим руководством СССР в...
24 февраля 2020
С регионов спросят за общение с людьми в интернете
Несмотря на то, что существует множество примеров, когда налаженная обратная связь с населением повышает эффективность работы власти, о выстраивании современных коммуникаций заговорили лишь после того, как их актуальность подчеркнул президент страны. Неожиданный фурор у себя в регионе, да и в...
31 января 2020
Молочные продукты для детей производят в опасных условиях
Весной этого года нижегородские журналисты застали врасплох работников Воротынского молокозавода. Кадры, сделанные на производстве, мягко говоря, шокируют. В глаза бросается жуткая антисанитария: пол залит мутной водой, работники расхаживают в засаленных майках и шортах, а вместо фартука используют...
24 декабря 2019