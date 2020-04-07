Продолжается работа штаба оперативной поддержки клиентов РЖД. Железнодорожная монополия, как и вся страна, оказалась в непростой ситуации — многочисленные ограничения передвижения и другие эпидемиологические меры предъявляют новые требования к профессионализму участников рынка перевозок. Ибо если встанут перевозки — встанет и экономика всей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Поезд

Отношения на дистанции

Штаб был образован 25 марта, возглавил его заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило. В первые же дни железнодорожники существенно упростили документооборот, сделали дистанционными все отношения, какие только можно. Если в феврале к автоматизированной системе РЖД «АС ЭТРАН», которая позволяет удаленно оформлять накладные, были подключены 298 новых клиентов, то в марте уже 352, и похоже, это только начало.

На электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) появилась функция оплаты провозных платежей для транзитных грузов.

Все договоры по организации перевозок с грузовладельцами и владельцами путей необщего пользования автоматически пролонгируются на три месяца — если, конечно, сами контрагенты не возражают. Для упрощения работы в РЖД отказались от требования эскизов погрузки в вагоны для ряда особо востребованных в нынешней ситуации грузов — например, круп в крытых вагонах.

Кстати, дистанционные отношения коснулись не только клиентов, но и сотрудников РЖД. Понятно, что отправить на внеплановые выходные людей в этой ситуации компания как непрерывно действующая организация не может, но все, кто только могут работать из дома, переводятся на внеофисный режим. На начало апреля организовано уже 74 тысячи удаленных рабочих мест с дополнительными соглашениями к трудовым договорам, и их число может вырасти.

Ускорение

Была создана система срочной доставки скоропортящихся пищевых продуктов — теперь некоторые грузовые составы идут со скоростью пассажирских.

Заключены отдельные договоры с целым рядом крупнейших поставщиков продовольствия — их продукция вывозится максимально оперативно. Как результат — уже по итогам марта мы увидели серьезный рост объемов отправления социально значимых грузов по внутрироссийским маршрутам, и в апреле этот рост обещает быть еще более заметным.

Это касается не только продовольствия: без железнодорожных перевозок не удовлетворить резко возросший спрос на медикаменты и моющие средства. Так, одного только туалетного мыла в марте перевезено в 1,7 раза больше, чем в феврале; хозяйственного — в 1,24 раза.

Снижение цен

Понятно, что в условиях полномасштабного экономического кризиса поставщики просто не могут долго оплачивать возросший грузопоток по прежним расценкам. Поэтому национальный перевозчик снизил цены на перевозку широкого спектра социально значимых товаров. С 4 апреля и как минимум до 31 декабря скидки на транспортирование зерна, муки, сахара, фруктов, овощей, соков, текстиля и многих других категорий составляют от 13,4% до 42,5%. Более того, скидки (9,4% — 39,9%) касаются и порожнего пробега вагонов после таких перевозок.

Отмена штрафов

Серьезной проблемой для клиентов РЖД стали выходные дни, объявленные в связи с необходимостью самоизоляции граждан. Далеко не все компании попали в список тех, кому разрешено продолжать деятельность. Для таких «без вины виноватых» в непредъявлении грузов, невыполнении заявки, задержке вагонов отменены штрафы, а также ряд сборов и плат. Взамен перевозчик просит лишь с пониманием отнестись к ситуации и «по возможности размещать невостребованные вагоны на путях необщего пользования».

Понятно, что все это, сняв часть нагрузки с грузоперевозчиков, приведет к материальным потерям для самих железных дорог. Но эти расходы и способы их возмещения будут рассчитываться уже тогда, когда коронавирус отступит и страна начнет возвращаться к привычной жизни. Сейчас важнее всего не допустить нарушения системы снабжения людей, оказавшихся в вынужденном домашнем заточении.

Это работает

Подчеркнем, что эти и целый ряд других мер приняты, по сути, всего за десять дней работы оперативного штаба. В дальнейшем штаб планирует так же быстро реагировать на новые вызовы, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этих вызовов было меньше. Оперативность работы «штабистов» впечатляет, учитывая масштабы деятельности РЖД. Как видим, в критических условиях эта структура проявляет завидную чуткость и маневренность ко всем своим клиентам.

Не нарушая требования указов о самоизоляции, зайдите в ближайший гипермаркет или магазин у дома. Полки заполнены товарами, нет никакого ажиотажа, на свои места вернулись гречка, макароны, тушеное мясо, туалетная бумага. Это значит, что ОАО «РЖД» работает и выполняет поставленные правительством задачи.