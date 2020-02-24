



News.myseldon.com Валерий Афайевич Битаев

4 апреля 2020 года исполнится 18 лет со дня завершения войны в Анголе (1975−2002). Об этой войне мало кто знает и помнит, но для многих российских солдат путь в Анголу стал безвозвратным.

В разговоре с американским дипломатом Генри Киссинджером, прилетевшим на встречу с высшим руководством СССР в 1976 году, Леонид Ильич Брежнев довольно резко заявил, что Советский Союз никакого отношения к Анголе не имеет, и попросил вообще не упоминать эту страну в его присутствии. Однако с 1975 по 1991 год в Ангольской гражданской войне, развернувшейся на фоне геополитического противостояния США и СССР, пришлось рисковать собой тысячам советских военнослужащих — простым солдатам, офицерам и генералам.

Нехолодная «холодная» война

Архивные документы о военно-политическом сотрудничестве СССР и Анголы до сих пор находятся под грифом «секретно». Известно, что советские военные оказывали помощь в создании ангольской армии в качестве советников и вместе с местными бойцами сражались на передовой в кубинской и ангольской форме, без знаков отличия и документов. Между тем в официальных источниках войну продолжали называть «холодной».

Ветеран той войны Валерий Афайевич Битаев вспоминает, что по прилете в Анголу он был поражен изнуряющей жарой и тяжелейшим положением местного населения: повсюду царила нищета, город напоминал руины, был завален мусором, искореженной и сожженной техникой. В воздухе стоял неприятный специфический запах. Оперативная обстановка на участках соприкосновения двух противоборствующих сторон менялась очень быстро: бойцы то и дело получали новые боевые задачи, постоянно находясь в колоссальном напряжении. Солдатам катастрофически не хватало сна. Повсюду взрывались противопехотные мины, оставляя после себя разорванные тела мужчин, женщин и детей. По словам Валерия Афайевича, несмотря на ужас, царивший в Анголе, бойцы постепенно привыкали к страшной реальности и необходимости бороться за выживание. В те дни они просто выполняли приказы, стараясь не пасть в бою.

Согласно неофициальным данным, к концу 2002 года в Анголу было призвано более 12 тысяч советских и российских солдат. Обратно вернулось меньше половины.

Возвращение морального долга воинам-интернационалистам

В 2011 году Государственной думой РФ были подписаны поправки в закон «О ветеранах», которые изменили перечень признанных государством периодов боевых действий за рубежом с участием советских и российских военнослужащих. Целью внесения поправок стало в том числе восстановление справедливости по отношению к участникам боевых действий в Анголе.

По данным Министерства обороны России, в этом законе фигурируют имена 159 человек, среди которых и Валерий Афайевич Битаев, удостоенный медали Республики Куба «За оборону Куито-Куанавале» и грамоты «Воину-интернационалисту» от Президиума Верховного Совета СССР.

«Воины-интернационалисты делали невозможное — воевали на «чужой» земле. Очень жаль, что мы не вспоминаем про исполнение воинского интернационального долга в других зарубежных странах, куда отправляли наших ребят, ведь их очень много: Ливан, Камбоджа, Алжир, Египет, Эфиопия, Лаос, Венгрия, Мозамбик… Там люди гибли, но мы о них не говорим. А ведь это настоящие герои!» — Битаев В. А.