



Pastvu.com Богатая история дома на Никольской, 23

Удивительное открытие при реставрации здания

Здание Московской ремесленной управы опустело в конце 90-х и оставалось таким на протяжении 15 лет. В 2005 году у дома появился новый владелец, который вынашивал идею снести все, что находится внутри здания, сохранив лишь фасад. Собственник подготовил проект и, возможно, воплотил бы свои идеи в жизнь, если бы не активисты, защищающие историческую правду. Они добились внесения здания Московской ремесленной управы в список памятников архитектуры, охраняемых государством. С 2012 года оно является объектом культурного наследия.

Благодаря новому статусу постройки к ней повысилось внимание: облупившаяся и вздувшаяся штукатурка, пропавшие элементы и общее аварийное состояние требовали срочной реставрации. Начав работы, исследователи сделали удивительное открытие: в северной части объекта сохранились элементы здания XVII века. При этом, если верить архивам, территорию, на которой располагалась Московская ремесленная управа, застроили лишь веком позже. Так, исследователи собрали историю здания на Никольской от постройки до наших дней.

Историческая ценность здания Московской ремесленной управы

XVII-XVIII века

В XVII веке в здании располагались палаты князей Хованских — именно их частично сохранившаяся кладка высотой в два этажа дожила до наших дней и так удивила исследователей. При Хованских здесь была учреждена первая в Москве книжная лавка. Ученые предполагают, что после смерти князя Ивана Ивановича Хованского его владения на Никольской перешли в казну. В 1792 году здание купил граф Николай Петрович Шереметьев — он расширил дом до трех этажей с подвалом. Его дворовый фасад со строгим классическим декором также сохранился.

XIX век, Московская ремесленная управа

В 1810 году здание на Никольской перешло к самому долгосрочному владельцу — Московской ремесленной управе. Она объединяла всех ремесленников и мастеровых Москвы. Управа брала на себя функцию полицейского и судебного надзора, взимала налоги и при этом гарантировала всем своим членам материальную помощь, заботилась о больных и сиротах.

В этот период здание состояло из южного жилого трехэтажного корпуса и двухэтажных северного и западного, также предназначенных для жилья. Последние, кстати, сильно пострадали в пожаре 1812 года. В 20-х годах XIX века в этих домах располагалась богадельня, а в 30-х — квартиры и комнаты, которые сдавались в аренду. Здесь в 1835 году снимал квартиру Н. В. Станкевич — русский писатель, организатор «Кружка Станкевича», добрый друг Тургенева, Белинского, Аксакова.

За время владения зданием Московской ремесленной управой оно расстроилось и преобразилось: в 1866 году был выстроен трехэтажный каменный корпус, замкнувший двор. Одновременно третий этаж построили и в северном корпусе, изменили фасад. В 79-м в западном корпусе появились теплые туалеты с канализацией, а в 82-м первый этаж корпуса по Никольской переоборудовали в магазин Павла Васильевича Трусова — с тех пор в здании стали появляться торговые помещения.

Так, в 1914 году в доме ремесленной управы находился известный магазин часов Габю, книжный магазин Чумакова и аптекарский склад Феррейна. Последний отличался эпатажным характером и оставил такой след в истории, что коренные москвичи помнят здание как «Дом Феррейна"‎.

Аптекарь Владимир Феррейн

Аптекарь Владимир Феррейн — один из крупнейших фармацевтов Российской Империи. Аптека Феррейна‎ располагалась в соседнем здании от ремесленной управы — на Никольской 19−21, а аптекарский склад и, по некоторым данным, дом самого аптекаря располагались в здании управы. Владимир Феррейн был человеком-новатором. Он придумал инновационную для своей эпохи систему премирования работников: при должном трудолюбии сотрудник мог получить часть прибыли предприятия. Фармацевт проявил себя и в маркетинге: в рекламных целях он купил настоящего медведя и каждый день водил его по Лубянской площади, чтобы привлечь горожан к покупке своих оригинальных лекарств, созданных на основе медвежьего жира. В наше время, конечно, это неприемлемо, но тогда людям такое нравилось. Рекламные ходы Феррейна отлично работали — дело росло, в доме Московской ремесленной управы появились его лаборатории и поселились его сотрудники. В 1917-м по понятным причинам Феррейн с семьей покинул страну.

1930−50-е годы, породившие мифы вокруг дома Московской ремесленной управы

С 1935 по 1950 год в здании Московской ремесленной управы размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР. Этот период породил много слухов о том, что именно там происходило. Доподлинно известно лишь то, что на третьем этаже проводились судебные заседания, на втором этаже западного корпуса был кабинет Василия Ульриха, а на первом этаже, где раньше были магазины Феррейна и Габю, советская власть разместила справочные.

В ту пору в народе ходили слухи, что в подвалах дома Московской ремесленной управы исполнялись смертные приговоры. Позже при обследовании здания были обнаружены человеческие останки — тогда и родилась городская легенда о «Расстрельном доме». Однако исследования говорят, что никаких расстрелов в 1935−50-х годах быть не могло. Во-первых, кости датируются XVIII веком, а во-вторых, как на оживленной Никольской улице можно было не слышать звуков огнестрельного оружия? Следы выстрелов внутри подвальных помещений также обнаружить не удалось.

Реставрация здания Московской ремесленной управы — именно такое название закрепилось за домом на Никольской, 23 — идет полным ходом. Постройке вернут облик, который она имела в конце 19-го и начале 20-го века. Работы планируют завершить в 2020 году. Что именно будет находиться в доме — вопрос пока открытый.