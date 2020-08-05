«Эльдорадо для мошенников»

Марина Каширская ИА REGNUM Огнетушители

Глава МЧС Евгений Зиничев подписал внутренний приказ №330, где требует подготовить финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона в части наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по определению порядка дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны.

Другими словами, генерал-полковника Евгения Зиничева не устраивает нынешняя система автоматического оповещения о пожаре. Кандидат технических наук, генерал-майор внутренней службы в отставке Виктор Кривошонок считает, что «большинство законопроектов от МЧС могут иметь коррупционную составляющую». Сейчас на объектах повышенного класса пожарной опасности (это детские сады, школы, больницы, вузы, гостиницы, общежития, санатории и т. п.) сигнал пожарной тревоги сразу же, напрямую, поступает на пульт МЧС, и никакого участия работников охраняемого объекта или транслирующей этот сигнал организации не требуется. Ведомство Евгения Зиничева, похоже, хочет вернуть таких «посредников», которых вышеупомянутый Виктор Кривошонок и соучредитель ООО «Консалтинговое бюро «Воронова и партнеры» Нина Воронова называют «распильщиками» бюджетных средств, а ситуацию в отрасли в целом «Клондайком, Эльдорадо для мошенников».

«Отключим свет»

Пожарная безопасность — это часть национальной безопасности, регулируемой соответствующими федеральными законами и конституцией, и посредники при передаче сигнала о пожаре не просто лишнее звено. Представьте, началось задымление в переполненном помещении, а кто-то решает, звонить в пожарную часть или сами справимся? Даже формат радиосвязи GSM тут не подойдет, ибо зависит от оператора связи — только спецсвязь; каналы под ее функционирование выделяются на уровне Министерства обороны и гособоронзаказа. Потому что речь идет о жизнях людей и безопасности всей государственной информационной системы.

Еще ситуация. Если за передачу сигнала пожарной тревоги в МЧС будет отвечать посредник, значит, охраняемому учреждению необходимо заключить договор с этим посредником. И оплатить его услуги. Если не оплатил, что тогда, «отключим свет»? А если как раз в это время пришла беда?

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Система противопожарной безопасности

Это не придуманная картина. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 80% объектов оснащены так называемой системой ЦАСПИ, которая не позволяет передать сигнал напрямую в подразделение пожарной охраны. И зимой 2019−2020 годов посредники, отвечающие за передачу сигнала пожарной тревоги, отключили от обслуживания три района. А еще пригрозили губернатору, что вообще не будут ничего передавать, пока не получат свои деньги.

Гори оно синим пламенем

Между тем особо охраняемые объекты — это, как правило, государственные учреждения. Значит, появляется возможность управлять бюджетными денежными потоками через «прикормленные» партнерские организации. Или заключай договор с нами, или ищи другого. Но другой не подойдет, потому что он должен пройти процедуру лицензирования, или что-то в этом роде. Воистину Клондайк для коррупции.

Еще долго не заживут раны от трагедии пермском клубе «Хромая лошадь»: тогда за три минуты от угарного газа погибли 156 человек, а караул пожарной части узнал о беде от прибежавшего к ним очевидца, когда уже почти все было закончено. В доме престарелых в Коми погибли 23 человека, а пожарные приехали на место спустя 24 минуты, и то после звонка на «01». Тогда и был изменен технический регламент, в каком именно порядке извещать МЧС о возгорании. С 2014 года, когда закон №123-ФЗ вступил в силу, количество погибших от огня снизилось в 14 (!) раз. Если бы Евгений Зиничев хотел снизить число погибших в огне в 100 раз, его инициатива, безусловно, заслуживала бы самого искреннего уважения. Но в данном случае главным спасателем, похоже, двигают несколько иные мотивы. Так недалеко до того, что МЧС начнет выставлять счета за выезд пожарного расчета. Что из того, что ты оказался на пепелище — они же пожар потушили?