Григорий Трофимчук
Последние публикации
Все дороги ведут в АСЕАН
Информационное агентство REGNUM усиливает своё присутствие в новостном поле Азии, в частности Юго-Восточной, с учётом того, что этот регион становится точкой мирового политического, финансового и экономического роста. Бренд REGNUM, после двух подряд актуальных дискуссий в пресс-центре агентства на...
12 ноября 2017
АСЕАН – регион роста мира
Обстановка в глобальном мире меняется, причём далеко не в лучшую сторону. Терроризм всё чаще выхлёстывает за пределы своих «исконных» земель, создавая очаги напряжённости в самых разных частях света. Одним из таких полигонов прямо на наших глазах пытаются сделать Филиппины, где террористы пробуют...
5 ноября 2017
Новый разговор в России о Вьетнаме
Тематика Вьетнама, как и вообще всего, что связано с этой страной, всё больше привлекает российскую аудиторию. И всё больше отрывается от узких, академичных заседаний для специалистов, становясь интересной новым адресным группам и, по большому счёту, новому поколению россиян, которые по объективным...
22 октября 2017
АТЭС-2017. Что предлагает Вьетнам
Россия и мир ждут большого события в глобальном графике: саммита лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт во вьетнамском городе Дананг 5−11 ноября 2017 года. Вьетнам как председатель форума подготовил обширную программу, главной целью которой...
19 сентября 2017
Между Калининградом и Кёнигсбергом
Калининградская область привлекла вдруг внимание наблюдателей целой цепью новостей, которые не хотелось бы называть скандальными, так как и время сейчас не простое, и этот край не самый простой. Тем более что эти сюжеты с развитием региона никак не связаны, скорее, наоборот. Сначала новое...
31 января 2017
Хельсинки 40 плюс
Для всех очевидно, что в процессе распада Советского Союза, и особенно после него, автоматически перестал существовать и основополагающий Хельсинкский Акт 1975 года, который закреплял систему европейской и мировой безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны. Именно «хельсинкский» принцип...
25 мая 2016
Азербайджанцы против азербайджанцев
Казалось, после тяжёлых январских (2013) рокировок в руководстве ФНКА «АзерРос» ситуация внутри азербайджанской общины России надолго вошла в понятный, предсказуемый канал. Но внутри неё опять неспокойно, общину штормит, и опять в январе. И будет неправильно списывать, по шаблону, новые потрясения...
16 января 2015