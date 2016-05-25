Грузия

Для всех очевидно, что в процессе распада Советского Союза, и особенно после него, автоматически перестал существовать и основополагающий Хельсинкский Акт 1975 года, который закреплял систему европейской и мировой безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны. Именно «хельсинкский» принцип позволял сдерживать, по крайней мере, в Европе, большие международные пожары.

С того исторического визирования в столице Финляндии прошло сорок лет, однако народы и страны начали ощущать распад мироустройства уже в конце 80-х гг. прошлого века, через десять с небольшим лет после Акта. И именно на распаде СССР, что выразилось в целой цепи войн, как официально заявленных, так и не объявленных, войн по факту. То есть, начало этим процессам было положено не в середине «десятых годов» нового века, как кому-то могло показаться. И раз нет главного Акта — значит, нет ничего, включая международное право, к которому апеллируют самые разные стороны, трактуя его теперь по-своему.

Характерно, что по истечении этого сорокалетия (1975−2015) одними из первых вопрос о необходимости новой договорной базы поставили эксперты из Грузии — в частности, Кавказский институт региональной безопасности, который выдвинул «Тбилисскую инициативу мира». Хотя некоторые лидеры государств уже давно и настойчиво напоминали о том, что у Европы нет самого главного — та же Москва, в середине «нулевых».

У многих наблюдателей тут же возникли вопросы, — а при чём здесь, собственно, Грузия; где Грузия — и где Финляндия. Не много ли на себя берёт? Однако если взглянуть на карту, то становится ясно, что Грузия находится не только в центре Кавказа, но и в центре Каспийско-Черноморской дуги, да и вообще на пересечении слишком многих осей и координат. Более того, постсоветская Грузия тоже попала в цепь нездоровых событий, которые были спровоцированы обрушением некогда устойчивой системы базовых европейских договорённостей. Да и сама Финляндия, в конце концов, тоже не Америка, не Китай, так что весовые категории Хельсинки и Тбилиси вполне сопоставимы.

Поэтому представители гражданского общества из этой страны вполне правомочны ставить вопрос в такой плоскости. Скажем прямо, что и на официальном уровне — на фоне полной разбалансировки принципов международного права — Грузия, при её новом руководстве, всё-таки старается выдерживать собственную линию, не идя на откровенно антироссийские шаги, санкции, хотя это, как мы понимаем, сделать сейчас не так просто. Так как отдаёт себе отчёт в том, чем это может закончиться не только для её экономики, но и для будущего страны как таковой. Причём, Россия здесь не сыграет никакой особой роли, так как процесс «второго распада СССР» будет развиваться сам собой, уже вне чьих-то желаний и интересов.

Исходя из этого, инициатива Кавказского института региональной безопасности была услышана из Москвы, в частности, Фондом поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей». Понятно, что сами по себе представители политологического сообщества могут лишь сформулировать вопрос, поднять проблему и придать ей нужное информационное звучание. Чтобы потом привлечь сюда политиков, «сидящих» на властных рычагах, и уже в совместном режиме начать практическую реализацию.

Кстати, нельзя исключать, что действующих политиков это предложение никак не заинтересует. Но тогда им останется только одно: ускоренное и гарантированное движение к всеобщей войне. Где им не поможет уже ничто. Так как война, вопреки известной классической формуле, это не «продолжение политики иными средствами», а конец всякой политики вообще.

Однако первый, и самый важный, шаг в поисках прочного мира — сделан. Далее планируется проведение пресс-конференции в Тбилиси, на которой будет рассказано о планах инициаторов, в том числе, на территории тех стран, которые присоединятся к проекту через своих общественных представителей.

Хотелось бы, чтобы это была двойная пресс-конференция, дубль — в Тбилиси и одной из европейских стран. В идеале, конечно, — в том же самом городе Хельсинки. Но в принципе устроил бы и Берлин, и Париж с Веной, которые в той же степени заинтересованы в пресечении тотальной дестабилизации на континенте. Кстати, венские коллеги уже поддержали данное начинание, побывав недавно в Тбилиси и ознакомившись с ним подробнее.

Для проекта пока ещё не найдено устойчивое, ёмкое название. Есть такие варианты как «Хельсинки 40+», «Хельсинки-Тбилиси», «Хельсинки-2», «Новые Хельсинки» и т.п. Но всё это пока рабочие версии. Надеюсь, к моменту официальной заявки в Тбилиси окончательный вариант придёт сам собой. Чтобы у названия не было двойного толкования — например, связанного с повышенной, «больше сорока градусов», температурой организма.

В рамках этого же самого процесса участники планируют решать наиболее острые межгосударственные территориальные проблемы — за счёт формирования профессиональных рекомендаций руководству тех или иных стран. Так как «новые Хельсинки» для поиска устойчивых, согласованных границ — и создаются.

К проекту присматривается и ответственный бизнес, который прекрасно понимает, что если не будет найден международный баланс, то очень скоро начнёт исчезать всякий бизнес вообще, так как экономика является производной политики, а не наоборот. Уверен, что за последние десятилетия они поняли это и сами, вопреки либеральным экономическим формулам, неизменно ставящим политику в подчинение экономистам и бухгалтерам.

Не будет новой системы европейской безопасности — не будет ничего, включая такие отрасли как туризм. Тем более что Грузия, как и весь Южный Кавказ сегодня заново осваивается российскими туристами в массовом порядке. А это уже деньги, это развитие и жизнь.

Без европейского участия в таких делах невозможно обойтись по определению, как невозможно обойтись и без стран Центральной Азии. Поэтому идея с рабочим названием «Хельсинки 40+», касающаяся новой системы европейской — и шире, евразийской — безопасности, была недавно озвучена мною в Астане, на большой конференции по борьбе с терроризмом, проведённой с участием Офиса программ ОБСЕ. Такие вызовы как терроризм являются одним из следствий всеобщего развала, и, само собой, не могут быть нивелированы, сняты без видения общей картины мира. Мира — во всех трёх смыслах русского языка: как состояния без войны, как синонима нашей планеты и как синонима общества.

Немаловажно, что обнародование проекта запланировано, фактически, накануне проведения в Грузии парламентских выборов. Что позволит продемонстрировать, насколько гражданское общество этой страны готово в участию в стратегических инициативах, выходящих далеко за национальные грузинские рамки.