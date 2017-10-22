Москва, 22 октября, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Тематика Вьетнама, как и вообще всего, что связано с этой страной, всё больше привлекает российскую аудиторию. И всё больше отрывается от узких, академичных заседаний для специалистов, становясь интересной новым адресным группам и, по большому счёту, новому поколению россиян, которые по объективным причинам не жили в Советском Союзе и поэтому заново открывают для себя Вьетнам.

Вьетнам

Также впервые в Москве на площадке пресс-центра ИА REGNUM перед началом форума АТЭС-2017, хозяином которого является Вьетнам, состоялась большая дискуссия по вопросам экономики, политики, культурно-гуманитарного сотрудничества между российскими и вьетнамскими участниками. Новизна, повторимся ещё раз, состоит в том, что Вьетнам вышел на новые информационные масштабы в России, тем более что пресс-центр вёл прямую трансляцию этого события.

Также впервые в президиуме заседания находились, принимая активное участие в дискуссии, вьетнамские студенты, которых, как и вообще всех студентов всегда, на таких мероприятиях почему-то всегда рассаживают на задние места. На этот раз они, Нгием Ба Чи и Хоанг Минь Ань, парень и девушка из Российского университета дружбы народов, были в центре всех объективов. Что на порядок повысило интерес молодёжной части аудитории к круглому столу. Тем более что Чи, как и положено, тоже вёл прямую трансляцию своего выступления в социальных сетях.

В ходе выступлений, активных перекрёстных вопросов и ответов, идущих с одного края стола на другой, а также по диагонали, были подняты не только самые актуальные, но и, не побоюсь этого слова, наиболее острые вопросы современных международных и двусторонних российско-вьетнамских отношений.

Поэтому, помимо слова «Вьетнам», над круглым столом и в прямом эфире не раз звучали такие слова как «США», «Китай» и другие, с учётом того, что именно Азиатско-Тихоокеанский регион всё сильнее заявляет о себе как о центре современного политического и финансового мира. Вьетнам, проводящий у себя в ноябре форум и встречу лидеров стран-участниц АТЭС-2017, это прекрасно осознаёт и, судя по всему, даже рад такому напору событий.

Естественно, не только одни студенты присутствовали в зале и, виртуально, в интернете. Все ведущие представители российских профильных структур, специализирующиеся на теме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, были здесь.

Интересной деталью диалогов стало, например, цитирование Нгуеном Куок Хунгом высказываний Валерия Сорокина, являющегося послом по особым поручениям МИД России и старшим должностным лицом России в АТЭС, когда он ещё не заметил этого дипломата в зале. И Валерию Евгеньевичу явно было приятно, что его повседневная работа на этом направлении заслужила высокую оценку вьетнамских коллег.

Как всегда, предельно профессиональным и информативным было выступление другого ведущего специалиста нашей страны в этой сфере. За несколько минут — не забываем, что дискуссия была живой, без трибун и бесконечных слайдов, что всегда отбивает интерес — директор Российского Центра исследований АТЭС РАНХиГС, член рабочей группы по формированию цифрового пространства ЕАЭС Татьяна Флегонтова обрисовала чёткий контур наших с Вьетнамом взаимных интересов, с выходом на конкретный результат.

После такого концентрированного выступления добавить было практически нечего. Однако всем нашлось что сказать, формируя наиболее короткие и точные пути к главным целям, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным и президентом СРВ Чан Дай Куангом на недавней встрече в Москве. И одна из главных целей — достижение к 2020 году уровня взаимного товарооборота в 10 млрд долл.

Каждый из участников предложил свои подходы к цели, с точки зрения дипломата, бизнесмена, общественника. Игорь Баязов (МИД России), Григорий Локшин (Центр изучения Вьетнама и АСЕАН ИДВ РАН), Евгений Канаев (НИУ ВШЭ), Юрий Московский (Комиссия Совета по делам национальностей при правительстве Москвы), Илья Кравченко (РСМД), Мария Зеленкова (РИСИ) и другие.

Но все выступления имели при этом один знаменатель: растущая экономическая и политическая роль СРВ в региональном и геополитическом аспекте; перспективы российско-вьетнамских отношений в новых условиях; пути преодоления антироссийских санкций за счёт проектов на азиатском направлении и, конкретно, в сотрудничестве с Вьетнамом; и наконец, оценка целей и задач вьетнамского форума.

Эффектным и символичным завершением серьёзного разговора стало вручение всем его участникам билетов в Государственный Кремлёвский Дворец на концерт русской песни от имени Общероссийского благотворительного фонда «Достояние России».

Естественно, не только россияне и вьетнамцы наблюдали за этим событием. Особую активность проявили, в частности, наши друзья из Казахстана. Журналисты, представляющие издания этой страны, уже сейчас активно информируют своих соотечественников о перспективах, которые открываются для РК за счёт включения в наши торгово-экономические отношения фактора Вьетнама, который является полноправным членом зоны свободной торговли ЕАЭС с января этого года.

Очень важно, что и сам Вьетнам, официальный Ханой, как мне кажется, тоже прекрасно понимает всю силу, информационно-политический потенциал живого и неформального разговора на самые важные для нас темы.

И ещё одну важную деталь стоит отметить. Информационное агентство REGNUM, проявившее инициативу по проведению экспертного круглого стола накануне АТЭС-2017, за эти несколько дней, вне всяких сомнений, станет одним из самых известных изданий РФ во Вьетнаме и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом, так как на этом форуме сегодня сходится слишком много глобальных интересов.

Григорий Трофимчук, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»