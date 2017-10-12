Россия и мир ждут большого события в глобальном графике: саммита лидеров стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт во вьетнамском городе Дананг 5−11 ноября 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Вьетнам как председатель форума подготовил обширную программу, главной целью которой является дальнейшее усиление экономической интеграции между всеми странами-участницами АТЭС. Это тем более непростая задача, если учесть опасную международную политическую обстановку, влияющую на деловую. Но на текущих трудностях как раз и проявляется профессионализм страны, способной предложить свои рекомендации по выходу из кризиса и, более того, претендующей на вхождение в число мировых лидеров.

Поэтому от Вьетнама ждут, по заявлению исполнительного директора Секретариата АТЭС Алана Болларда, сделанного ещё в конце 2016 года, ни много ни мало «выдвижения глобальных инициатив нового типа».

Nhandan.com.vn Хошимин

Буквально с самого начала текущего года Вьетнам наращивал динамику, организовав в промышленных и культурных центрах по всей стране около 200 профильных мероприятий в рамках подготовки к главному событию в Дананге.

Российские СМИ в этой связи часто приводят слова вице-премьера и министра иностранных дел СРВ Фам Бинь Миня, который возглавляет оргкомитет по подготовке и организации форума. В частности, подчёркиваются следующие тезисы вице-премьера: «АТЭС-2017 станет самым важным для Вьетнама внешнеполитическим событием последних лет, которое подтвердит курс страны на активную международную интеграцию и будет способствовать повышению роли и позиций СРВ на международной арене. Год АТЭС-2017 предоставит Вьетнаму возможность укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей с экономиками стран-участниц АТЭС, а также поможет продвижению имиджа Вьетнама как динамично развивающейся, гостеприимной и безопасной страны».

Nhandan.com.vn Халонг

Организаторы намерены сконцентрироваться на главных приоритетах АТЭС, в связи с новыми реалиями, что говорит об адекватном и своевременном реагировании на вызовы и угрозы, которыми, к большому сожалению, буквально пропитана мировая действительность. Тем самым, Вьетнам продемонстрирует новые подходы к организации форумов такого уровня, которые должны быть сосредоточены не на формальном, а на практическом подходе. Именно поэтому высокий международный уровень АТЭС-2017 предполагает разработку программ помощи не только малому и среднему бизнесу, но даже и микро-бизнесу, который также будет находиться в поле зрения участников. Внимательный взгляд на микро-бизнес — хотя и маленькая, но тоже интересная вьетнамская инновация.

Организаторы предлагают рассмотрение широкого комплекса инструментов, призванных содействовать решению главных задач. Так, ещё в начале 2017 года они отметили, что в повестку дня форума войдут такие актуальные темы, как «развитие людских ресурсов, меры по сокращению разрыва в уровне развития между странами мира, развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, сохранение и развитие источников пресной воды».

Nhandan.com.vn Кантхо

Однако сама по себе экономика не является самоцелью, так как мир не может развиваться без стремления к идеалам гуманизма, базируясь исключительно на деньгах и стремлению к наживе, — и Социалистическая Республика Вьетнам как председатель АТЭС-2017 понимает это по определению. Даже судя по одному только полному названию страны.

Официальный сайт «АТЭС Вьетнам 2017» определяет четыре главных «ожидания» Ханоя от результатов председательства в АТЭС-2017. Это, если кратко: внесение собственного вклада в организацию и повышение эффективности сотрудничества; усиление позиций АТЭС с тем, чтобы форум стал одной из ведущих мировых экономических площадок; продвижение имиджа Вьетнама как динамично развивающейся и обновляющейся страны с огромным потенциалом; и это, естественно, взаимное укрепление солидарности и дружбы.

Nhandan.com.vn Хойан

Для нас, граждан РФ, российско-вьетнамские отношения являются важной частью сотрудничества в рамках АТЭС. Именно по этой причине президент СРВ Чан Дай Куанг, сразу же после того как стало ясно, что председательство перешло к его стране, официально пригласил президента РФ Владимира Путина посетить саммит лидеров стран форума.

Двустороннее всеобъемлющее стратегическое партнёрство получит, таким образом, новые стимулы для развития, направленные на достижение одной из главных целей: кардинальное повышение уровня торгово-экономических отношений к 2020 году. Мы уже знаем: Вьетнам — это ответственный партнёр, проверенный временем, что служит главной гарантией наших будущих достижений и успехов.

Nhandan.com.vn Хюэ

Можно сказать, что в ноябре 2017 года не только страны-участницы АТЭС, но и сам Вьетнам вступают в новый период своего развития. И от того, что будет предложено в Дананге, зависит теперь многое. Не только экономическое развитие, но и, по большому счёту, глобальная безопасность. Так как Вьетнам лучше многих других знает что такое война.

Григорий Трофимчук — председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»