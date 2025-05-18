Евгения Долгинова
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Последние публикации
«Это не искусство». Для кого в московское метро вернули Сталина
У горельефа «Благодарный народ вождю-полководцу» замедляют шаг почти все. Многие останавливаются, фотографируют, делают веселые селфи. Не прошло и семидесяти лет, как отец народов вернулся в ампирное подземелье станции московского метро «Таганская» будто испившим живой воды — помолодевшим, высоким...
18 мая 2025
Уроки русского: около трети детей мигрантов могут не пойти в школу
В прошлом году был принят закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов без соблюдения двух условий: легальных оснований для пребывания на территории России и достаточного знания русского языка, подтвержденного тестированием. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предложил...
16 мая 2025
Реанимация «неуда». Оценка за поведение — репрессия или перспектива?
В российскую школу могут вернуться отметки по поведению. В шести регионах начинается эксперимент по внедрению такой отметки как равноценной по отношению к другим. Поведенческий балл будут учитывать при общем подсчете баллов, а получившие «неуд» по поведению не будут допущены к выпускным экзаменам...
8 мая 2025
«Опасные предметы»: как уберечь детей от сувениров смерти
16 апреля в селе Маломихайловка (Шебекинский район Белгородской области) погиб 10-летний ребенок, поднявший с земли мину-«колокольчик». А 20 апреля, в аккурат на Пасху, в другом белгородском селе — Таврово — тяжелые ранения получил мальчик 12 лет. Несколько месяцев назад ему подарили такой же...
2 мая 2025
После битвы: как экс-боец ЧВК спасает собак в марийской деревне
В девяностых Саня Гуськов познакомился с пенитенциарной системой, вышел, «пересмотрел взгляды» — и много лет лет исправно работал сварщиком. Зарабатывал хорошо: в пять раз больше, говорит, чем его соседи на заводе. Ездил на вахты по всему отечеству — от средней полосы до Крайнего Севера. И куда бы...
23 апреля 2025
«Наш журавлёнок». Доброволец перенес трансплантацию и после ушёл на фронт
Когда Вадим попал в список пропавших без вести, среди его особых примет указали татуировку и «шрам от операции на животе». Операция прошла в 2018-м. Четырнадцатилетний Вадим Шляхтенко стал одним из пятнадцати детей Донецкой и Луганской областей, которым фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» помог...
19 апреля 2025
«Уютная геттоизация». Чему поможет «дубайский формат» проживания мигрантов
С прошлого года в Московской области действует новое правило, согласно которому застройщики крупных (более 30 тыс. метров) логистических комплексов и складов обязаны обеспечить жильем не менее 70 процентов работников. Первое такое общежитие в индустриальном парке «Домодедово-2» уже вступает в...
12 апреля 2025