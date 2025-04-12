С прошлого года в Московской области действует новое правило, согласно которому застройщики крупных (более 30 тыс. метров) логистических комплексов и складов обязаны обеспечить жильем не менее 70 процентов работников.

Иван Шилов ИА Регнум

Первое такое общежитие в индустриальном парке «Домодедово-2» уже вступает в эксплуатацию, в течение года откроются еще пять. А всего в работе у застройщиков 27 подобных проектов.

Общежития появятся в Люберцах, Подольске, Мытищах, Наро-Фоминске, Домодедове, Химках, Балашихе, Дмитрове, Истре, Солнечногорске, Богородском, Ленинском и Раменском округах.

В Домодедове построен суперхостел на 1356 человек — с комнатами на двоих или четверых человек, большими кухнями, душевыми и пр.

Главное достоинство нового общежития — так называемый «дубайский формат», вернее, уклад: жилье только для вахтовиков, вдали от жилых кварталов, закрытая территория, проживание ограничено сроком трудового договора и, главное, никто не может привезти семью.

СМИ триумфально рапортуют: «наконец-то решили проблему», «нашли оптимальный формат»… Проект называют прорывным и революционным — и надеются, что он станет новым стандартом в тяжком деле размещения трудовых ресурсов.

Стратегия уютной геттоизации (отчего бы не назвать вещи своими именами) мигрантов, как ожидается, снизит градус криминального напряжения в Москве и окрестностях, не позволит вахтовику пустить корни и припасть к широкой социальной груди столицы, сделает его поведение более прозрачным и предсказуемым. Для последнего предусмотрены недремлющие камеры и службы безопасности.

Но вот жители села Данилова (тот же Домодедовский округ), где строится другой, еще более массивный индустриальный парк (7 тыс. работников, общежития на 5 тыс. мест), вовсе не умиляются грядущему межнацсогласию, а судятся с властями округа.

Село оказалось зажатым между двумя крыльями парка — и жизнь ему предстоит драматическая.

«Смог, мусор, грязь, шум, транспортный коллапс, отравленная вода и безумный скачок преступности из-за притока огромного количества социально уязвимых трудовых мигрантов, вот что приготовили коренному населению… Жители считают, что это геноцид, и просят вмешаться и остановить этот кошмар», — пишут они в обращении на имя главы СКР. Сильное слово «геноцид», конечно, но как без гиперболы, если лязгающая громада сжимает тебя с двух сторон.

Протесты против мигрантских общежитий — нередкая строка в хрониках народных волнений.

В 2013 году жители Тропарева-Никулина не допустили строительства общежития на 1350 мест в Тропаревском парке, а строители искренне удивлялись: «Вы что? Это будут хорошие мигранты, ведь мы дадим им горячий душ и комплексные обеды по 70–80 рублей».

Протестуют в Сибири, на Алтае, в Ивановской области, где собирались открыть общагу для работников из Бангладеш.

Гневные народные сходы могут и вовсе закрыть место проживания — так в 2021 г. после изнасилования и убийства мигрантами пенсионерки из села Бужаниново под Сергиевым Посадом выгнали целое общежитие, 160 человек, хотя преступники в нем и не жили.

Разумеется, всех недовольных привычно клеймят ксенофобами (иногда добавляя: зоо…), а то и целыми фашистами или наймитами конкурентов — особенно преуспевают в этой риторике жители московского Бульварного кольца с закрытыми территориями, прямо из-за плеча охранника возмущаются.

Поэтому не так важно, в какой мере сутяжная активность даниловцев может быть инициирована (или нет) какими-то лицами. Дыхание колоссальной стройки, растерзанные большегрузами дороги, взрытые поля, промзона на месте родного буколического пейзажа — это уже не дискомфорт, а перемена участи.

Власти, правда, обещают все исправить, разровнять, осветить и озеленить, но пять тысяч иностранных специалистов, исполненных, как все мы знаем, исключительного миролюбия и высокого правосознания, остаются неизбежностью.

Идиллии не будет уже потому, что такое собрание (по масштабу — малый европейский город) временно бессемейных и физически активных иностранных граждан, обладающих разного рода молодыми энергиями, просто не сможет жить в режиме казармы.

Пообещать-то пообещают, но огни большого города, земляки по всей столице и наличие девушек, не выносящих одиночества, все равно перевесят трепет перед камерами слежения — и тогда победоносный «дубайский формат» покажется очередным паллиативным решением.

Чтобы кластеры не стали новыми горячими точками на социальной карте ближнего Подмосковья, они должны стать местом жизни, а не ночлега, — и жизни по возможности полноценной.

Если не с поликлиниками, то хотя бы со здравпунктами, с кафе, магазинами и — да, с библиотеками (процент людей с высшим образованием среди складских работников может удивить).

Забор — сооружение хрупкое, а досуговая и социальная инфраструктуры — прочное. Дорого? Очень. Но иногда прагматично быть расточительными. Например, учить детей мигрантов русскому языку — тоже расточительство, но не учить — себе дороже.

Раз уж быть этим общежитиям — прагматичнее сделать их таким местом. откуда не хочется бежать после работы. Теплый сортир и комплексный обед вкупе с полутюремным регламентом и педагогическим гением надзирателя не станут базой законопослушного поведения.

Время и ситуация требуют совсем других инструментов.