«Злорадство» и «адская радость» — так охарактеризовала представитель МИД Мария Захарова реакцию украинцев на известие о подрыве поезда «Климово-Москва» в Брянской области. «Поражает реакция на Украине. На мой взгляд, она как раз и выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из задач и целей СВО», — сказала Захарова журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Виолетта Горыня

Реакция на Украине поражает всех, — но, можно уже сказать, поражает типично и дежурно. Из всего спектра доступных реакций на гибель мирных россиян — сожаления, молчания, назидания или «Господи помилуй» — значительная часть украинских комментаторов из раза в раз предается самому простодушно-животному ликованию и низовому остроумию. Сострадания, конечно, никто не ждет, но и к такому триумфу человечности привыкнуть не получается.

«Счастливое событие с поездом»

Жертвы крушения — семеро погибших, более ста раненых, в том числе отчаянно кричавшие из-под обломков дети с тяжелыми травмами (среди них — осиротевший в ту ночь младенец четырех месяцев отроду) вызывают вот какие гуманитарные чувства у читателей UNIAN:

«А этих личинусов сбросили в один мешок из-под мусора? — с надеждой спрашивает комментатор. — Они же мелкие, можно с десяток натрамбовать, а то у кацапья из-за дохлых сэвэох уже пакеты в дефиците».

«Кацапы опять начали лепить истории про распятых мальчиков в одних трусиках, писю еще не нюхавших», — сообщает другой пользователь.

«Это был коммунистический праздник для российских детей», — острит некто в ответ на упоминание о том, что теракт произошел накануне Дня защиты детей.

«Семь свинособак или сколько там погибло при счастливом событии с поездом?» — интересуется еще один пользователь.

Второй линией реакции стало яростное отрицание теракта и настоятельное утверждение версии несчастного случая, техногенной катастрофы. Не только украинцы, но и экс-соотечественники (а иногда даже и не экс-) творчески развивали тему всеобщей ветхости и врожденной дефективности российских мостов:

«Воровать на мостостроительстве меньше надо!». В общем, людей убил вечный российский бесхоз, автомобильный мост чисто случайно упал на железнодорожный в аккурат перед приближением пассажирского поезда». Это нам объясняют жители высокоразвитой, экономически процветающей соседней державы.

И третья тема — уже очень пожилая, но стойкая: «ФСБ взрывает Россию». Каждый третий поминает «рязанский сахар» и занимается прочим несвежим конспироложеством.

Как ни странно, две последних реакции выглядят несколько более, скажем так, человечной, чем первая — ну, в той мере, в какой отрицание реальности или преданность мифу все-таки человечней неистового жизнерадостного глума над жертвами.

Психика у нее черствая

Интересный спектр реакций дала и социальная сеть Facebook.

FB в России имеет двойственный статус — с одной стороны, он признан экстремистской сетью, c ним нельзя иметь никаких финансовых отношений, например, продавать и покупать рекламу, с другой — просто вести блог и общаться с другими пользователями не запрещено.

В блоге известного благотворителя, директора московского детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы появился текст, посвященный погибшей в поезде 32-летней Виолетте Горыне — врачу паллиативной медицины. Это ее тяжело раненых детей — четырехмесячного и семилетнего — увезли на вертолете в Москву, в клинику Рошаля, — и сейчас тысячи людей молятся за их жизнь.

Около пяти лет Виолетта отработала в «Доме с маяком», и ее страшная смерть стала колоссальным потрясением и для коллег, и для родителей неизлечимо больных детей.

FB-аккаунты изданий Insider, Meduza, «Такие дела» перепечатали некролог — и вот под текстом-воспоминанием, исполненным боли, нежности и горечи, развернулись хляби земные:

«Получила движуху и в путинский рай, ответ за убитых и изнасилованных украинских детей».

«А зачем русских детей лечила? Чтобы они выросли и начали убивать украинцев. У вас же другого смысла жизни нет», — сообщает нам пользователь Марiя Сергiiвна Фокiна.

Вызвала подозрения и специализация врача. «Де-юре, виновата вся рассея! — сообщает некто Алла Соловова. — А работать в хосписе, я вам скажу, работа не для всех. У них какая особая психика, черствая, сама медик и видеть смерть каждый день в жизни не мечтала, даже за огромные деньги».

«Желаю деткам поскорее встретиться с мамой, ведь без нее так тяжело», — написала еще одна фб-пользователь. Какая остроумица!

«Эта врачиха как минимум налоги платила в страну убийцу. За ее деньги пускались ракеты в жилые дома. Так что не понимаю воя этих невинных», пишет украинка, переводчик Rosa Ogryzko.

«Интересно, а за кого этот талантливый врач голосовала за все эти годы?»

«Та пофiк. Чим бiльше цапiв передохне — тим чистiше повiтря», — сообщает добрая пенсионерка из Запорожья.

И последнее, почти афористичное:

«Искренне соболезную несчастному мосту».

Примечательно, что социальная сеть Facebook, сверхчувствительная к любым проявлениям некорректности, жестоко банящая даже за самые бледные призраки оскорбления по тем или иным дискриминирующим мотивам, всего этого парада гуманизма в упор не видит.

… и одинокий голос Шендеровича

Именитые российские релоканты, отдадим им должное, совсем не скакали от счастья, когда гибли люди в поезде.

Вернее, скакали, но от другого счастья, последовавшего несколько часов спустя, — от нового «Перл-Харбора», как восторженно назвал релокант, бывший профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев (известный также как Медведев-Арктика — инициатор предложения продать Арктику) серию диверсионных атак на российские военные аэродромы.

Его радостный захлеб поддержали многие.

«Дякую, СБУ!», — растроганно написал «педагог Дима Зицер».

Светлые слезы радости прокатились не по одному хорошему лицу, — до брянских ли тут.

Как всегда, эталонно выступила экс-радиоведущая «Эха Москвы» Ксения Ларина. «Вот это спецоперация! Это вам не по трубам ползать как черви», — написала она, подразумевая понятно какую трубу и понятно кого под червями.

Каждый раз, когда Ксения (Оксана Андреевна) высказывается на злобу дня, думаешь, что ничего совершеннее уже быть не может — однако ж нет предела совершенству. Детей из брянского поезда Ларина и словом не удостоила, не испачкала языком — ну, и на том спасибо.

«Одинокий голос человека» прозвучал откуда не ждали — из блога сатирика-иноагента Виктора Шендеровича.

Прочитали не без изумления:

«Люди, взрывающие пассажирские поезда — преступники. Если они думают, что наносят этим ущерб путинской власти над Россией — они еще и идиоты к тому же».

Больше 1 200 комментариев собрал этот пост: проклятия, насмешки, оскорбления, угрозы, «закон бумеранга», «наши мальчики» (это тоже, кстати, мем Шендеровича 2022 г. рождения) и прочее бурное беснование, переходящее в побивание. Шендерович стоял стойко, не реагировал, пост не удалил.

В общем, полна чудес могучая природа. Бывает же: правду сказал.

Новые нормы

Дети погибают по обе стороны фронта, российские ракетные удары тоже становятся причиной детских смертей — никакая высокоточность, к несчастью, не исключает того, что наша ракета будет сбита украинской ПВО где-то над детской площадкой, домом или больницей.

Мы все ужасаемся каждой гибели ребенка и, вслух или про себя, скорбим об этом. Слова «это война, увы» уже и произносить неловко: они ничего не объясняют.

Но водораздел есть. Редких людей, которые смеют радоваться смертям невинных украинцев, россияне, как правило, считают наемными провокаторами. Или, как минимум, умственно нездоровыми. Их разговоры пресекают. Ими брезгуют. Их отправляют в «бан».

Чаще всего они провокаторы и есть — зайдешь, бывает, в какой-то блог, где такой «россиянин», надувая щеки, невпопад цитирует «антитоталитарного философа Ганну Арендт» — и все понятно: ус отклеился.

Но что для нас провокации или маргиналии, то для противной стороны — глухой мейнстрим. И не только для украинцев — «на той стороне» не только украинцы.

Фразы про «личинок колорадов» и «взорвавшийся кондиционер», казавшиеся десять лет назад чьей-то ужасной оговоркой, передернутой цитатой, оказались на удивление устойчивыми, расплодились, разветвились во множестве вариаций — и стали стержнем коллективных эмоций, нового коллективного сознательного и нового чувства комического.

Гибель и мучения неправильных, то есть русских, российских детей — это дико смешно. Дико, до кровавых слез, до полного истребления в себе человеческого, — смешно.

Будем знать.