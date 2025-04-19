Когда Вадим попал в список пропавших без вести, среди его особых примет указали татуировку и «шрам от операции на животе».

Фото из ТГ-канала Ольги Демичевой Вадим Шляхтенко — помощник гранатометчика

Операция прошла в 2018-м. Четырнадцатилетний Вадим Шляхтенко стал одним из пятнадцати детей Донецкой и Луганской областей, которым фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы» помог получить лечение в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова.

Его помнят все

…Вначале подозревали рак крови. Оказалось — аутоиммунный гепатит незаметно перешел в криптогенный цирроз. Спасти могла только и исключительно пересадка печени — процедура безумно затратная и организационно сложная. Отдельная история — поиск неживого донора (родители Вадима в доноры не годились). После 2014 года семья Шляхтенко переехала из Макеевки в Москву, жили в центре временного размещения — и жили, прямо скажем, в обрез. А главное — у них не было российского гражданства.

Но фонд «Справедливая помощь» и Дом милосердия при нем — уже были.

Легендарная доктор Лиза (врач Елизавета Глинка) создала Дом милосердия на Новой Басманной улице в 2014 году — как пристанище для детей, пострадавших в результате военных действий и катастроф. Вскоре он стал и домом для всех тяжелобольных детей Донбасса и Луганщины.

Кажется, все диагнозы, все детское горе сошлось в этом доме: последствия ранений, двусторонняя нефробластома, лейкозы, болезни сосудов, тяжелейшие патологии позвоночника… Здесь ждали госпитализацию, готовились к трансплантациям или химиотерапии, проводили недели или месяцы, а кто-то, чей дом был разрушен, — и годы. (Долго жил с родными Сережа Апресян из Донецка, в 2014 году подорвавшийся на мине и потерявший руку, ногу и частично зрение. В 2022 году власти Сочи — города, в небе над которым погибла доктор Лиза, — подарили его семье квартиру в Хостинском районе.) Здесь учились — проходили школьную программу, играли, дружили, влюблялись…

Вадима Шляхтенко — умного, веселого, ироничного подростка — помнят, кажется, все.

— У него все как-то удивительно хорошо шло, — вспоминает Ольга Юрьевна Демичева, руководитель МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», лауреат Государственной премии РФ в области благотворительности. — Довольно быстро нашелся донорский орган. Известие о том, что надо срочно прибыть в центр Шумакова, мы получили, когда были за городом на автомобильной выставке. И Вадика доставили в центр на машине с сиренами…

Операция была очень сложной и длилась более 12 часов. Ольга Юрьевна с восхищением вспоминает знаменитого хирурга-трансплантолога Сергея Владимировича Готье — «человека великого сердца», приложившего необычайно много усилий для помощи детям с обстреливаемых территорий.

«Мы побаивались, что он сбежит на войну»

Анастасия Чепикова из Донецка подружилась с Вадимом в Доме милосердия. Ее тоже готовили к операции — к пересадке почки в шумаковском центре. Сегодня Анастасия — студентка МПГУ, лауреат премии «Фронтир» имени Дарьи Дугиной. И — учитель в школе «Учим, знаем» в том же шумаковском центре, где она и Вадим проходили трансплантацию.

— Он был довольно харизматичным парнем, — говорит Анастасия. — Умным, общительным. Любил готовить. И никогда ни на что не жаловался.

После операции Вадим с отцом вернулись на родину, он стал студентом Донецкого политеха. Но регулярно приезжал в Москву на обследования. «Справедливая помощь Доктора Лизы» обеспечивала Вадима дорогостоящими препаратами, которые были недоступны негражданам России. Принимать эти лекарства нужно было пожизненно.

Фото из ТГ-канала Ольги Демичевой Вадим Шляхтенко во время лечения в центре Шумакова

— У меня было ощущение, что он рвется на фронт, — признается Ольга Юрьевна. — Мы побаивались, что он сбежит на войну. Оставайся в «Домике…», говорила ему я… Но мы и представить не могли, что он — со множеством ограничений, с очень строгим режимом приема лекарств — действительно окажется на передовой.

Что именно предпринял Вадим, чтобы оказаться в части, — уже не спросишь. В конце августа 2024 года он вышел на боевое задание и пропал без вести. И семья, и сотрудники «Справедливой помощи», и товарищи по «Домику…» — все напряженно ждали новостей. Ждали чуда.

Не случилось: анализ ДНК не оставил никаких надежд.

«Погиб. Геройски. В бою. Наш мальчик. Наш журавленок…» — написала Демичева в своем блоге.

Пока мы их помним — они живые

Это не первая потеря среди подопечных фонда. В 2022 года сотрудники «Справедливой помощи» были потрясены известием о гибели десятилетней Вероники Бадиной.

— Веронику эвакуировали из Донецка в 2015 году. Это была очередная эвакуация детей доктором Лизой и первая, в которой участвовала Татьяна Светличная (сейчас — официальный представитель «Справедливой помощи Доктора Лизы» в ДНР). И Вадика Шляхтенко, и Ангелину, и Веронику принимала она, — вспоминает Ольга Демичева. — Веронику успешно пролечили, добились стойкой ремиссии и сняли с учёта. Как и большинство наших подопечных детей Донбасса, после лечения она вернулась домой.

6 июля 2022 года Вероника была убита при обстреле города Вооруженными силами Украины.

В «Справедливой помощи…» помнят каждого.

И о каждом плачут.

И считают: об этих детях надо говорить, их память должна быть увековечена.

— Пока человека любят и помнят — он жив, — говорит Ольга Юрьевна.