Село Гоголевка Суджанского района находится в трех с половиной километрах от российско-украинской границы и в шести — от самой Суджи. Село, по нынешним понятиям, совсем не маленькое. В нем есть старинная, 1894 года, церковь Рождества Богородицы, школа, Дом культуры, библиотека. И около 80 дворов.

Иван Шилов ИА Регнум

В одном из них жил пенсионер Александр Степанович Григорьев, бывший шахтер из Макеевки (Донецкая область).

В августе 2024-го за его судьбой начала следить вся страна.

Игра в «арийцев»

В село он переехал десять лет назад, уже выйдя на пенсию. Григорьев хотел немногого: тихого, ровного, спокойного существования, общения с дочкой и внуками. В 2024 году ему исполнилось 74 года.

Летом прошлого года его дочь Светлана Петренко забрала отца к себе в Суджу, подальше от обстрелов. Когда ВСУ вошли на территорию Курской области, она покинула город совсем ненадолго — увезла детей в Курск и искала им жилье. Вернуться за отцом она попыталась уже на следующий день, но не смогла: не пустили военные. Части ВСУ уже подходили к Судже.

А еще через несколько дней ей прислали ссылку на ролик, на котором она увидела своего отца бредущим по дороге в Коренево. Оказалось, оставшись в одиночестве, он просто покинул город — и, несмотря на больные ноги, пошел домой, в Гоголевку, пешком.

И заблудился.

Это короткое видео, снятое и опубликованное неким украинцем Алексеем, сразу стало широко известным. Сцена оказалась сверхвыразительной: двое солдат ВСУ играют в немцев — солдат гитлеровской армии. Каски на них соответствующие. Их прямо-таки распирает от счастья.

«Эй, русский Иван! Как жизнь?» — кричат старику эти «арийцы».

Встреча с беспомощным, голодным, дезориентированным русским, бредущим по пыльной дороге в пижамных штанах, их немало забавляет. Григорьев говорит, что ночевал на обочине и не знает, куда идти. И слышит в ответ: «Вы все, ****, по жизни заблудились, *****, не туда пошли, не туда!» Дальше начинается веселье: «Du bist ein russisches schweine. Ja! (ты русская свинья) Иди пей водка! Ja, ja! Шнапс!»

Это такой юмор, короткая ролевая игра. Суджанский район был оккупирован гитлеровской армией с октября 1941-го по март 1943-го. Очевидно, они воображали себя внутри второго дубля — и получали большое удовольствие.

Одного из «немецко-фашистских захватчиков» опознали, им оказался 38-летний строитель Василий Данилюк из Западенции — маленького городка Ивано-Франковской области. За поимки Данилюка или его напарника один из российских сенаторов назначил вознаграждение в 5 миллионов рублей.

Через несколько дней появилось еще одно короткое видео, уже от МВД Украины. Старик растерянно говорит, что на украинцев зла не держит, и показывает украинский паспорт. Семья потом уточнила, что украинский паспорт был просрочен, а после переезда в Курскую область Григорьев обзавелся российским гражданством.

Каждый день Светлана Петренко пыталась что-то узнать об отце. Связи не было. Сведений не было. Прорваться в оккупированную зону не было возможности. «Он же не перенесет зиму!» — в отчаянии говорила Светлана.

Но зиму он перенес. Уже в феврале, во время боев, стали появляться первые освобожденные из Гоголевки, они и сообщили: Александр Степанович жив. Дом его был разрушен прямым попаданием снаряда, но суджанцы выживали и в подвалах.

Останки Александра Степановича Григорьева нашли на остановке 25 марта. Дочь и зять узнали его по одежде и рукам — узнать по лицу было уже сложно. По предварительным расчетам, Григорьев был убит примерно за неделю до освобождения выстрелом из крупнокалиберного оружия — на животе у него нашли рану размером с крупное яблоко.

Гоголевка была полностью освобождена 28 марта.

Шахтера Григорьева похоронили 1 мая. Семья плачет о нем до сих пор.

Предложение сенатора осталось в силе. «Заявляю, что объявленное вознаграждение за поимку этих зверей остается в силе — живыми или мертвыми, лишь бы к своим не вернулись!» — написал он в своем Telegram-канале.

Мемориал жертвам современного фашизма

27 мая в Курском государственном университете прошел круглый стол «Курская область — форпост России. Сохранение исторической памяти и правды».

— Наши поисковики выступили с идеей создания мемориала жертвам современного фашизма в урочище Соловьиная роща рядом с жертвами войны прошлой, — сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

А руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева предложила создать на территории Курской области архивную базу источников и живых материалов о СВО.

— Некоторое время назад Национальный центр исторической памяти выступил с инициативой создания народного цифрового архива участников и истории СВО, — сказала Малышева. — Безусловно, сама история сегодня пишется в окопах. Но сохранить вот ту самую живую историю для того, чтобы потом научно, осмысленно она могла стать непререкаемой нашей исторической правдой о специальной военной операции — это уже долг сегодняшнего поколения.

Частью этой живой истории, несомненно, станут судьбы и Александра Григорьева, и тех 789 жителей курского приграничья, о которых сегодня все еще нет никаких известий.