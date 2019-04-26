Евгений Самарин
Последние публикации
В Москве запущено производство препарата от ВИЧ: фоторепортаж
25 апреля 2019 г. в Москве на фармацевтическом заводе компании Servier запущено производство готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир. Средство позволяет понизить концентрацию ВИЧ в крови больного до минимального уровня и обеспечить полноценную жизнь при постоянном приеме...
26 апреля 2019
Армия чтит память и ищет героев «Невского пятачка»
Фотограф Евгений Самарин и корреспондент Михаил Виноградов рассказывают ИА REGNUM о военной части Ленинрадской области, которая раскрывает страшные страницы военной истории. Мы побывали в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны РФ еще в 2006 году, в первые месяцы существования...
19 сентября 2018
Сквозь запустение, стыд и тряпку на Гагарине: как ВДНХ поднимают из пепла
Масштабные реставрационные работы павильонов и выставочных залов Выставки достижений народного хозяйства ведутся уже четыре года, и, наконец, в 2018 году они вступили в финальную фазу и вскоре будут завершены. За время реконструкции были найдены и исследованы уникальные архивные документы...
13 апреля 2018
Узники не своего отечества: Центр депортации
Фотограф Евгений Самарин посетил один из московских центров депортации и подготовил фотопроект об узниках не своего отечества: «Будем считать, что так совпало: иностранные граждане гуляли, и съемка получилась интерьерной». В свободное от совпадений время в интерьерах ждут депортации...
26 марта 2018