Фотограф Евгений Самарин и корреспондент Михаил Виноградов рассказывают ИА REGNUM о военной части Ленинрадской области, которая раскрывает страшные страницы военной истории.

Евгений Самарин Процесс поднятия останков и вооружения погибших бойцов

Мы побывали в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне Минобороны РФ еще в 2006 году, в первые месяцы существования части, когда она считалась экспериментальной. Военнослужащие вели раскопки на легендарном «Невском пятачке», где в годы обороны Ленинграда погибло 250 тысяч человек — почти столько, сколько потеряла Великобритания в 1936−45 годах, за всю войну. Участок работы батальона был очень мал — 400 на 100 метров.

Евгений Самарин Процесс поиска останков и вооружения погибших бойцов

Евгений Самарин Процесс поиска останков и вооружения погибших бойцов

Здесь, за выцветшим стендом «Слава героям Невского пятачка!», ведет раскопки отдельный специальный поисковый батальон Ленинградского военного округа (ОСПБ ЛенВО). В мягкой, усыпанной рыжей хвоей земле под ногами солдат — они, герои Невского пятачка… На небольшом (до 4 километров в длину и до 800 метров в глубину) плацдарме на левом берегу Невы с сентября 1941 по февраль 1943 года погибли, по некоторым оценкам, до 250 тысяч красноармейцев и краснофлотцев — почти столько же некоторые союзники потеряли на всех фронтах (во Второй мировой войне погибли 264 тысячи граждан Великобритании). «Всюду трудно, а страшней пятачка нет», — гласил советский окопный фольклор.

Сквозь сосны — красноватые, будто напившиеся крови — видно, как сосредоточенно солдат в наушниках водит миноискателем — «клюшкой». На участке площадью в сотню квадратных метров — штук семь раскопов. В каждом — 2—3 солдата выкапывают кости, каски, гранаты и хвостатые минометные мины — «пятидесятки». Почти у каждой ячейки — трехлинейная винтовка и каска. Фляги, котелки, ремни, другой небогатый солдатский скарб. И патроны повсюду. В обоймах, сгнивших подсумках, пулеметных лентах, да и просто россыпью.

Евгений Самарин Процесс поднятия останков и вооружения погибших бойцов

Евгений Самарин Пулемёт Дегтярева. Основной пулемет советской армии, поднятый на месте боев

Евгений Самарин Ложка бойца, найденная с ним в его окопе. К сожалению, надпись неразборчива из-за коррозии

Евгений Самарин Фляжки и ложки бойцов. Некоторые пробиты осколками и деформированы взрывной волной. Это говорит о жестоких боевых столкновениях

«За 4 месяца раскопок мы нашли около 900 павших бойцов, порядка 3000 различных взрывоопасных предметов, около 12 000 патронов, чуть больше 100 единиц стрелкового оружия. Из 900 поднятых нами бойцов у 60 оказались опознавательные медальоны, 16 удалось прочесть. Было немало пустышек, видно, малограмотные были бойцы или забыли заполнить», — рассказывал нам первый комбат Сергей Персиянцев.

Евгений Самарин Братская могила с предметами, найденными на месте боев

Отдельный поисковый батальон был создан приказом министра обороны в порядке эксперимента. 300 человек личного состава (инженеры из Ленинградского военного округа, мотострелки из Московского) должны были работать на Невском пятачке с весны до октября, а осенью вернуться в свои части.