25 апреля 2019 г. в Москве на фармацевтическом заводе компании Servier запущено производство готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир. Средство позволяет понизить концентрацию ВИЧ в крови больного до минимального уровня и обеспечить полноценную жизнь при постоянном приеме заболевшим.

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Дебора Уотерхаус, исполнительный директор компании ViiV Healthcare

Евгений Самарин ИА REGNUM Открытие производства

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

По данным Минздрава РФ, в России число ВИЧ-инфицированных достигло 808 тысяч, прирост числа — 85 тыс. человек в год, эту тенденцию необходимо переломить как можно скорее. Сегодня в России показатели ранней диагностики и обеспечения отстают от необходимых, заявленных ВОЗ и ООН как цели для прекращения эпидемии ВИЧ к 2030 году, но открытие московского производства долутегравира поможет сократить это отставание, — а ведь за сухой статистикой могут стоять десятки тысяч спасенных от «чумы XXI века» людей.

Евгений Самарин ИА REGNUM Открытие производства

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Фармацевтический завод компании Servier

Эпидемия ВИЧ может и должна быть прекращена, на это направлена стратегия, предложенная ВОЗ, а путем к победе должна стать антиретровирусная терапия (АР-терапия), которая охватит не менее 90% инфицированных. Поэтому запуск локализованных по странам производств эффективных препаратов АР-терапии крайне важен.

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM Яна Котухова, директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС компании Servier, открытие линии по производству готовой лекарственной формы лекарственного препарата долутегравир стало значительным этапом освоения в России новой технологии в рамках современнейшего наукоемкого производства. Новая линия может обеспечить потребность российского здравоохранения в препарате АР-терапии, которая признана ВОЗ магистральным путем борьбы с эпидемией ВИЧ.

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Этапы производства препарата долутегравир

Для здоровья граждан России важно, что московский завод компании является предприятием полного цикла, то есть охватывает все производственные стадии — от исходной химической субстанции до упакованного препарата, что важно для надежного бесперебойного производства. К январю 2020 года будет введена система маркировки продукции, обеспечивающая полный контроль распространения вплоть до конечного потребителя, как указывается в требованиях соответствующей Государственной программы РФ.

Евгений Самарин ИА REGNUM Фармацевтический завод компании Servier

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир

Евгений Самарин ИА REGNUM Производство препарата долутегравир