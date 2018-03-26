Москва, 26 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Фотограф Евгений Самарин посетил один из московских центров депортации и подготовил фотопроект об узниках не своего отечества:

Евгений Самарин ИА REGNUM Центр временного содержания иностранных граждан

«Будем считать, что так совпало: иностранные граждане гуляли, и съемка получилась интерьерной».

Евгений Самарин ИА REGNUM Натюрморт

Евгений Самарин ИА REGNUM Койко-места

Евгений Самарин ИА REGNUM Вид из камеры

Евгений Самарин ИА REGNUM Безопасность

В свободное от совпадений время в интерьерах ждут депортации экспаты-неудачники, общим числом около 600 человек. Атмосфера не душераздирающая, но и на «зависть спа-центров» я бы, честно говоря, не рассчитывал. На заметку: если поручить структурам МВД приспособить бывшую ракетную часть для временного содержания мигрантов, шанс получить на выходе санаторий исчезающе мал.

Евгений Самарин ИА REGNUM Безопасность

Евгений Самарин ИА REGNUM Женское отделение

Евгений Самарин ИА REGNUM Центр временного содержания иностранных граждан

Евгений Самарин ИА REGNUM На прогулке

В широком смысле назначение комплекса не изменилось: отсюда по-прежнему отправляют за пределы территории Российской Федерации различные неприятности. Только охраняют теперь не «на вход», а «на выход».

Евгений Самарин ИА REGNUM В широком смысле назначение комплекса не изменилось: отсюда по-прежнему отправляют за пределы территории Российской Федерации различные неприятности

Евгений Самарин ИА REGNUM Всё, кроме разрешения на работу

Евгений Самарин ИА REGNUM Без документов