Москва, 26 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Фотограф Евгений Самарин посетил один из московских центров депортации и подготовил фотопроект об узниках не своего отечества:

Евгений Самарин ИА REGNUM
Центр временного содержания иностранных граждан

«Будем считать, что так совпало: иностранные граждане гуляли, и съемка получилась интерьерной».

Евгений Самарин ИА REGNUM
Натюрморт
Евгений Самарин ИА REGNUM
Койко-места
Евгений Самарин ИА REGNUM
Вид из камеры
Евгений Самарин ИА REGNUM
Безопасность

В свободное от совпадений время в интерьерах ждут депортации экспаты-неудачники, общим числом около 600 человек. Атмосфера не душераздирающая, но и на «зависть спа-центров» я бы, честно говоря, не рассчитывал. На заметку: если поручить структурам МВД приспособить бывшую ракетную часть для временного содержания мигрантов, шанс получить на выходе санаторий исчезающе мал.

Евгений Самарин ИА REGNUM
Безопасность
Евгений Самарин ИА REGNUM
Женское отделение
Евгений Самарин ИА REGNUM
Центр временного содержания иностранных граждан
Евгений Самарин ИА REGNUM
На прогулке

В широком смысле назначение комплекса не изменилось: отсюда по-прежнему отправляют за пределы территории Российской Федерации различные неприятности. Только охраняют теперь не «на вход», а «на выход».

Евгений Самарин ИА REGNUM
В широком смысле назначение комплекса не изменилось: отсюда по-прежнему отправляют за пределы территории Российской Федерации различные неприятности
Евгений Самарин ИА REGNUM
Всё, кроме разрешения на работу
Евгений Самарин ИА REGNUM
Без документов
Евгений Самарин ИА REGNUM
Это тупик