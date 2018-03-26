Узники не своего отечества: Центр депортации
Москва, 26 марта, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Фотограф Евгений Самарин посетил один из московских центров депортации и подготовил фотопроект об узниках не своего отечества:
«Будем считать, что так совпало: иностранные граждане гуляли, и съемка получилась интерьерной».
В свободное от совпадений время в интерьерах ждут депортации экспаты-неудачники, общим числом около 600 человек. Атмосфера не душераздирающая, но и на «зависть спа-центров» я бы, честно говоря, не рассчитывал. На заметку: если поручить структурам МВД приспособить бывшую ракетную часть для временного содержания мигрантов, шанс получить на выходе санаторий исчезающе мал.
В широком смысле назначение комплекса не изменилось: отсюда по-прежнему отправляют за пределы территории Российской Федерации различные неприятности. Только охраняют теперь не «на вход», а «на выход».