Москва, 19 ноября, 2013, 16:45 — ИА Регнум. На российской военной базе, дислоцированной в Армении, начался учебно-методический сбор с командирами взводов, сообщили 19 ноября ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны РФ.

Согласно информации, в течение недели на высокогорных учебно-тренировочных комплексах Алагяз и Камхуд более 150 офицеров будут совершенствовать свои теоретические и практические навыки по организации боевой подготовки, а также состязаться на кубок "Лучшего командира взвода соединения 2013 года".

В ходе соревнований будут выявлены лучшие командиры взводов по 3 основным элементам боевой подготовки: теории, практике и методике. Во время теоретической части офицеры продемонстрируют умение решать тактические задачи на топографических картах с выполнением нормативов по нанесению боевой обстановки.

На практических занятиях командиры взводов покажут свое мастерство при ведении прицельного огня, ориентировании на местности без карты, артиллерийской и авиационной наводке, управлении колесной и гусеничной техникой, а также сдадут нормативы по физической подготовке на быстроту, силу и выносливость.

Завершатся соревнования демонстрацией элементов боевой подготовки по радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин, выполнению упражнений учебных стрельб и тактической подготовке в условиях высокогорья.