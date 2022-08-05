Екатерина Резанова-Яцкевич

Автор

Выпускница бакалавриата МГИМО по специальности Международные отношения. В вузе изучала албанский язык, политику и экономику Албании, однако вскоре поняла, что мои интересы шире и стала интересоваться Косово и вообще республиками бывшей Югославии. В ИА REGNUM работаю уже полтора года, пишу статьи про Косово, Македонию и Сербию. Балканы — очень сложный регион, но я стараюсь писать о нем с юмором, потому что юмор помогает увидеть ситуацию проще и находить новые решения. Люблю аниме, музыку и сериалы