12 июня в России отмечают… День России, а в Косово — День освобождения Косово, то есть 21-ю годовщину ввода контингента НАТО КФОР в Косово и вывода всех сербских силовых структур из края. Однако Россию в этот день в Косово тоже вспоминают — все потому, что 11 июня 1999 года российский контингент в Боснии и Герцеговине без всякого предупреждения совершил бросок на Слатину и занял аэропорт Приштины.

Kremlin.ru Владимир Путин вручает государственные награды российским миротворцам в Косове. Июнь 2001 года

К этому дню албанское новостное агентство Telegrafi любовно подготовило подборку самых ярких воспоминаний о пребывании в составе КФОР российских военнослужащих, опубликованную под громоздким, но весьма говорящим названием «21 скандал России в 21-ю годовщину их коварного проникновения в Косово» (перевод дословный — ИА REGNUM).

Приведем же здесь хотя бы часть этих «скандалов»:

9 июня — Россия впервые с падения Берлинской стены воспользовалась правом вето, чтобы заблокировать проект резолюции по Косово. 10 июня была принята резолюция 1244.

11 июня около 200 российских военнослужащих прибыли в Косово, что косовскими албанцами было воспринято как нарушение соглашения в Куманово.

12 июня российские военнослужащие заняли аэропорт Приштины. Аэропорт находился под совместным контролем России и НАТО до 15 октября 1999 года.

23 августа 1999 г. — албанцы в городе Раховец не дали российским военнослужащим войти в город.

6 сентября 1999 г. — российские военнослужащие убили трех сербов в деревне Корминян. Что албанские журналисты, заботливо выставившие для читателей ссылку на источник своих сведений, забыли упомянуть, так это то, что сербы были убиты после того, как открыли стрельбу по российским военнослужащим, потребовавшим прекратить избиение албанцев. Однако такое о русских в Косово говорить (надеемся, лишь пока) не принято.

23 мая 2000 года — российские военнослужащие задержали машину, в которой находился Рамуш Харадинай (глава Альянса за будущее Косово, позже занял пост премьер-министра, провозгласившего независимость Косово). Произошла драка. Правда, кто именно стал её инициатором, не сказано, что, кажется, полностью отметает все подозрения в отношении наших соотечественников.

Kremlin.ru Торжественное прохождение подразделений российского миротворческого контингента KFOR в честь прибытия В. В. Путина в аэропорт «Слатина» в июне 2001 года

4 сентября 2001 года двое российских военнослужащих были ранены… при попытке похищения одного из работников ночного клуба. Одним из военнослужащих оказался служащий ГРУ Алексей Кондратьев, который в 2019 году чуть не стал докладчиком по Косово в Совете Европы.

2 июля 2003 года российский контингент прекратил работу в составе КФОР. Албанский журналист отмечает, что пребывание российских военных в Косово сопровождалось случаями домогательств в отношении сербок и протестами жителей всех населенных пунктов в Косово, где они пребывали.

Косовских журналистов трудно заподозрить в беспристрастности, однако нельзя отрицать, что данная публикация отражает тот образ русских и России, который закрепился в сознании многих косовских албанцев.

К счастью, в Албании ситуация существенно отличается, — проверено лично, — в лучшую сторону. Многие представители старшего поколения учили русский язык в школах и ещё помнят времена советско-албанской дружбы, русские песни и русских специалистов. И советско-албанского разрыва, ставшего шоком для населения страны.

Албанцы, родившиеся 30 лет назад и позже, хоть и весьма дружелюбно относятся к русским самим по себе, не видят, какую альтернативу Западу может им предложить Россия. В то время как руководство страны разыгрывает антироссийскую карту каждый раз, когда сталкивается с трудностями. Удастся ли в будущем переломить этот, безусловно негативный, тренд — покажет время.