После провала лидирующей партии правящей коалиции Северной Македонии СДСМ на местных выборах лидер СДСМ Зоран Заев заявил о своей отставке. В оппозиции восприняли это заявление как признание поражения и поспешно стали формировать коалицию за свержение правительства. И потерпели оглушительное поражение.

Ядерный взрыв

Поражение оппозиции

Оппозиция состояла из двух македонских и трех малых албанских партий. За подробным описанием политических сил Северной Македонии отсылаю вас к другой статье, а сейчас лишь перечислю входящие в состав оппозиции партии: ВМРО-ДПМНЕ, Левица — македонские, Движение Беса, Движение Альтернатива и Альянс за албанцев — албанские.

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Стоило набрать желанное большинство в парламенте (61 голос из 120), оставалось лишь проголосовать за вотум о недоверии правительству и впереди новые парламентские выборы, как что-то пошло не так. Вначале один из оппозиционных депутатов исчез в день голосования, что вызвало подозрения о его похищении. Однако уже на следующий день он явился в полицию, а затем выступил с пресс-конференцией и заявил о смене позиции и переходе сторону правительства. В стране установился политический паритет — власть и оппозиция получили по 60 голосов.

Затем одна из малых албанских партий-двойняшек — Движение Альтернатива — заявила о возможности присоединения к правящей коалиции и, выторговав за три недели переговоров все, что можно, заявила о присоединении к правительству. В этот же день, 6 декабря, Альянс за албанцев, оказавшись в одиночестве, распался.

(сс) Υπουργείο Εξωτερικών Мендух Тачи

Лидер Демократической албанской партии в Северной Македонии Мендух Тачи опубликовал 6 декабря от лица своей партии глумливый комментарий по случаю роспуска «Альянса за албанцев».

Тачи назвал развал Альянса «лучшей новостью за последнее время». Его слова могут служить замечательным примером политического традиционализма и общинного мышления в албанской среде — черно-белое восприятие, постоянное обвинение в предательстве, деление на своих и чужих:

«Этот проект, который когда то был запущен, чтобы трансформировать Демократическую албанскую партию, на своей пусти вступал в многочисленные коалиции и подписывал сообщения с различными субъектами, от партий Гезима Острени и Веселя Мехмеди, у которых он взял имя, до Демократического союза за интеграцию Али Ахмети и СДСМ Зорана Заева в те времена, когда они вошли в состав парламентского большинства и стали частью правительства. Потом с Бесой Биляла Касими и Афримом Гаши (глава Движения Альтернатива), и всех без исключения с легкостью предавали.

Цитата из видео «Парламентарни избори 2020: Димитар Апасиев, носител на листа на Левица во ИЕ1» пользователя Kanal 77. youtube.com Димитар Апасиев

Среди албанцев им некого осталось предавать и они переметнулись к союзу с анти-НАТОвскими силами, настроенными против ЕС и против албанцев, такими как Левица Апасиева, и в конечном счете запустили проект большого предательства албанцев. Полный демонтаж этого проекта окончательно очищает политическую сцену и организацию албанцев. Албанцы сегодня должны быть счастливы, поскольку сегодня была провозглашена капитуляция этого проекта».

Напомним, Движение Альтернатива вошло в правящую коалицию, а Движение Беса, вообще породило перебежчика, помешавшего оппозиции получить власть через вотум недоверия. Таким образом, обвинения Альянса за албанцев в предательстве кажутся смешными. Правильнее было бы сказать — они были слабы и заключали коалиции со всеми подряд, но ими пользовались и все без исключения партнеры предавали их.

Почему все так сложилось, и что будет дальше

Албанские партии, входящие в состав правящей коалиции в Северной Македонии, были объединены в 2017 году в так называемую тиранскую платформу, причем ни кем иным как премьер-министром Албании Эди Рамой, ставшим идеологом консолидации албанцев в соседней стране.

Костяком этой платформы стали две партии — Демократическая партия албанцев того самого Мендуха Тачи и Демократический союз за интеграцию Али Ахмети. Оба они ранее возглавляли македонскую версию Армии освобождения Косово — Национальную освободительную армию — в Северной Македонии. Две маленькие партии — Движение Альтернатива и Альянс за албанцев — сохранили независимость и остались в оппозиции.

Цитата из видео «PRESSING, Ziadin Sela — 20.11.2019» пользователя T7. youtube.com Зиадин Селя

Подобное деление политических сил на представителей бывших освободительных армий и реформистов характерно для соседнего Косово. И там в результате многолетней и ожесточенной борьбы оппозиции в лице Движения за самоопределения удалось прийти к власти, причем лидер Самоопределения Альбин Курти поддержал албанские оппозиционные партии в Северной Македонии в ходе предвыборной кампании в 2020 году. Но Курти шел к своей цели 20 лет и получил поддержку ЕС.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Албанская оппозиция в Северной Македонии изначально была обречена: она была разделена на крошечные партии без четкой программы, ее лидеры не имели харизмы и запоминающейся истории Курти, население же было больше заинтересовано в продвижении общеалбанской повестки, а не в смене одних кланов у власти другими. Возможно, оппозиционеры могли бы сделать ставку на албанскую молодежь, но вот беда — большая часть молодежи не думает о политике, а ищет работу за границей.

Оппозиции позволяли существовать, пока она безвольно и бессильно аккумулировала недовольных. Но когда она позволила себе покуситься на власть, ее растоптали буквально за пять с половиной недель.

А что теперь?

Рисуется почти апокалиптическая картина: македонская оппозиция в лице ВМРО-ДПМНЕ, несмотря на рост популярности на местах, еще долго не получит шанса получить большинство в парламенте, поскольку железной рукой консолидированные албанцы больше никогда с ней не объединятся, а потому превратится в сборище маргиналов и радикалов. СДСМ завязнет у власти вопреки здравому смыслу и будет для приличия проводить линию о вступлении в ЕС, за что будет получать от Запада определенные бонусы.

Цитата из к/ф «Албанский гангстер». Реж. Мэттью Браун. 2018. Косово — Албания — США Албанский бандит

Население будет разделено на интернациональную мафию, македонских националистов, македонцев, верящих во вступление в Евросоюз и людей, мечтающих уехать из страны. В итоге сторонники евроинтеграции поймут, к чему идет, и уедут в Евросоюз, националисты вымрут или уедут в Евросоюз, люди уедут, а превратившаяся в третье албанское государство Северная Македония стремительными темпами обгонит по уровню разгула криминала Косово, и вряд ли когда-нибудь вступит в ЕС, о чем позаботятся ее соседи.

Когда вся страна будет населена албанцами, они, избавившись от необходимости проводить единую политику, вступят в реальную политическую борьбу между собой и, возможно, эта борьба породит новую политическую партию с более здравой идеологией, возможно даже не завязанной на албанстве. Но тут начнется третья мировая война, и на территории Северной Македонии регулярно будут вестись военные действия, ибо не для того НАТО нужны Балканы, чтобы вести войну на территории ЕС и США, и несколько лаконичных ядерных ударов положат конец существованию этой бедной страны.