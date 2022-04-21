Почему Россию тщатся лишить места в СБ ООН
21 апреля в ходе обсуждения очередного полугодового отчета генсека ООН по Косово глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц, заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс и постпред Албании при ООН Ферит Ходжа высказались за прекращение мандата миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово УНМИК.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава косовского МИД заявила, что «УНМИК не играет никакой роли в жизни наших граждан. Косово как суверенное государство исполняет обязанности в отношении наших граждан. Мы рады, что сумели расширить дружественные межгосударственные отношения со странами по всему земному шару. Большинство государств ЕС ООН признают нашу страну».
Миллс призвал Сербию и Косово более активно заняться урегулированием двусторонних отношений, в ООН — положить конец миссии УНМИК, поскольку она более не необходима.
В свою очередь, представитель Албании заявил, что безопасность Косово обеспечивают КФОР и институты безопасности Косово, УНМИК же дорого обходится и при этом не играет никакой роли в Косово.
Не все участники заседания Совбеза придерживались той же позиции. Так, неожиданно в поддержку УНМИК высказалась Ирландия. Представители России и Сербии предсказуемо высказали свое неприятие косовских властных структур, обвинив в военных преступлениях создателей косовского государства из рядов Армии освобождения Косово. Постпред Китая опустил спорный вопрос и призвал Косово и Сербию к диалогу.
Напомним, создание УНМИК в качестве временной администрации Косово было предусмотрено резолюцией 1244 СБ ООН. Несмотря на то, что уже второе десятилетие управление Косово осуществляют албанские властные структуры, УНМИК в Косово является фиговым листком, необходимым для создания видимости следования резолюции и уважения права вето России и Китая в СБ ООН. Завершение мандата УНМИК обозначало бы аннулирование резолюции и провозглашение независимости Косово. Однако в свете последних событий вырисовывается возможность, пока еще малая, отказа от подобных любезностей, которое грозит миру невиданными потрясениями.
Как известно, нынешний состав Совета Безопасности ООН отражает результаты Второй мировой войны. Однако он уже многие десятилетия не устраивает набирающие мощь и влияние развивающиеся страны и новые развитые страны, такие как Индия, Корея, Япония, Бразилия, претендующие на постоянное место в Совете Безопасности и право вето.
В случае проведения реформы Совета Безопасности ООН Россия может лишиться своего нынешнего статуса. Если ранее СССР являлся лидером блока социалистических государств и занимал значительное место в мировой экономике, то сегодня Россия окружена враждебными государствами и ненадежными союзниками, предпочитающими балансировать между Москвой, Западом и Китаем, а экономика России ослаблена расходами на специальную операцию и экономическими санкциями.
В случае, если Западу удастся убедить Китай отказаться от поддержки России во имя торговых выгод, а провокации или промахи на Украине значительно ухудшат имидж нашей страны и станут поводом для еще большей, чем теперь, международной изоляции, то сценарий исключения России из числа постоянных членов Совбеза и его реформы представляется возможным в течение ближайших двух лет.
В качестве факторов, которые препятствуют такому развитию событий, стоит выделить ядерный статус России и стремление сохранить статус-кво, а также достаточно взвешенный и консервативный внешнеполитический курс Китая. Однако Запад продолжает «раскачивать лодку» и, как кажется, вовсе не стремится к миру.
В случае, если текущий тренд на дестабилизацию не изменится, признаков чего пока не наблюдается, события могут развиваться следующим образом: Косово при поддержке США потребует завершения мандата УНМИК в Косово и заблокирует работу миссии на своей территории. Россия и Китай выразят протест в Совете Безопасности ООН, однако он будет проигнорирован. Параллельно сербские власти под давлением ЕС заявят о том, что приверженность курсу на евроинтеграцию заставляют их делать сложный выбор, и признают Косово. Недавнее осуждение Сербией действий России в ГА ООН только подтверждают эти опасения. После этого Китай заявит, что в подобных условиях Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 теряет свой смысл и отзовет вето, получив картбланш на оккупацию Тайваня в обмен на отказ от поддержки России.
Воспользовавшись случаем, на Западе инициируют реформу Совета Безопасности ООН, в котором Россия лишится если не места, то нынешнего уникального статуса. Сербия же начнет резко дрейфовать в сторону Вашингтона и Брюсселя и отказа от союза с Россией, от чего сейчас ее, по большему счету, останавливает только поддержка Россией ее позиции по Косово. Ослабление России будет с энтузиазмом воспринято новыми странами — членами Совбеза, а для Китая станет небольшой платой за смягчение конфронтации с Западом и шагом к мировому господству.
Подобное развитие событий представляется весьма неблагоприятным — оно будет означать исключение России из числа великих держав и ее маргинализацию. Чтобы предотвратить его, необходимы значительные дипломатические усилия по повышению своего престижа на мировой арене, укреплению связей со странами Латинской Америки, Азии и Африки, а также Ближнего Востока, а также продвижение масштабных проектов в рамках БРИКС и ШОС, причем упор следует делать на увеличение роли развивающихся государств в мировой политике, использование недовольства этих государств политикой Запада, повышение доверия к сотрудничеству с Россией.
Также для достижения этой цели необходимо продемонстрировать мирные намерения и добиться скорейшего урегулирования ситуации на Украине посредством решительного достижения целей спецоперации и масштабной информационной кампании по разъяснению этих целей. В текущих условиях следует делать больший упор на то, что операция на Украине связана со стремлением России обеспечить собственную безопасность на фоне агрессивной политики Запада и отказаться от демонизации Украины. Представляется более выгодным демонстрировать её в качестве жертвы западной пропаганды. Подобная политика принесет свои плоды лишь в среднесрочной перспективе, и для ее реализации потребуются масштабные усилия по восстановлению экономики этой страны. В настоящее время украинское население настроено враждебно к России, однако в случае, если Россия распространит свой контроль на всю территорию этой страны и докажет свое намерение добиться ее экономического восстановления на условиях полной демилитаризации, есть вероятность постепенного примирения наших народов.
Если это удастся, а Россия сумеет заручиться поддержкой развивающегося мира, то ей удастся сохранить свои позиции на международной арене и, возможно, добиться гарантий своей безопасности и уважения от Запада. Однако необходимым условием для этого является примирение наших народов, крайне корректная политика на Украине, создание военных баз на территории этой страны с четко прописанным мандатом для предотвращения возможности партизанской войны и наращивание технологического потенциала вкупе с переориентацией внешней торговли на незападные страны.