21 апреля в ходе обсуждения очередного полугодового отчета генсека ООН по Косово глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц, заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс и постпред Албании при ООН Ферит Ходжа высказались за прекращение мандата миссии Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово УНМИК.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава косовского МИД заявила, что «УНМИК не играет никакой роли в жизни наших граждан. Косово как суверенное государство исполняет обязанности в отношении наших граждан. Мы рады, что сумели расширить дружественные межгосударственные отношения со странами по всему земному шару. Большинство государств ЕС ООН признают нашу страну».

Миллс призвал Сербию и Косово более активно заняться урегулированием двусторонних отношений, в ООН — положить конец миссии УНМИК, поскольку она более не необходима.

В свою очередь, представитель Албании заявил, что безопасность Косово обеспечивают КФОР и институты безопасности Косово, УНМИК же дорого обходится и при этом не играет никакой роли в Косово.

Не все участники заседания Совбеза придерживались той же позиции. Так, неожиданно в поддержку УНМИК высказалась Ирландия. Представители России и Сербии предсказуемо высказали свое неприятие косовских властных структур, обвинив в военных преступлениях создателей косовского государства из рядов Армии освобождения Косово. Постпред Китая опустил спорный вопрос и призвал Косово и Сербию к диалогу.

Напомним, создание УНМИК в качестве временной администрации Косово было предусмотрено резолюцией 1244 СБ ООН. Несмотря на то, что уже второе десятилетие управление Косово осуществляют албанские властные структуры, УНМИК в Косово является фиговым листком, необходимым для создания видимости следования резолюции и уважения права вето России и Китая в СБ ООН. Завершение мандата УНМИК обозначало бы аннулирование резолюции и провозглашение независимости Косово. Однако в свете последних событий вырисовывается возможность, пока еще малая, отказа от подобных любезностей, которое грозит миру невиданными потрясениями.

Mfa-ks. net Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла

Как известно, нынешний состав Совета Безопасности ООН отражает результаты Второй мировой войны. Однако он уже многие десятилетия не устраивает набирающие мощь и влияние развивающиеся страны и новые развитые страны, такие как Индия, Корея, Япония, Бразилия, претендующие на постоянное место в Совете Безопасности и право вето.

В случае проведения реформы Совета Безопасности ООН Россия может лишиться своего нынешнего статуса. Если ранее СССР являлся лидером блока социалистических государств и занимал значительное место в мировой экономике, то сегодня Россия окружена враждебными государствами и ненадежными союзниками, предпочитающими балансировать между Москвой, Западом и Китаем, а экономика России ослаблена расходами на специальную операцию и экономическими санкциями.

В случае, если Западу удастся убедить Китай отказаться от поддержки России во имя торговых выгод, а провокации или промахи на Украине значительно ухудшат имидж нашей страны и станут поводом для еще большей, чем теперь, международной изоляции, то сценарий исключения России из числа постоянных членов Совбеза и его реформы представляется возможным в течение ближайших двух лет.

В качестве факторов, которые препятствуют такому развитию событий, стоит выделить ядерный статус России и стремление сохранить статус-кво, а также достаточно взвешенный и консервативный внешнеполитический курс Китая. Однако Запад продолжает «раскачивать лодку» и, как кажется, вовсе не стремится к миру.

Mid.ru Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

В случае, если текущий тренд на дестабилизацию не изменится, признаков чего пока не наблюдается, события могут развиваться следующим образом: Косово при поддержке США потребует завершения мандата УНМИК в Косово и заблокирует работу миссии на своей территории. Россия и Китай выразят протест в Совете Безопасности ООН, однако он будет проигнорирован. Параллельно сербские власти под давлением ЕС заявят о том, что приверженность курсу на евроинтеграцию заставляют их делать сложный выбор, и признают Косово. Недавнее осуждение Сербией действий России в ГА ООН только подтверждают эти опасения. После этого Китай заявит, что в подобных условиях Резолюция Совета Безопасности ООН 1244 теряет свой смысл и отзовет вето, получив картбланш на оккупацию Тайваня в обмен на отказ от поддержки России.

Воспользовавшись случаем, на Западе инициируют реформу Совета Безопасности ООН, в котором Россия лишится если не места, то нынешнего уникального статуса. Сербия же начнет резко дрейфовать в сторону Вашингтона и Брюсселя и отказа от союза с Россией, от чего сейчас ее, по большему счету, останавливает только поддержка Россией ее позиции по Косово. Ослабление России будет с энтузиазмом воспринято новыми странами — членами Совбеза, а для Китая станет небольшой платой за смягчение конфронтации с Западом и шагом к мировому господству.

Подобное развитие событий представляется весьма неблагоприятным — оно будет означать исключение России из числа великих держав и ее маргинализацию. Чтобы предотвратить его, необходимы значительные дипломатические усилия по повышению своего престижа на мировой арене, укреплению связей со странами Латинской Америки, Азии и Африки, а также Ближнего Востока, а также продвижение масштабных проектов в рамках БРИКС и ШОС, причем упор следует делать на увеличение роли развивающихся государств в мировой политике, использование недовольства этих государств политикой Запада, повышение доверия к сотрудничеству с Россией.

Также для достижения этой цели необходимо продемонстрировать мирные намерения и добиться скорейшего урегулирования ситуации на Украине посредством решительного достижения целей спецоперации и масштабной информационной кампании по разъяснению этих целей. В текущих условиях следует делать больший упор на то, что операция на Украине связана со стремлением России обеспечить собственную безопасность на фоне агрессивной политики Запада и отказаться от демонизации Украины. Представляется более выгодным демонстрировать её в качестве жертвы западной пропаганды. Подобная политика принесет свои плоды лишь в среднесрочной перспективе, и для ее реализации потребуются масштабные усилия по восстановлению экономики этой страны. В настоящее время украинское население настроено враждебно к России, однако в случае, если Россия распространит свой контроль на всю территорию этой страны и докажет свое намерение добиться ее экономического восстановления на условиях полной демилитаризации, есть вероятность постепенного примирения наших народов.

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Если это удастся, а Россия сумеет заручиться поддержкой развивающегося мира, то ей удастся сохранить свои позиции на международной арене и, возможно, добиться гарантий своей безопасности и уважения от Запада. Однако необходимым условием для этого является примирение наших народов, крайне корректная политика на Украине, создание военных баз на территории этой страны с четко прописанным мандатом для предотвращения возможности партизанской войны и наращивание технологического потенциала вкупе с переориентацией внешней торговли на незападные страны.