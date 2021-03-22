Екатерина Максимова

Автор

Родилась в Москве в 1982 году. Училась в "Школе Визуальных искусств" в Москве и в "Фотографике" в Санкт-Петербурге. Член Союза Фотохудожников России. Сотрудничает с изданиями: "Огонек", "Лента.ру", Birdinflight, ИА REGNUM и др. Лауреат и финалист российских и международных конкурсов, участник выставок. 2015 - победа в международном конкурсе Centro-Periferia и выставка в Риме в январе 2015 года, серия "Кенозерская обитель"; Макет книги "Нерехта" вошел в шорт-листы фестиваля в Афинах и ПитерФотоФеста; Первое место на конкурсе портфолио на ПитерФотоФесте; Участие в выставке Centro-Pereferia в Венеции. 2016 - Участие в ночных показах на фестивале Voies Off в Арле, серия "Кенозерская обитель"; Диплом почетного упоминания жюри фотоконкурса репортажной фотографии имени А.Ефремова; Участие в выставке Биеннале современной фотографии в Русском музее Санкт-Петербурга; Макет книги It’s a boy представлен на выставке в Афинах; Первое место на фотофестивале им. А. О. Карелина и М. П. Дмитриева в Нижнем Новгороде. 2017 - Участие в выставке Libera l'arte в Риме, Mitreo; Участие в журналистской трансграничной программе "Перспективы"; Участие в фотопроекте "Один День из жизни России". 2018 - Участие в ночных показах на фестивале Nuits Photographiques в Пьервере, Франция; Участие в фестивале Circuito OFF fotografia etica в Лоди, Италия; Участие в выставке womenstreetphotographers в Нью-Йорке. 2019 - Участие в выставке "Я здесь живу" в Эрмитаже в рамках "Диалога культур"; Участие в выставке фестиваля Phodar в Софии. <a href=http://www.maximova-photo.ru target=_blank >www.maximova-photo.ru</a>