Екатерина Максимова
Автор
Родилась в Москве в 1982 году. Училась в "Школе Визуальных искусств" в Москве и в "Фотографике" в Санкт-Петербурге. Член Союза Фотохудожников России. Сотрудничает с изданиями: "Огонек", "Лента.ру", Birdinflight, ИА REGNUM и др. Лауреат и финалист российских и международных конкурсов, участник выставок.
2015 - победа в международном конкурсе Centro-Periferia и выставка в Риме в январе 2015 года, серия "Кенозерская обитель";
Макет книги "Нерехта" вошел в шорт-листы фестиваля в Афинах и ПитерФотоФеста;
Первое место на конкурсе портфолио на ПитерФотоФесте;
Участие в выставке Centro-Pereferia в Венеции.
2016 - Участие в ночных показах на фестивале Voies Off в Арле, серия "Кенозерская обитель";
Диплом почетного упоминания жюри фотоконкурса репортажной фотографии имени А.Ефремова;
Участие в выставке Биеннале современной фотографии в Русском музее Санкт-Петербурга;
Макет книги It’s a boy представлен на выставке в Афинах;
Первое место на фотофестивале им. А. О. Карелина и М. П. Дмитриева в Нижнем Новгороде.
2017 - Участие в выставке Libera l'arte в Риме, Mitreo;
Участие в журналистской трансграничной программе "Перспективы";
Участие в фотопроекте "Один День из жизни России".
2018 - Участие в ночных показах на фестивале Nuits Photographiques в Пьервере, Франция;
Участие в фестивале Circuito OFF fotografia etica в Лоди, Италия;
Участие в выставке womenstreetphotographers в Нью-Йорке.
2019 - Участие в выставке "Я здесь живу" в Эрмитаже в рамках "Диалога культур";
Участие в выставке фестиваля Phodar в Софии.
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