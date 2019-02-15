Свято-Софийский социальный дом — это один из 26 социальных проектов православной службы помощи «Милосердие». Здесь живут 22 ребёнка с тяжёлыми множественными нарушениями, для которых сотрудники Домика — воспитатели, дефектолог, социальный работник, специалист по развитию движения, специалист по развитию коммуникативных навыков — стремятся создать условия, способствующие максимальному развитию каждого воспитанника в меру его возможностей.

Около трёх лет назад у ребят из интерната для умственно отсталых детей появился свой собственный дом — Свято-Софийский социальный дом православной службы «Милосердие» на улице Крупской в Москве. О том, как важно для детей с нарушениями развития жить полноценной жизнью, сколько нового каждый день они открывают для себя и сколько сил на это надо воспитателям, рассказывает Светлана Артюхова, заместитель директора Домика. Так его называют сотрудники и волонтеры.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Два Сережи из группы «Школьники» качаются на качелях на веранде. Оба любят гулять под дождем и играть с водой. 2015 год

«Больше всего историй про наших ребят могут рассказать их кураторы: как они развиваются, какие новые слова появились в речи, их успехи и разочарования. Ребята ходят в школу уже три года. Они приехали к нам в марте 2015 года, а 1 сентября уже пошли учиться. Те, кто устроился удачно, продолжают ходить на занятия, а группу адаптации мы перевели на надомное обучение: они числятся в ближайших школах, но учителя приходят к нам сюда. У каждого ученика индивидуальная программа, которая составляется с учётом их особенностей и их возможностей.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Ребята на прогулке перед Домиком. 2015 год

Сначала мы поделили детей на три группы по возрасту: малыши, школьники и группа адаптации — самая тяжелая группа по передвижению и диагнозам. А спустя некоторое время мы поняли, что есть дети, которые более направлены на общение, у них есть стремление к этому и возможности. Мы выделили говорящую группу, чтобы они общались между собой. Все ребята учат жестовый язык — Макатон, и все наши сотрудники стараются его освоить на семинарах в Центре лечебной педагогики. Но чтобы запустить речь, нужно чтобы кто-то с тобой разговаривал. Поэтому таких ребят, их всего семь, собрали в одну группу вместе с Ферузой и Леоном, которые очень хорошо говорят, а остальные за ними подтягиваются. Бывшие школьники у нас стали «академиками», а малыши стали школьниками. Так что сейчас у нас «шустрые», «школьники», «академики» и группа адаптации.

Екатерина Максимова ИА REGNUM «Утрений круг» — развивающие занятия в Домике. 2018 год

Все наши дети любят ездить в школу. Особенно первое время для мальчишек машина, автобус, дорога были дополнительным удовольствием. Да и сейчас им стоит только показать знак автобуса на жестовом языке, они сразу сами одеваются и ждут с рюкзаком, когда же за ними приедут. Для них до сих пор любой выход за территорию, даже в соседний двор — событие. Ребята так долго были этого лишены, что у них пока сохраняется восторг от поездок.

Екатерина Максимова ИА REGNUM На прицепе. 2015 год

Но учёба дается не так легко, ведь это труд. Феруза, например, пошла в четвёртый класс: там надо читать, знать таблицу умножения, делать много домашних заданий. Все ребята вечером отдыхают, а Феруза идёт заниматься математикой. Леону тоже не просто. Когда он пришёл к нам из детского дома в 14 лет, то не умел ни читать, ни писать. При всей тяжести заболевания у него сохранный интеллект. Мы занимались с ним по Колиным учебникам, который был тогда во втором классе. Теперь Леон учится с большим интересом, любит компьютеры, ездит на занятия по робототехнике по субботам. Однажды он принимал участие в каком-то конкурсе. Через полгода мне позвонили и вручили Леону поощрительный приз: ноутбук. Ему так удобно заниматься на нём, тем более, что он не может высидеть все уроки и частично занимается лежа.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Феруза готовит фруктовый салат. 2018 год

Каждый раз, когда начинается новый учебный год и появляется новое расписание, сложно организовать так, чтобы развезти всех по школам, а потом по кружкам. Но ребята постепенно сами запоминают свой план занятий.

Сейчас на каждую группу приходится по два взрослых, мы также стараемся привлекать дополнительных сопровождающих для выездов куда-нибудь. Некоторые волонтеры оформляют гостевой режим в органах опеки: то есть они могут брать ребенка домой и ездить с ним сами по всем мероприятиям.

У Наташи Фадеевой как раз есть такой хороший волонтёр — Оксана. Наташе предложили заниматься роликами по индивидуальной программе «Лыжи мечты», в результате которой она потом должна встать на лыжи. Теперь Оксана возит её туда.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Девочки любят мастерить и делать аппликации. 2015 год

Желательно, чтобы во время выезда на каждого ребёнка должно быть по одному сопровождающему из соображений безопасности, даже если ребёнок ходит сам и разговаривает. Поэтому мы стараемся привлекать волонтёров. Особенно хорошо, когда волонтёр уже знает детей. Он может выбрать себе одного ребёнка и везде с ним ходить. Ребёнок знает его и ждёт совместной прогулки. У них появляются какие-то общие интересы, любимые занятия. Сейчас у каждого ребенка есть, помимо наших сотрудников, свой волонтёр.

Екатерина Максимова ИА REGNUM А что за окном? 2015 год

Мне бы хотелось, чтобы все дети были в семье. Для тех, кто помладше, есть еще какой-то шанс, а у тех, кто постарше, кому 16 лет или даже 22 года, ситуация сложнее. Вот Оле 22 года. Нам удалось поставить её на ноги, после того, как ей сделали операцию. Всего у нас уже 14 детей ходят, из них половина обходится без памперсов. Когда начинаешь отучать от памперсов, думаешь, что это невозможно, но многие, как это происходит и с речью, тянутся за теми, кто ходит в туалет сам. Мы стараемся отучить от памперсов всех, у кого это возможно по медицинским показаниям. Обычно это удобнее всего летом на отдыхе при индивидуальном сопровождении.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Оля самая старшая в Домике, ей 22 года. 2015 год

Сейчас у нас 23 человека — максимальная загрузка. Мы понимаем, что по ресурсам — сотрудникам и площади проживания — это всё, что мы на данный момент можем себе позволить. Для более самостоятельных ребят хотелось бы организовать сопровождаемое проживание в отдельных квартирах, где они будут жить под присмотром куратора. Поэтому наша задача сейчас — привить им как можно больше навыков самообслуживания. А пока мы переоформили статус: с 2017 года наш Домик стал называться социальным домом, а значит, для повзрослевших детей мы не спеша можем искать решение, нам не придётся отдавать их в интернат.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Сёма, самый маленький житель Домика, на занятиях в Центре лечебной педагогики. 2018 год

Когда мы выезжаем в летний лагерь, то стараемся, чтобы у ребят было сопровождение один на один. С нами обычно едет наш доктор. Два года подряд мы ездили в Калужскую область, а в том году были в Подмосковье, в Кратово, по путевкам Мосгортура. Даже выбирались в храм Дмитрия Солунского. Нас там так хорошо встречали! Ещё Центр лечебной педагогики организует лагеря на Валдае и в Грузии. Но туда не все дети смогли поехать, потому что на Валдае нужно жить в палатках, а до Грузии нужно выдержать перелет. Но взрослые, у которых оформлен гостевой режим, выбираются ещё куда-нибудь отдыхать с детьми. Даже в аквапарк. Мальчишки были на хоккее, девочки посещают Пушкинский музей. Ребята ходят в кино, в парки, в Кидзанию и Кидбург, в Экспериментариум, на концерт в Храм Христа Спасителя.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вика, самая жизнерадостная девочка в Домике. Недавно начала говорить. 2018 год

Екатерина Максимова ИА REGNUM Дети на службе в храме Святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. 2018 год

Несколько детей из Домика обрели свою семью. Костя живёт с родителями уже два года, скоро собирается в школу. Лиза и Илья приходили к нам как волонтёры, тут познакомились с Костиком, оформили гостевой режим, а потом взяли его к себе. Мы видимся в основном по праздникам. Но прошлым летом нам удалось вместе отдохнуть с Костей, Архипом и Колей в санатории. Было чудесно, потому что мальчишки друг друга помнят: Костя и Коля были еще в государственном интернате вместе, потом жили в одной комнате здесь. Поэтому когда они встречаются, они очень радуются.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Когда тепло, можно перекусить прямо на улице. 2015 год

С Глебом немного другая история: Валя работала волонтером в 15-м детском доме, потом пришла работать сюда в «Домик», в группу с Глебом. Но даже хороший детский дом не заменит ребенку семьи. Поэтому она оформила опекунство и забрала его. Теперь у них своя маленькая семья. Глеб так вытянулся за последнее время, скоро будет выше мамы.

У нас ещё был мальчик Сережа, он пробыл у нас всего два-три месяца. Его забрали в семью на север в другой город. К нему ездила в гости наша сотрудница, психолог — смотрела, как он поживает. Он с самого начала был сообразительный, ходил, разговаривал.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Два Сережи из группы «Школьники» качаются на качелях на веранде. Оба любят гулять под дождем и играть с водой. 2015 год

На место уехавших ребят к нам пришли новенькие: Сёма, Вика, Геля и Катя. Катя из Ярославской области, ей 15 лет. После смерти мамы она осталась одна. Папа отказался от них, когда ей был ещё год. Так получилось, что Катя попала к нам через свой приход. У Кати история отличается от других детей, потому что все дети попадают к нам из огромного детского дома-интерната, и мы стараемся создать для них условия, которые более-менее приближены к семейным: маленькие группы, постоянные взрослые, волонтёры и выходы. А у Кати всё наоборот: был дом, мама, семья, и вдруг она оказывается в детском доме с ребятами с особенностями. Мы очень переживали, как Катя привыкнет к Домику. Первое время ей было тяжеловато: она плакала и не могла подружиться с девочками — она стала делить комнату с Викой и Гелей. Сейчас прошло почти полгода, она уже освоилась: смеется, улыбается, со всеми играет. Вообще она очень социализирована благодаря маме. Очень любит общаться.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Тоша уже научился сам одеваться. И это большое достижение. 2015 год

Геля начинает говорить, повторяет слова, может отвечать на вопросы, поздороваться. А Вика говорит уже целыми фразами, может что-то попросить, пожалеть. Случаются и регрессы, как и у обычных детей. Например, Вика опять стала хулиганить в школе, шутить и заводить всех на уроке.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Архип с помощью Вари составляет распорядок дня. 2018 год

Вика научилась говорить, Геля отучилась от памперсов, а у Тони получается отодвигать тарелку, если она что-то не хочет есть. Все эти достижения важны для каждого из них, даже если это не так заметно со стороны. Нужно больше побыть рядом с ребенком, чтобы понять, сколько усилий это стоило. Все мелкие неудачи мы стараемся превратить в воспитательные моменты для детей. Например, если кто-то обещал, но не приехал, то не стоит сильно расстраиваться, такова жизнь».