



Екатерина Максимова ИА REGNUM За красивыми видами можно подняться на самый верх в закрытой кабинке по северному склону на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр»

— С наступающим!

В канун Нового года мы возвращались в Кировск с прогулки по дороге, ведущей на турбазу «Куэльпорр», когда в долине реки Вудъяврйок замелькал огонек налобного фонаря.

— И вас — с наступающим!

Небольшая группа с санками-волокушами уходила навстречу черным сопкам и северному сиянию.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Столько снега средней полосе России этой зимой и не снилось

Екатерина Максимова ИА REGNUM Наверху сопок часто поднимается сильный ветер, больше 20 метров в секунду, надувающий снежные заструги

За северным сиянием сюда приезжают каждый год тысячи туристов. Но не всем везет: то геомагнитная активность подкачала, то «звезды не сошлись». Местные жители ориентируются на мороз и чистое небо. В начале 2020 года в Хибинах сияло мало.

Екатерина Максимова ИА REGNUM После окончания полярной ночи солнце появляется из-за сопок почти на час, но светло уже с 10 утра до 15 дня

Зато в этом сезоне выпало небывалое количество снега. В то время как средняя полоса России жила по Пушкину («Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе»), на Кольском полуострове снег начал падать с октября. К Новому году намело сугробы высотой в пару этажей, между которых пробираются горожане и туристы, скатываются с засыпанных лестниц, откапывают машины.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Кировск находится в одном часовом поясе с Москвой, так что Новый Год город встречает одновременно со столицей

Екатерина Максимова ИА REGNUM Несмотря на небольшую величину города, в Кировск есть два бассейна, несколько музеев, один из самых северных ботанических садов в мире, ледовая арена. Зимой работает снежная деревня с ледяными скульптурами

В Кировске только закончилась полярная ночь, но света по-прежнему немного. Поэтому всех жителей радуют разноцветные окна, которые из-за темноты подсвечиваются лампами дневного света. Под этими лампами расцветают амариллисы, каллы и даже орхидеи. Ну, а если все еще не хватает экзотики, тропические растения можно увидеть в оранжерее ботанического сада, одного из самых северных в мире.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Некоторые устанавливают разноцветные лампы

Екатерина Максимова ИА REGNUM Склон опять закрыли из-за погодных условий. Деньги за карточки на подъемники (за ски-пассы) не вернули. Недовольные туристы возвращаются домой. В хорошем настроении некоторые разгоняются с горы и до подъезда

Екатерина Максимова ИА REGNUM Свет необходим растениям для фотосинтеза. Впервые лампы для выращивания растений применил русский ботаник Андрей Фаминцин в 1868 году

Екатерина Максимова ИА REGNUM Кировск насчитывает 26 тысяч жителей

Екатерина Максимова ИА REGNUM Один из домой на Олимпийской улице

Екатерина Максимова ИА REGNUM Нет цветов – посади кота

Когда-то Кировск назывался Хибиногорском, и это название как нельзя лучше подходит для этого молодого города. Основанный в 1930-х годах у подножия горы Кукисвумчорр, он обязан своим существованием геологическим изысканиям под руководством академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на улицу Парковая

Кукисвумчорр, Вудъяврйок, Айкуайвенчорр — чтобы запомнить и произнести эти названия, новичку в Хибинах придется подготовиться, но все становится проще, когда разгадаешь значение этих названий: чорр — «гора» в переводе с саамского, явр — «озеро», йок — «река», вот и получается «горный массив у длинной долины», «река горного озера», «гора с головой божьей матери» (в народе просто «Спящая красавица»).

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на город с северного склона горнолыжного курорта и озеро Большой Вудъявр

У подножия Айкуайвенчорр три бабули жалуются друг другу: «Из-за этих «туриков» в магазинах продуктов не осталось». «Турики» тем временем сетуют на очереди у подъемников и отсутствие транспорта между южным и северным склонами «Большого Вудъявра». Однако каждый год все повторяется снова: местные жители сдают квартиры туристам, и с осени до весны в Кировск приезжают любители сноубординга, горных и беговых лыж за снегом, северным сиянием и экзотикой полярной ночи.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Несмотря на большую удаленность от крупных мегаполисов, добраться до Кировска можно на поезде или на самолете до Апатит или на машине по трассе «Кола», поэтому весь зимний сезон нет отбоя от горнолыжников и сноубордистов, которые ищут квартиры по возможности ближе к склону

Екатерина Максимова ИА REGNUM Новогодние украшения в центре города

Екатерина Максимова ИА REGNUM Дома в городе расположены так, чтобы при сильном ветре можно было укрыться среди строений

Екатерина Максимова ИА REGNUM Девочка стоит на сугробе у детской площадки.