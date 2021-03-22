Год пролетел с начала нашего карантина в деревне. Эти месяцы тогда казались очень тревожным, но стали самыми безмятежными — еще никто из нас не болел, еще все виделось очень далеким, а детство — близким.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Берег пруда, облюбованного бобрами

Екатерина Максимова ИА REGNUM Черемуха распускается

До 15 лет я каждое лето проводила в деревне, иногда и зимние каникулы, но весной не бывала никогда, а потому пропускала самые бурные недели в жизни зверей и птиц. У диких животных в прошлом году, пока все сидели по домам, была полная свобода, но на самом деле нашу деревню они освоили уже давно, лет тридцать назад, когда все кто мог уехать — уехали, остальные умерли. Деревня превратилась в дачные участки.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Местные, которых можно пересчитать по пальцам

Екатерина Максимова ИА REGNUM Кот наблюдает, кто ходит по “его” оврагу

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вишня на дачном участке

Больше чем на полгода у диких животных появлялся полный карт-бланш, и они стали истинными хозяевами опустевшей деревни. Приезжая изредка летом, мы находили лишь свидетельства: змеиную шкурку в саду, поваленные бобрами деревья на пруду, лосиный помет и общипанные кусты в перелеске, но видеть кого-то — не видели.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вдоль оврагов раскинулись высокие вётлы

Екатерина Максимова ИА REGNUM С дорогами в деревне вечная проблема

Екатерина Максимова ИА REGNUM Рассвет на пруду

Началось все с того, что прошлой весной недалеко от дома мы как-то случайно спугнули косулю. Я безрезультатно полазила по заросшему ветлами ближайшему оврагу, и с удивлением поняла, что никогда не спускалась туда летом: бурьян, крапива, борщевик. Но теперь погрузилась в новый для себя мир с головой — одни уши торчали, и как будто стала ощущать на себе взгляд со стороны, из дебрей.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Пеночка собирает солому для гнезда

Екатерина Максимова ИА REGNUM За сараем через поляну высвечивают вечерние лучи. Сарай развалился давно, но оконная рама еще цела

Екатерина Максимова ИА REGNUM В природе за вами всегда кто-то наблюдает, даже если вы не замечаете

Екатерина Максимова ИА REGNUM Личинки комаров «танцуют» на солнце, причудливо изгибаясь

Все овраги, опутывающие нашу деревню словно кишки, всегда служили жителям помойкой. У нас никогда не было вывоза мусора, нет и сейчас. Кто может — вывозит сам на машине, остальные просто сжигают. Но «наследство» так и лежит по оврагам в виде старых жестянок, битой посуды и поломанной техники. Иногда эту коллекцию пополняют новые образцы: то кто-то повесил телефонную трубку на дереве, то расставил канистры под березовый сок, да так и не собрал.

Екатерина Максимова ИА REGNUM По мусору можно изучать историю деревни

Екатерина Максимова ИА REGNUM Березовый сок за несколько лет стух

Екатерина Максимова ИА REGNUM Алло? Не слышно вас, перезвоните!

Екатерина Максимова ИА REGNUM Ветки покрытые лишайниками

Теперь я каждое утро засветло отправлялась по деревне: как там дятлы у плотины, токуют ли тетерева на поле и достроили ли ополовники гнездо. Утренний обход затягивался на несколько часов: то я караулила с фотоаппаратом ондатру, то высматривала дикую утку.

Екатерина Максимова ИА REGNUM В ожидании ондатры

Екатерина Максимова ИА REGNUM Гаичка лакомится первыми сережками

Екатерина Максимова ИА REGNUM Паутина в мелких каплях росы

Екатерина Максимова ИА REGNUM Клейкие березовые листики

Екатерина Максимова ИА REGNUM Ополовник кормит выводок

Стали понятны и близки ненавистные со школы рассказы о природе: вот идет «он» ранним утром по жемчужной росе, вот «ему» что-то привиделось, вдруг что-то затрещало, зверь вырвался из чащи, мелькнула тень, все это случилось за один миг, и вновь стало тихо… Да, все так и есть. Только теперь я шла, стряхивая росу с прошлогодней травы, это я прислушивалась и вздрагивала от треска веток, и это я обмерла, когда стадо кабанов с хрюканьем понеслось напролом.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Есть стебли («былки») весеннего первоцвета в детстве научил меня дед. Ребенком он пережил здесь оккупацию. Они называли эту примулу «баранчиками»

Екатерина Максимова ИА REGNUM Косули очень пугливы, резко срываются с места, и след простыл

Екатерина Максимова ИА REGNUM Силуэт серого дятла. Недалеко от дома гнездились сразу несколько видов

У утки, кстати, так и не сложилось в прошлом году: по моим следам гнездо отыскал какой-то хищник. Так бывает. Этой весной у нее все получится.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Лиса промокла от утренней росы

Екатерина Максимова ИА REGNUM В оврагах часто попадаются причудливые коряги