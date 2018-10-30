Проект Екатерины Максимовой «Белые ночи кенозерской обители» победил в конкурсе Centro-Pereferia, Рим, 2015 год. Участвовал в вечерних показах во Франции на фестивалях Vioes Off и Festival Les Nuits Photographiques de Pierrevert, 2016 и 2018 годы. Проект также выставлялся на Festival dellaf otografia etica, Италия, Лоди, 2018.
Наталья и Владимир перебрались на Кенозеро из Москвы несколько лет назад: подальше от суеты, поглубже в тайгу Архангельской области — город Плесецк находится в 180 километрах, ближайшая заправка в Конево — 90 километров.
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир едет по Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Вид на хутор. Наталья с козами. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир поправляет руль на лодке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Кенозеро вечером. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Здесь они строят свою обитель, чтобы жить в труде и молитве. Они попросили не показывать их лиц, чтобы не быть узнанными. Каждый день проходит в ожидании пусть маленького, но чуда, своего, родного. Это и двойная радуга, и новый ягнёнок, и неожиданная подработка.
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Бабочка на сапоге Владимира. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Чешуя на мостках на озере. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Мостки на озере («лавина»). Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир и Наталья на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Наталья собирает яйца. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Цыплята, выведенные из инкубатора, который работает благодаря ветряку и солнечным батареям. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
На кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Пирог из творога и ландыши. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Хозяйство у них крепкое, со своим ветряком и солнечными батареями. Рыба, грибы-ягоды, козье молоко и почти непрерывная молитва между заботами по хозяйству: куры, овцы, коза, кошки. Огород — покос — заготовка дров — огород — строительство дома, хлева, погреба. И хорошо бы Псалтырь почитать иногда в одной из деревянных церквушек, рассыпанных по территории Кенозерского национального парка.
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Наталья убирается на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Моченая брусника. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Часть отары. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Плед. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир ставит сеть. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Вид на Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Шкуры на стене дровняка. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Старый дом на участке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
В коридоре дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Вид на озеро из окна дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир сидит на камне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Отара на выпасе. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
В коридоре. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Баня по-черному. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Голос еле слышно струится в церкви, в окошко падает солнечный луч, вдоль стен под иконами развешаны платки — «тканные заветы», которыми раньше кенозерцы подкрепляли просьбы и обещания Богу, а над головой — «небеса». Деревянные. Только на Севере их и увидишь, небеса — расписные потолки. Деревянные клинья веером расходятся от центра к стенам, на каждой такой синей пластине изображения Святых. А дома ждет икона «Богоявление», найденная в полуразрушенной церкви. И не беда, если неприятность какая. Господь управит.
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир держит икону. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Костюм Владимира под накидкой. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Место забоя скота. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Вид на Кенозеро из окна. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Икона в доме Владимира и Натальи. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Наталья смотрит на озеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Вид на Кенозеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Екатерина Максимова ИА REGNUM
Владимир на рыбалке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область