Проект Екатерины Максимовой «Белые ночи кенозерской обители» победил в конкурсе Centro-Pereferia, Рим, 2015 год. Участвовал в вечерних показах во Франции на фестивалях Vioes Off и Festival Les Nuits Photographiques de Pierrevert, 2016 и 2018 годы. Проект также выставлялся на Festival dellaf otografia etica, Италия, Лоди, 2018.

Наталья и Владимир перебрались на Кенозеро из Москвы несколько лет назад: подальше от суеты, поглубже в тайгу Архангельской области — город Плесецк находится в 180 километрах, ближайшая заправка в Конево — 90 километров.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир едет по Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на хутор. Наталья с козами. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир поправляет руль на лодке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Кенозеро вечером. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Здесь они строят свою обитель, чтобы жить в труде и молитве. Они попросили не показывать их лиц, чтобы не быть узнанными. Каждый день проходит в ожидании пусть маленького, но чуда, своего, родного. Это и двойная радуга, и новый ягнёнок, и неожиданная подработка.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Бабочка на сапоге Владимира. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Чешуя на мостках на озере. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Мостки на озере («лавина»). Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир и Наталья на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Наталья собирает яйца. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Цыплята, выведенные из инкубатора, который работает благодаря ветряку и солнечным батареям. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM На кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Пирог из творога и ландыши. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Хозяйство у них крепкое, со своим ветряком и солнечными батареями. Рыба, грибы-ягоды, козье молоко и почти непрерывная молитва между заботами по хозяйству: куры, овцы, коза, кошки. Огород — покос — заготовка дров — огород — строительство дома, хлева, погреба. И хорошо бы Псалтырь почитать иногда в одной из деревянных церквушек, рассыпанных по территории Кенозерского национального парка.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Наталья убирается на кухне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Моченая брусника. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Часть отары. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Плед. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир ставит сеть. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на Вершинино. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Шкуры на стене дровняка. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Старый дом на участке. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM В коридоре дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на озеро из окна дома. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир сидит на камне. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Отара на выпасе. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM В коридоре. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Баня по-черному. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Голос еле слышно струится в церкви, в окошко падает солнечный луч, вдоль стен под иконами развешаны платки — «тканные заветы», которыми раньше кенозерцы подкрепляли просьбы и обещания Богу, а над головой — «небеса». Деревянные. Только на Севере их и увидишь, небеса — расписные потолки. Деревянные клинья веером расходятся от центра к стенам, на каждой такой синей пластине изображения Святых. А дома ждет икона «Богоявление», найденная в полуразрушенной церкви. И не беда, если неприятность какая. Господь управит.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Владимир держит икону. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Костюм Владимира под накидкой. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Место забоя скота. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на Кенозеро из окна. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Икона в доме Владимира и Натальи. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Наталья смотрит на озеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область

Екатерина Максимова ИА REGNUM Вид на Кенозеро. Кенозерская обитель. Кенозерский нацпарк, Архангельская область