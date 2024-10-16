Егор Аладьин
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Последние публикации
Покрыть убытки и получить деньги от государства может практически каждый
Буквально несколько дней назад молодой, наглый, циничный, но чрезвычайно умный инвестор в частной беседе сказал: «Если будет ядерный конфликт, то деньги мне не понадобятся. Если нет, то я хорошо заработаю». Вербальные угрозы, доносящиеся с разных концов планеты, уже не воспринимаются как...
16 октября 2024
400 тысяч каждому. Как резервы государства сказываются на наших кошельках
Мы опять стали богаче. Международные резервы России, в обыденной речи по-прежнему именуемые золотовалютными, вопреки потугам иностранных партнеров растут с лета в еженедельном режиме и перевалили за 634 миллиарда долларов. В расчете на каждого дорогого россиянина — более 4300 долларов, или 400...
10 октября 2024