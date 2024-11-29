Госдума единогласно приняла в первом чтении закон о спецсчетах для иностранных агентов. Все деньги, полученные от использования прав на интеллектуальную деятельность, будут поступать на них. Распорядиться такими накоплениями можно будет только после исключения из списка иноагентов.

ИА Регнум

Но пойдут ли иноагенты по миру с протянутой рукой на самом деле? Конечно же, нет.

Суть инициативы: статус иноагента не прекращает владение денежными средствами, а просто ограничивает во времени возможность тратить их по своему усмотрению. Деньги будут доступны после снятия с владельца статуса иностранного агента. Кусок хлеба не вырывают из голодного рта, а просто кладут его на дальнюю полочку.

ВИП-сервис для иноагента

Неудобство для иноагентов в этом проекте, который неизбежно станет законом, одно, оно простое и малозатратное: нужно открыть специальный счет для зачисления доходов от использования результатов интеллектуального труда, счет может быть один и только в уполномоченном банке.

А дальше — настоящий ВИП-сервис. Хочешь — открывай счет сам; если уехал и на родину ни ногой — попроси доверенное лицо. Лень и дорого нанимать посредника — за тебя это сделает плательщик, тот, кто использовал интеллектуальный труд. В самом крайнем случае уполномоченный банк этот счет откроет сам.

Ну никак не похоже на грабеж. Грабитель так нежно не заботится о жертве. Со специального счета могут быть списаны штрафы, наложенные на иноагента судом. То есть ему даже напрягаться не надо с составлением платежки или заходом на «Госуслуги».

После внимательного изучения сопроводительных документов к законопроекту среди казенно-суконных фраз обнаруживается одна, на которую обратили мало внимания: зачисление иных платежей, не связанных с интеллектуальной деятельностью, не допускается.

Депутаты, правда, грозятся ко второму чтению сформулировать поправку, обязывающую перечислять на спецсчета в том числе и доходы от управления имуществом. Но если, например, писатель торгует матрешками, шьет платья или содержит ресторан, то финансовые потоки идут по прежней схеме.

Еще один невзрачный документ — перечень законов, «подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию», говорит о том, что никакие правовые акты менять или отменять не надо.

То есть новое ограничение находится в логике действующего законодательства, никак не переворачивая актуальные нравственные нормы и требования государства к уважающему законы гражданину.

Прием против ЛОМа

В официальном реестре иноагентов Минюста — около 650 физических лиц и 200 юридических, то есть подавляющее большинство получателей авторских вознаграждений иноагентами не являются. Иными словами, иноагентов — частных лиц у нас ничтожно мало. Отчего же им такая честь и внимание?

Дело в том, что речь идет о лидерах общественного мнениях, так называемых ЛОМах, которые могут формировать настроения практически неограниченного круга лиц через книжки, пластинки и прочее.

Важно подчеркнуть, что на основании соответствующего договора авторское вознаграждение может выплачиваться не только за музыку, песни, фильмы и тексты, но также за научные работы, изобретения, дизайн и даже за служебные произведения.

Понятно, что изобретатели чаще заняты прокачкой своего ума, а не промывкой чужого на политические темы, поэтому при обсуждении законопроекта их даже не упоминают. Удар наносится по мошне именно враждебно настроенных ЛОМов.

На основании изучения документа и реального положения дел можно сделать три вывода.

Первое: государство различает творчество и личность. Да, произведения иноагентов сейчас стали меньше звучать в эфире (все-таки настроения государства и общества телерадиокомпании должны учитывать при формировании редакционной политики), но при этом их никто не запрещает.

С помощью известного музыкального сервиса, например, треки группы «Ногу свело» во главе с Максимом Покровским* прослушали за месяц более 780 тысяч раз, Земфиры* — 3,8 млн, Моргенштерна* — 4 млн.

Мысль сравнивать Покровского с идейными диссидентами прошлого в голову, конечно, не приходит, но сам принцип понятен: иноагентов все равно читают, слушают и смотрят.

Так что распространению их мыслей преград как не было, так и нет. Конечно, при условии, что конкретное произведение — слова, видеоряд и так далее — не попадают под конкретную же статью уголовного кодекса.

Ничего не отобрали…

Второе: заработанные деньги принадлежат тому, кто их заработал, несмотря на банальность формулировки. Еще пару лет назад за этот вывод можно было бы присвоить малопочетное звание «Капитан Очевидность» — если бы не «западные партнеры». Наши иноагенты очень их любят, но вряд ли полюбили бы их подход к чужим деньгам.

«Партнеры» вдруг решили, что доходы от российских заблокированных активов принадлежат Украине, и буквально кормят нашими деньгами нашего же врага.

Россия в ответ заблокировала западные активы, по большей части инвестиции, доходы от которых перечисляет на специальные счета их владельцев. Этими деньгами они не смогут воспользоваться до снятия Западом ограничений в отношении замороженных средств российского государства и его граждан.

Но! Ни на СВО, ни в бюджет, ни на поддержку, скажем, Северной Кореи или Ирана упомянутые средства не идут. Россия принципиально не поддерживает эмоциональные призывы взять и поделить западное добро. И в отношении денег, заработанных иноагентами, действует тот же принцип.

Еще один принципиальный момент: в мире денег — и особенно больших денег — есть такое на первый взгляд нематериальное понятие, как доверие. Но без него не может быть ни крупных сделок, ни нормального делового климата.

И именно оно завоевывается очень долго и теряется очень быстро. Запад доверие теряет медленнее, чем нам бы этого хотелось, но в историческом смысле этот процесс идет быстрее, чем нам кажется.

Но нам терять на долгие годы доверие ради изъятия десятков (ну пусть пару сотен, черт с ними) миллионов рублей от 300–400 творческих иноагентов? Извините, нет. Да и в государственном масштабе такие деньги никто и не заметит.

…да и отбирать было особо нечего

Третье: удар по доходам иноагентов носит моральный характер и олицетворяет справедливость. Но существенного материального урона им не нанесет, как бы ни хотелось думать об обратном. Все, что могло случиться с их деньгами, уже произошло ранее.

Помните, приняли закон, запрещающий размещать рекламу на ресурсах иноагентов? Профессиональная Ассоциация блогеров и агентств провела специальное исследование доходов 10 самых топовых блогеров-иноагентов, в результате которого выяснилось, что они больше не интересны рекламодателям.

В первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы рекламы в их соцсетях упали почти на 80% — на четверть миллиарда рублей.

Главной блогер-жертвой стал Алексей Пивоваров*, у которого полугодовой доход от рекламы упал со 150 млн рублей до нуля. Вся «золотая десятка» иноагентов за первое полугодие 2024 года заработала чуть меньше 85 млн. Понятно, что доходы менее значимых или менее раскрученных иноголосов еще скромнее.

Но творческая деятельность не ограничивается ведением блогов, у наших деятелей культуры есть права на иные произведения и иные источники дохода. Не все данные открытые, но оценить порядок легальных российских доходов иноагентов можно.

Так, Российское авторское общество (РАО) в 2023 году выплатило правообладателям из недружественных стран и авторам-иноагентам чуть больше 10,5 млн рублей за публичное воспроизведение их музыкальных творений. Это немного.

Объем всего рынка с учетом того, что многие данные публично не разглашаются, в лучшем случае можно оценить в несколько миллиардов рублей. И это весь рынок, иноагенты же занимают на нем очень и очень скромную часть. Получается, что цифры в масштабах страны — копейки, а в мировых масштабах — просто пыль на подоконнике.

По миру не пойдут

Третье и главное: руки для милостыни иноагенты точно не протянут. И ноги от голода тоже. Они адаптировались и зарабатывают в других местах, благо русскоязычная аудитория в мире достаточно велика. Да и инструменты, не работающие в России, прекрасно монетизируются за рубежом.

Например, у Земфиры* в Instagram** — больше 700 тысяч подписчиков, у Юрия Дудя* 0Ч 4,6 млн, у Леонида Парфенова* — 479 тысяч. Это большие рекламные площадки с очень широким охватом.

Последние два открыто приглашают к сотрудничеству и, что характерно, средством связи выбирают иностранные почтовые серверы — для конфиденциальности и неподконтрольности российским органам. Вариантов заработка у них много. Например, плакат «Намедни» с автографом Парфенова* стоит 5400 рублей, доставка есть даже «Почтой России».

Борис Гребенщиков* и вовсе объявил о сборе средств для записи нового альбома. Западные площадки для сбора донатов позволяют жертвовать практически любым способом, включая криптовалюту. На наши деньги нужно около 3 млн рублей — творить, оказывается, не так уж и дорого.

И потом артисты всегда зарабатывали так называемым чёсом, гастролируя по бескрайним просторам России и СНГ. Сейчас география путешествий стала уже, но наши осели много где — Германия, Великобритания, Израиль, Турция, Кипр…

Никто ничего у иноагентов не отобрал, просто предъявили им лишний аргумент для того, чтобы задумались над своим поведением.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

**Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской.