Последние дни выдались крайне нервными для курса рубля: вчера он падал со 105 до 108 рублей за доллар, сегодня снова несколько слабеет. Но паника после вчерашнего решения Центробанка прекратить покупку валюты остановлена. Что же означают действия Центробанка, как они скажутся на курсах валют и какие доллары нужно искать в обменниках?

Иван Шилов ИА Регнум

У ослабления рубля есть несколько фундаментальных причин. После победы Дональда Трампа доллар укрепляется к основным мировым валютам. По данным Международного валютного фонда, на его долю приходится 80% торговых сделок.

Кроме того, на протяжении последних лет тридцати в России к Новому году доллар всегда укрепляется — компании закрывают сделки и осваивают бюджеты. Население готовится к поездкам за рубеж и закупается валютой, на повышенный спрос рынок реагирует ростом цены, то есть курса.

Но главная причина ослабления рубля, которое мы наблюдаем в режиме реального времени, — последние геополитические события и санкции, под которые теперь попало около 95% всей российской банковской системы. Включая теперь и Газпромбанк, основной расчётный банк для международных сырьевых сделок.

Паника, традиционно настигающая россиян при резких колебаниях курса, добавила свои два-три рубля к курсу валюты. Как говорят экономисты, объективно доллар в текущих условиях не может стоить дороже 110 рублей, то есть прогнозы о 120-150 рублях лишены экономического основания. Если, конечно, геополитическая напряженность не войдёт в новый виток.

Что конкретно предпринимает Центробанк

В период паники коммуникации с населением должны быть простыми и чёткими. Центробанк же, к сожалению, вчера с явным опозданием выпустил релиз, да и он оказался настолько зубодробительным, что нуждается в переводе, хотя во многом и успокоил ситуацию.

Итак, ЦБ объявил, что не будет покупать валюту на внутреннем рынке «в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила». При этом продолжит операции по продаже валюты для использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Смысл бюджетного правила простой: если нефтегазовых доходов много (базовая величина — 8 триллионов рублей в год), то излишки идут в ФНБ через покупку китайских юаней. Если нефтегазовые доходы падают, то Центробанк, наоборот, валюту продаёт. ЦБ покупает и продает валюту по поручению Минфина, то есть выступает его агентом. При этом для финансирования инвестиционных проектов и текущих расходов ЦБ должен продавать часть резервов. То есть осуществлять две операции одновременно.

Со вчерашнего дня ЦБ должен был ежедневно покупать на 4,2 млрд рублей валюты для Минфина и продавать в эквиваленте 8,4 млрд для нужд бюджета. Понятно, что происходит «взаимозачёт», или зеркалирование, этих операций. В итоге на рынок попадало валюты на 4,2 млрд рублей. Теперь будет в два раза больше, чтобы сбить ажиотаж.

Подобным образом Центробанк поступал и раньше, чтобы стабилизировать обменный курс — в последний раз в 2023 году. Тогда мораторий на покупку валюты продолжался четыре с половиной месяца, и что характерно — тоже во второй половине года.

При прочих равных условиях курс в ближайшее время будет нащупывать равновесие. Пока непонятно, как санкции в краткосрочной перспективе отразятся на притоке валюты на наш рынок, поэтому резкие толчки курса вверх и вниз вполне возможны.

На закрытых встречах в Центробанке по поводу организации международных расчетов действуют такие правила безопасности, что никакие утечки невозможны, но они и не в интересах участников внешнеэкономической деятельности. «Работа ведётся» — это максимум, что можно услышать от официальных лиц. Поэтому действия, которые предпримет Центробанк после «санкционирования» американцами Газпромбанка — тайна за семью печатями. И любой, кто утверждает, что точно знает решение регулятора — инфоцыган и жулик.

Главное, что обходные и максимально непубличные пути для получения валютной выручки на счета российских банков есть, но, к сожалению, они требуют дополнительных затрат, которые будут переложены на конечных получателей. В том числе и на домохозяйства, то есть на кошелёк простого гражданина.

Что делать людям

В принципе, и сейчас нет особых проблем купить безналичную валюту в банке или через неподсанкционные брокерские компании. Другой вопрос, что разница между курсом покупки и продажи может еще вырасти. Да и валюту эту нельзя снять собственно в валюте — только в рублях.

Совсем иной вопрос с наличными. Как известно, в Россию запрещён ввоз долларов и евро в виде банкнот. Но пути их доставки есть, и о них никто говорить открыто, конечно же, не будет. Даже в подсанкционных банках можно купить наличные доллары и евро — и сделать это проще, чем в прошлом году. Очередей в обменниках не наблюдается.

Даже такие банки предлагают услуги своих партнеров по открытию карт Visa и MasterCard зарубежных банков, прежде всего казахских, киргизских и армянских, с возможностью переводить средства в рублях.

Таким образом, у путешественников, особенно тех, кто не умеет или не хочет связываться с криптовалютой, есть реальная возможность за границей пользоваться всеми привычными сервисами. Такая реальная альтернатива закупке наличных тоже способна оказать позитивное воздействие на курс в обменниках накануне новогодних каникул.

Это позволит уйти ещё от одной проблемы — так называемых старых долларов. Их практически не берут российские банки и с трудом принимают — и то не везде — в популярных туристических странах: Турции, Вьетнаме, Таиланде, ОАЭ. Происходит это потому, что банкноты потом нужно физически перевезти в США для уничтожения, а перевозка денег стоит денег.

В случае же с отечественными банками такая перевозка из-за санкций просто невозможна, затраты на авиаперевозку тоже немаленькие. Поэтому и столкнулись наши граждане с тем, что деньги в виде платежеспособных банкнот есть, но потратить их фактически нельзя.

Причём «старыми долларами» называют вовсе не купюры выпуска начала девяностых годов, как представляется большинству граждан. Старые — это те, которые у нас вполне себе в ходу, а «новые» — это купюры с синей 3D-полосой, выпускающиеся с 2013 года.

Что будет с ценами

За ноябрь рубль просел на 11% по отношению к доллару, а юань как основная расчётная единица для внешнеторговых сделок укрепился на 7% по отношению к нашей национальной валюте. Курсовая разница не может не сказаться на ценах и инфляции.

Ослабление рубля на 10 процентов даёт прибавку к инфляции на 0,5 процентных пункта. Если сейчас официальная инфляция 8,78%, то 0,5 процентных пункта приводят её почти к 9,3%. Общий уровень — это средняя величина, рассчитываемая по 600 товарам и услугам, что не означает, что каждый товар подорожал ровно на эту «официальную» величину.

Наибольшая зависимость от импорта наблюдается в отраслях электроники, автомобилестроения, текстильной промышленности и фармацевтики. Следовательно, увеличение стоимости такой продукции превысит общий уровень инфляции. И домохозяйства должны будут это учитывать при планировании семейного бюджета.

Тут можно ждать значительного роста цен, но идти он будет с некоторым лагом по времени, что делает неизбежное подорожание более-менее плавным — опять-таки если не будет взрывного спроса на фоне очередной паники.

В условиях огромной зависимости стоимости товаров повседневного спроса даже отечественного производства от импорта (сырья, технологий, оборудования и т.д.) слова о рублёвых доходах и расходах, якобы дающих независимость от курса валюты, нельзя воспринимать слишком буквально. Подорожание обязательно заметит каждый.