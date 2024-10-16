Буквально несколько дней назад молодой, наглый, циничный, но чрезвычайно умный инвестор в частной беседе сказал: «Если будет ядерный конфликт, то деньги мне не понадобятся. Если нет, то я хорошо заработаю».

Иван Шилов ИА Регнум

Вербальные угрозы, доносящиеся с разных концов планеты, уже не воспринимаются как политический блеф. Что, где и когда рванет или не рванет на Ближнем Востоке, очень близком к нашим восточным границам Корейском полуострове, на Тайване или под украинским боком — одному богу известно.

Геополитическая нестабильность, помноженная на 15 тысяч санкций, наложенных на нашу страну, конвертируется в недооцененность российских ценных бумаг и их пугливость: малейший негатив или даже его предчувствие моментально бьют по котировкам, а значит, по прибыли, на которую надеются 33 миллиона частных инвесторов.

С другой стороны, неоцененность — это возможность в обозримой перспективе зафиксировать неплохую прибыль. Где же находится баланс и каковы стратегии разумного поведения массового инвестора в условиях мирового психоза?

«Стратегия пенсионера»

Отечественный фондовый рынок колеблется, он живой, он дышит. С минувшего мая он просел на 20% — полугодовая дыхательная недостаточность несколько затянулась, отыгрывая всё ту же глобальную нестабильность.

За это же время вкладчики заработали от 8 до 10% от внесенной суммы, что соответствует 16–20% годовых.

Старый добрый вклад — прекрасный вариант для инвестора. Консерватизм, свойственный прежде всего людям старшего поколения, стал крутой прибыльной стратегией на зависть профессиональным инвестиционным управляющим. «Пенсионер — всем инвесторам пример» — таков девиз дня.

На финансовых маркетплейсах можно сейчас найти предложения, доходящие до 25% годовых. Так почему бы и не да? Нужно только дождаться 25 октября — день решения Центробанка по ключевой ставке, после которого вклады наверняка станут еще привлекательнее.

Как признались на закрытом совещании финансисты, банковские службы по работе с жалобами ждет сверхурочная работа.

После каждого повышения ставки, а их было восемь за неполные полтора года, пенсионеры, недолго думая, закрывают свои старые вклады и открывают новые, более выгодные.

«Они думали, что так смогут заработать больше. Но забыли про одно важное правило — при досрочном закрытии вклада банк не возвращает проценты. В итоге вместо того чтобы заработать больше, они теряют большую часть своих доходов. И бегут потом жаловаться».

Долгоиграющий инструмент

Не стоит сбрасывать со счетов и золото — это «золотой стандарт» любого инвестора. За последние месяцы цены на него побили несколько абсолютных рекордов. За ним тянутся и даже кое-где его опережают другие металлы, в частности серебро.

Физический металл, монеты, слитки, паи паевых инвестиционных фондов, занимающихся драгметаллами, обезличенные металлические счета — выбор способа прикоснуться к золоту широк. Но только при одном условии: понимании сути каждого инструмента.

Одновременно с золотом неплохо подросли и акции золотодобытчиков. Однако логика, что у них всё должно быть хорошо, не столько железная, сколько ржавая. «Полюс» за полгода вырос на треть, и это в условиях коррекции, а акции «Селигдара» тоже изменилась на треть, только в обратную сторону.

Вспомним и обанкротившегося золотодобытчика «Петропавловск», когда-то торговавшейся на Лондонской бирже компании.

«Как-то раз я увидел падение акций «Петропавловска» и, не разбираясь, взял на «низах», процентов 30% пролетел вниз и усреднился, ещё 30% — и закотлетил с плечами, а потом торги остановились. И всё», — так цветисто комментирует в сети один из частных инвесторов свои действия.

Экспрессия подачи компенсирует туманность изложения. Если по-простому, то при коррекции (как сейчас) инвестор купил подешевевшие акции в надежде на прибыль, а потом еще на всю сумму (котлету) с займом от брокера вошел в акции. И прогорел.

Стоит ли покупать золото сейчас? Вопрос дискуссионный. Инвесторы не без оснований ждут коррекции, но геополитика может опять вмешаться и подтолкнуть котировки вверх.

В конце концов золото — долгоиграющий инструмент, и свое оно возьмет. За 20 лет в долларах оно подорожало на 560%, в рублях — почти на 1700%.

«Спа» для инвестора

Есть еще такой инструмент, как облигации-флоатеры. По названию понятно: что-то где-то плавает, даже релакс-процедура есть такая — «флоатинг»: клиент лежит в специальном растворе и ловит ощущение невесомости. Такие облигации и есть своеобразное спа для инвестора.

Их стоимость меняется в зависимости от какого-то показателя. Чаще всего в таком качестве выступает или ключевая ставка Банка России, или ставка RUONIA, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день.

На практике эти показатели очень близки друг к другу. Если не вкладывать миллиарды, разницей можно просто пренебречь и ориентироваться в повседневном инвестиционном поведении на ключевую ставку, равную на момент этой публикации 19%, но с перспективой роста в ближайшие дни до 20, а то и 21%.

Облигации-флоатеры предлагают покупателям довесок до 2–2,5% к ключевой ставке: чем она выше, тем выше доход. Верно и обратное: когда ставка пойдет вниз, упадет и доход. Справедливости ради нужно сказать, что флоатеры с точки зрения получения процентного дохода по большей части будут выгоднее облигаций с фиксированным купоном.

Нюанс, который может оказаться подвохом: премию инвестору готовы платить компании с хорошей, но не абсолютной надежностью. И если что пойдет не так — спросить по всей строгости с них не получится.

Потенциальный любитель плавать в море денег должен знать, где посмотреть рейтинги выпущенных облигаций и хотя бы в первом приближении понимать смысл нечленораздельных сочетаний букв типа аааb1+, и хорошо это или плохо.

К счастью, это не очень сложно. Значительная часть флоатеров не требует наличия статуса квалифицированного инвестора, что говорит об умеренности связанных с ними рисков.

На сайте ЦБ есть реестр кредитных рейтинговых агентств, так называемой «большой четвёрки». Дополнительный бонус за риск — флоатеры часто (но далеко не всегда) продаются ниже номинала, что при погашении ценной бумаги дает дополнительный доход.

Простой способ

Цифровые финансовые активы, чаще обозначаемые аббревиатурой ЦФА, — виртуальный эквивалент реальных вещей: классических ценных бумаг, недвижимости, драгоценных металлов, полезных ископаемых и долговых обязательств компаний.

В середине октября ЦФА были размещены на работу покойного художника Юрия Злотникова, одного из первых советский абстракционистов времен хрущевской «оттепели».

Технологической основой ЦФА стал блокчейн, который можно пощупать руками даже тем, кто видит в нем технологическую абстракцию подобно палочкам и кружочкам Злотникова, но искренне сочувствует новым веяниям.

Для компаний ЦФА — просто, быстро, безопасно. Для инвестора — надежно, доходно и инновационно. При этом всё происходит по закону — никакой самодеятельности. Опять же, огромное число ЦФА не требует статуса квалифицированного инвестора.

Отыграть убытки

И пара слов о честном способе отъема денег у государства. Он есть и работает! Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) позволит получать ежегодный вычет со взносов до 400 тысяч рублей и не платить налоги с прибыли от операций.

Этот счет может быть торговым, то есть аналогом обычного брокерского счета, когда вы сами совершаете сделки купли-продажи. А можно просто выбрать одну из стратегий исходя из своего аппетита к риску.

Придется только держать деньги на ИИС не менее пяти лет. Если торговля идет хорошо, получите прибыль, если плохо — вычет покроет убытки.

Автору этих строк неловко признаться, но деньги его индивидуального инвестиционного счета были вложены в иностранные активы. Вычет получен и давно проеден, инвестиции заблокированы, но в рублях показывают неплохую доходность. Видит око, да зуб неймет.

Это — те самые злополучные геополитические риски, которыми, как мне казалось, можно пренебречь. Замороженные полмиллиона рублей в западных активах — обидная, но не самая большая плата за провальный личный риск-менеджмент.

Обсуждаемые финансовые стратегии, конечно, не исчерпывающий список и не панацея, каждый идет своим путем к финансовому благополучию. А плохие новости… Пусть нас поддерживает мудрость, приписываемая Фаине Раневской: «Не стоит переживать сегодня о плохих новостях, завтра будут уже другие».

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.