Прочитал недавно пост о том, как наши бойцы, сидя в окопах, занимаются инвестированием в золото. Процитирую: «Многие виртуально в приложении банка покупают грамм золота каждый месяц и кладут по грамму на счета детей и племянников. Эти счета те не могут трогать до совершеннолетия, а потом можно будет снять деньги по цене стабильно дорожающего золота на данный момент».

ИА Регнум

Мы долгие годы стеснялись сами себе признаться, что боевая работа тоже стоит денег. В школе нам не говорили, что в Великую Отечественную зарплату получали не только бойцы и отцы-командиры, но и партизаны, и даже сыны полка. Да и майор Гагарин летал в космос не бесплатно, а за 15 тысяч советских рублей — по тем временам это три машины — сумасшедшие деньги! Было почему-то стыдно: мол, меняем высокий патриотизм на презренный металл. Отчего же?

Гордость должна брать за то, что страна не только теоретически должна, но и практически может, и в реальности платит достойные деньги своим защитникам.

А бойцы не таксуют и не стоят на рынке, чтобы выжить, как в девяностые, а дают возможность родным вести достойную жизнь. Ну и сами думают о будущем, осваивая разные финансовые инструменты и вкладываясь в том числе и в золото.

Будет дорожать

Запас физического золота Украины, то есть непосредственно хранящийся в слитках драгоценный металл — всего 27 тонн. При этом только в 2023 году россияне, в том числе и участники СВО, купили 95 тонн золота. Итого только частные лица скупили три с половиной золотых запаса всей «неньки». А в текущем году результат будет еще весомее.

Эти нехитрые вычисления со всей ясностью показывают разницу в экономических возможностях людей и государств по разные стороны «ленточки». Ну и заодно — кто кого в итоге принудит к миру и на чьих условиях.

Участники СВО получают зарплату не в обычном банке, а через спецкарту полевого учреждения Центрального банка. Управлять деньгами можно через специальное приложение «Лучи», не привязанное ни к одному коммерческому банку.

То есть военнослужащим как минимум нужно разобраться, как из приложения отправить деньги в нужный банк, а там в свою очередь понять, как покупать и продавать золото. Судя по тому, что «Лучи» были скачаны более 200 тысяч раз, инвесторов в погонах у нас должно быть предостаточно.

После волшебной победы Трампа дрожь пробежала от Белого дома до бункера Зеленского, задев слегка и хранилища с золотом. Металл резко припал в цене, затем снова полез вверх, теперь вновь плавно снижается.

Казалось бы, какая связь между ценой золота в окопах Донбасса и какой-нибудь американской или британской биржей? Самая, к сожалению, прямая. Официальная цена на российское золото напрямую зависит от цен на Лондонской бирже. И никакого суверенитета или импортозамещения здесь нет и не предвидится.

Солдатская чуйка позволяет бойцам шарить в экономике не хуже Набиуллиной: пока будет высокая инфляция, золото будет дорожать. Причем нужно смотреть и на падающую инфляцию на Западе, и на растущую в России.

Парадокс, но в долларах золото может дешеветь, а в рублях — дорожать. Так уже было, и мы это еще раз обязательно увидим. Именно поэтому рублевая доходность золотых инвестиций будет еще очень длительное время выше долларовой.

Бойцы СВО немного говорят о своей инвестиционной стратегии, но иногда делятся опытом в частных разговорах. Там можно услышать столько страшных финансовых историй, что впору писать сценарии хоррора. Все ошибки, основанные на незнании и излишнем доверии, уже кем-то совершены, зачем их повторять, тем более если речь идет о деньгах, заработанных собственной кровью?

Поэтому имеет смысл разобрать то, о чём говорят настоящие мужчины, и развеять мифы и заблуждения, свойственные всем, у кого деньги есть, а опыта инвестирования нет.

Много выдумок

Миф первый: «Золото всегда дорожает». На горизонте десятилетий да, но, например, с 2011 по 2014 годы оно просело на 20%. Золото сейчас ставит один рекорд стоимости за другим, но оно неизбежно будет на какой-то период снижаться.

«Время, когда золото проседает, нужно пересидеть, — шутит ветеран СВО. — Подальше от жены, можно в окопе. Иначе запилит». И всё это время нужно будет что-то есть в прямом смысле слова, чтобы не продавать актив себе в убыток.

Миф второй: «Можно забрать золото на руки». Увы, но нет. Если покупать золото через обезличенный металлический счет, то «живого», физического золота в слитках не получить никогда.

В мировом масштабе на обезличенных металлических счетах «золота» хранится в несколько раз больше, чем его добыто во всём мире за всю историю человечества. Обезличенный металлический счет — всего лишь инструмент сбережений, привязанный к стоимости металла. Не более.

Миф третий: «С золотом ничего не случится». Просто воспроизведу монолог: «У моей бабушки были еще советские украшения, которые она передала маме. Когда я ушел на по мобилизации СВО в 2022 году, с выплатой денег был полный бардак, мы их не видели, родным даже не знали, как передать. Мама решила продать часть наследства, и оказалось, что старое золото принимают по цене лома. Какие там 3000 рублей за грамм (официальная цена на тот момент. — Прим. ред.), дают тысячу — и до свидания!».

Если в доме хранится слиток, хотя бы граммовый, или золотая монета, стоит убрать их в самый укромный уголок: любая царапина, помятость, да и просто отпечаток пальца обязательно снизят стоимость. К тому же 20-граммовый слиток (160 тысяч рублей) по размеру сопоставим с рублевой монетой и вполне может навсегда закатиться за плинтус.

Миф четвертый: «Вся прибыль достанется мне». И снова нет. Налоговая в этом году преподнесла подарочек, хоть плачь: прислала уведомления о налоге на вклады. Особенно «весело» стало пенсионерам, у которых и доходов-то никаких нет, кроме собственно пенсии и «обложенных» вкладов. И хотя первые три года за прибыль по «золотым» инвестициям нужно тоже платить налог, потом эта обязанность исчезает.

И в этом их плюс по сравнению с обычными вкладами, за прибыль по которым нужно платить ежегодно. Помните процитированный пост: боец покупает один грамм каждый месяц. К слову, это сейчас в районе 8500 рублей. Так вот, каждый грамм должен пролежать три года, чтобы владелец счета не платил налог.

Даже если это ребенок, который ничего не зарабатывает, он, если получил прибыль, должен будет поделиться с государством тринадцатью процентами. А то и пятнадцатью, если папа будет очень щедр.

Миф пятый: «Государство защитит». Увы, но обезличенные металлические счета не попадают под систему страхования вкладов. Если банк лопнул, то деньги превращаются в талончик в очереди на подачу заявлений от кредиторов банкрота.

Миф шестой: «Банк продал — банк и купит». Да, безусловно. Однако аппетиты банкиров при купле-продажи золота чрезмерны. Спред (разница между ценой покупки и продажи) составляет около 10%, тогда как в ряде других стран он находится на уровне всего 1,5-2%. В переводе на русский: золото должно подорожать на 10%, чтобы не получить убыток при его продаже. А на это надо время.

Ну и напоследок. Риски — не только там, где стреляют. Риски и там, где зарабатывают. А если бойцы думают о финансовом будущем, значит, будем жить!