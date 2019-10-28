Эдуард Биров

Автор

Родился в годовщину начала Великой Отечественной войны – наверное, поэтому даже в самом мраке вижу свет и путь к победе. Краешком сознания застал агонизирующий СССР – но принадлежу, наверное, к последнему поколению, вспоминающему советское как родное и светлое. Школьные годы пришлись на «святые» 1990-е – отсюда неподдельная «любовь» к западной демократии и свободе как вседозволенности. Окончил факультет журналистики МГУ – вероятно, поэтому не считаю себя журналистом и всерьёз не воспринимаю современную журналистику. Ношу фамилию родом из Подкарпатской Руси, не типичную для русского языка – возможно, отсюда восприятие русского мира как единого целого от Карпат до Тихого океана. <a href= https://russkiy-malchik.livejournal.com/ target=_blank > «Русский мальчик»</a> – не только название моего блога, но состояние души, переданное Достоевским и Тарковским.