Хоть официальная повестка привычная и довольно скучная, однако то, что принято называть мероприятиями «на полях», громко анонсировано и вызывает живой интерес: Путин — Трамп, Цзиньпин — Трамп, Путин — Абэ, Ближний Восток, сделка по Ирану и так далее.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как ни странно, ключевые — и возможно, судьбоносные — встречи ожидаются не за круглым столом, а как раз вокруг него. По сути, на них и состоится серия партий быстрых шахмат в Большой игре. Попробуем разобрать стартовые/промежуточные позиции главных игроков.

Трамп — Путин — Си: большой треугольник

Наиболее ожидаемые встречи в Осаке — Владимира Путина с Трампом, а также Трампа и Си. При всей разности проблематики этих рандеву между ними десятки взаимосвязей и невидимых на первый взгляд нитей. Треугольник Россия — США — Китай постепенно зациклил на себе все ключевые темы и болевые точки мира.

По сути, в «Большой двадцатке» сформировалась «Большая тройка» — но не союзников, а причудливо скомбинированных соперников-партнёров. От того, о чём договорятся или не договорятся эти три центра силы, зависит многое в мировой политике, если не всё. Но конфигурация каждый раз может быть разной.

Прежде всего, это касается Владимира Путина и Дональда Трампа — даже недолгого их общения в Хельсинки хватило для разрыва медийной бомбы в США, которая ещё больше дезориентировала Штаты. Однако до сих пор реального взаимодействия лидеров противостоящих стран не произошло. Со стороны американцев идёт только давление с одновременным прощупыванием, готова ли Москва к уступкам.

Дональд Трамп на пресс-конференции в Хелльсенки. 2018

Только последняя встреча в Израиле руководителя Совбеза России Николая Патрушева и помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, возможно, привела к первому взаимопониманию двух сторон в рамках Большой сделки.

Такое поведение Штатов только усугубляет и множит региональные конфликты, но даже первый намёк хоть на какое-то взаимодействие США и России сразу же «аукнется» и в КНДР, и в Сирии, и в Донбассе, и в Косово, и в Венесуэле, и по Ирану… Вопрос только — в сторону обострения или решения проблемы.

Всё это непосредственно связано с линией США — Китай. Трамп ждёт от Цзиньпина новых уступок в распределении прибылей на мировом рынке (ликвидировать профицит в 500 млрд долларов), заключив торговое соглашения на выгодных США условиях. В противном случае угрожает в третий раз повысить пошлины на товары объёмом $325 млрд (предыдущие два были на 200 и 60 млрд).

Китай огрызается и тянет с решением, не прибегая к крайностям — излюбленная тактика Поднебесной, рассчитанная на то, что со временем «труп врага проплывёт мимо». Вот почему, опасаясь уклонения лидера КНР от встречи «на полях» G20, Трамп даже поставил ультиматум: если Си не приедет в Осаку, повышение пошлин произойдёт сразу же.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Вашингтон блефует и взвинчивает ставки, делая вид, что продолжает оставаться гегемоном, чтобы затем предложить сделку, которая более выгодна, чем реальный «вес» Штатов, к тому же постоянно снижающийся.

России это пока выгодно. Так, именно благодаря санкциям США против компании Huawei китайцы впервые пошли на реальное сотрудничество с Москвой в высокотехнологичной отрасли — по развитию 5G-интернета и возможной разработке операционной системы для смартфонов. Что уже вызвало в США опасения по поводу создания альтернативного интернета, а значит устранению монополии американцев в информационных технологиях.

Более того, впервые за долгие годы Китай, обычно соблюдающий нейтралитет в глобальном противостоянии России и США, проявил себя в «горячих точках». Так, в апреле в Венесуэлу, сопротивляющуюся американской «демократизации», поступил 65-тонный груз медикаментов из Китая, а также (пусть и по неподтверждённым данным) прибыла небольшая группа китайских военных.

Чуть ранее Пекин включился в процесс восстановления Сирии, развивая экономическое сотрудничество с Дамаском. А 19 июня Дамаск на официальных переговорах попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе. Безусловно, это робкие шаги, но они демонстрируют США, что Китай способен подключить свои мощности к противостоянию, и не на стороне агонизирующего гегемона.

Beshr Abdulhadi Восстановление Сирии

Вывод: Трамп едет в Осаку принудить Пекин к мировому соглашению, и не только в торговле, но и в геополитике — чтобы вновь заручиться нейтралитетом Китая в противостоянии с Россией. Штатам не хватает мощи противостоять одновременно Москве и Пекину, а потому они включают известную тактику «разделяй и властвуй». России, в принципе, тоже может быть предложена такая сделка (о чем, кстати, мечтают наши местные соглашатели), но для ее заключения необходимо решить слишком много острых вопросов (от Украины до ядерного оружия).

Сделка с Пекином гораздо легче и выгоднее для США, так как в их глазах русские менее опасный противник. Более опасного оставляют на потом. К слову, накануне министр финансов США заявил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90%.

Россия — Япония — США

Встреча Путина с Абэ может запустить новый этап переговоров по Курилам и мирному договору с Японией. А это в свою очередь тесно связано с ролью Штатов в регионе: Япония не в состоянии пойти на равноправное сотрудничество с Москвой, пока существует военный протекторат США.

И хотя МИД официально отрицает такую связку, тем не менее на закрытой части встречи Владимира Путина с бизнесом, согласно пересказу журналиста Колесникова, президент России пояснил, что Япония для начала должна выйти из договора с США, которые сейчас имеют право в уведомительном порядке создавать военные базы на ее территории.

И вот накануне G20 Bloomberg сообщило, что Трамп считает несправедливым договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией. Если верить автору книги «Страх: Трамп в Белом доме», Трамп и раньше выступал за то, чтобы пересмотреть военное присутствие США в Японии, за которое приходится платить большие деньги.

The White House Дональд Трамп и Синдзо Абэ

Американские «ястребы», конечно, вряд ли это просто так допустят, но само намерение Вашингтона (даже слухи, не говоря уже о возможном заявлении тет-а-тет с Абэ «на полях» G20) тут же подтолкнёт Токио к выбору другой силы, способной обеспечить его безопасность. И Россия здесь основной претендент. Как и предполагалось ранее, Москва использует переговоры о мирном договоре как возможность вывести Токио из-под протектората США, спровоцировать их на самостоятельный шаг во внешней политике по столь важному вопросу.

Конечно, в Осаке-2019 этого точно не произойдёт, но переговоры «на полях» могут неофициально запустить этот процесс, что повлечёт коренную трансформацию Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ближний Восток: Иран, ОПЕК+, Сирия

Ближневосточный узел завязан до предела, раскалён докрасна — и только фактор российских ВКС сдерживает все стороны от многостороннего конфликта. Все «дружат» против всех, но Иран сейчас, похоже, находится в самом уязвимом положении.

Вашингтон разорвал достигнутое ранее с Тегераном соглашение о ядерной программе (СВПД), и 7 июля истекает срок, после которого Иран вновь приступит к продажам обогащённого урана. Накануне Трамп шантажировал Тегеран ракетным ударом, призывая персов начать переговоры о новой сделке на американских условиях.

Всё это тесно связано с рынком нефти и ситуацией вокруг ОПЕК+, продление которого «на волоске» и будет решаться в первых числах июля. Иран и Саудовская Аравия, исходя из своих частных интересов, против дальнейшего сокращения добычи нефти, что было бы на руку США. Возможная «заварушка» с Ираном автоматически перекроет Ормузский пролив и ещё больше сократит поставки нефти на рынок.

Businessinsider.com Иранская нефть

Штаты последовательно перекрывают чужую нефть (Ливия, Венесуэла, Иран, санкции против России) и наращивают добычу и экспорт своей. Главная цель Вашингтона — за счёт увеличения доли на нефтяном рынке вернуть контроль за ним, чтобы опять манипулировать ценами против России. Ну и заодно нарушить относительную стабильность, установленную по правилам Москвы.

Россия старается учитывать интересы всех участников, чтобы не допустить взрыва. В состав G20 входит два враждующих представителя региона — Саудовская Аравия и Турция, но помимо них в процессе участвуют США с Израилем, Иран, Сирия, Палестина.

Знаковая встреча в Израиле Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата намекает на определённую сделку, но условия её пока непонятны. Можно предположить, что Россию призывают отказаться от поддержки Ирана в обмен на зачистку в Идлибе и полное замирение в Сирии.

Sntat.ru Исламист

Однако Москва дала чётко понять, что сдавать союзников не намерена, хотя Ирану и придётся, видимо, оставить часть позиций в Сирии. Параллельно США хотят решить проблему Палестины, предложив «сделку века», и надеются на участие России, но и здесь больше вопросов, чем ответов.

На полях глобализма

«На полях» G20 будут и другие важные сюжеты — прежде всего, ситуация вокруг КНДР и проблема Украины накануне возобновления нормандских переговоров. А также множество менее важных региональных историй, в частности Brexit и проблемы Евросоюза.

И вот что характерно: накануне Осаки-2019 оказалось, что в мире нет никакой общей повестки (или она сведена к минимуму), зато есть множество взаимозависимых проблем-узлов между странами, которые приходится решать конкретным участникам «на полях» глобализма. Так к нам пришла новая реальность многополярного мира — пока в переходном состоянии.