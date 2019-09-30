В растущих российских городах не хватает поликлиник, школ и детских садов. Вторая смена в Подмосковье в школах стала нормой: первоклассников набивают в 7−10 коллективов по 30−40 ребят. В Краснодаре и вовсе ставят рекорды — в 2018-м были школы с 20−22 первыми классами, в этом году в одну из школ набрали 1 «Ш» класс, как шутят местные, в 2020-м дойдём до «Я». При нехватке букв в алфавите можно перейти на другие обозначения, но как школы, дети и учителя должны выдержать такую нагрузку?

Mil.ru Новостройка. Москва

Тем более что причина перенаселённости отнюдь не в росте всего населения страны — в последние годы Россия, к сожалению, переживает естественную убыль: за первые пять месяцев 2019-го минус 180,4 тысячи человек. Растут только крупные города — за счёт внешней и внутренней миграции, опустения деревень и малых городов.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

Невероятное распухание Москвы, которая всосала в себя (если с пригородами и маятниковой миграцией) почти 20 миллионов человек, только самый яркий пример. В регионах происходит тот же процесс — Санкт-Петербург, Воронеж, Краснодар, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону разрастаются за счёт концентрации населения регионов. Здесь следует оговориться, что это общемировая тенденция, но об этом позже.

Хаотичная урбанизация России 2000-х давно критикуется специалистами и уже стала притчей во языцех. Типичный вид новых городских районов, условного ЖК «Райский уголок» таков: колодец из семи-десяти 25-этажных высоток с детской площадкой и минимаркетом посередине, заставленный автомобилями и засаженный жидкими деревцами. Минимум инфраструктуры, плохо развитый транспорт и отсутствие социальных объектов превращают такие новостройки в железобетонные гетто.

Однако после аварийных или морально устаревших жилищ для многих людей новенькие дома в таких микрорайонах действительно как райские уголки. При малейшей возможности каждый старается купить там квартиру — благо ипотека в последние годы стала доступнее, и только затем счастливые покупатели осознают трудности с транспортом, доступностью образования или с очередями в поликлинике. Люди по-прежнему стремятся в большие города, и поток с каждым годом только увеличивается.

Отсюда и многократно увеличившаяся нагрузка на больницы, школы и детсады, которые, как правило, построены ещё во времена СССР (плюс небольшое количество построенных в последние 5−7 лет). По сути, все эти новенькие многоэтажки живут за счёт ресурсов советской инфраструктуры, которые уже, конечно, давно исчерпаны.

Очередь в регистратуру в городской поликлинике

Застройщики снимают сливки в виде миллиардов рублей за бетонные коробки «человейников», а вся жизненно необходимая инфраструктура повисла на балансе государства и требует качественного улучшения. Попытки местных властей заставить строительный бизнес нести расходы на социальные объекты приводят только к небольшим подачкам, но не способствуют системному решению проблемы.

Вот почему так важно намерение государства решить проблему социальной инфраструктуры городов за счёт нацпроектов — не только жилищного, но и направленного на качественное развитие образования и медицины. В них предусмотрены строительство новых школ, больниц, детских садов, что к 2024 году в случае достижения заявленных целей позволит снять напряжённость в крупных городах.

Более того, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» разработан так называемый стандарт комплексного развития территорий, который, по задумке Минстроя, «должен остановить хаотичное развитие российских городов, повысить качество городской среды и жилой застройки».

В этом стандарте перечислены разнообразные параметры нового идеального российского города: высота застройки должна быть не выше 9 этажей, обязательное наличие в жилом районе школы в виде отдельного квартала, плотность населения 350−450 чел./га, плотность улично-дорожной сети 15 км/км2, ориентировочный размер двора — 0,6 га, степень озеленения 45%, ширина главных улиц 44 м, а также многое другое.

Звучит неплохо, особенно ограничение количества этажей. Обнадёживает также то, что в стандарте не просто рекомендации, но предусмотрено внесение изменений в 12 сводов правил, шесть ГОСТов и шесть САНПИНов. То есть застройщик должен будет следовать конкретным правилам, нарушение которых подразумевает санкции. Хочется надеяться, что этот стандарт Минстроя действительно остановит хаотичность жилой застройки.

Mil.ru Новостройка. Москва

Однако корень проблемы находится глубже формирования пресловутой городской среды. Даже комфортный город — это высокая концентрация людей и предельно сжатое личное пространство, проблемы транспорта и экологии. Между тем удивляет сама устремлённость к централизации населения при децентрализации цифровой эпохи.

Ещё на заре 2000-х эксперты твердили, что развитие интернета позволит рассредоточить рабочие места, сделав их удалёнными. Работа с удалённого места (будь то квартира, дача или домик в Гоа) называлась нормой будущей экономики.

И что же? Будущая экономика состоялась — высокое качество интернет-связи и цифровизация рабочих процессов уже стали реальностью, однако об удалённых рабочих местах почти забыли, компании и организации настаивают на обязательном присутствии сотрудников в офисе.

Доходит до смешного — бюрократы и менеджеры, большая часть функций которых связана с пересылкой электронных документов, делают это, сидя в одной комнате или на одном этаже. Но ведь даже и в производстве современные технологии «освобождают» многие профессии от конкретного рабочего места, позволяя выполнять свои функции в режиме онлайн. Тем не менее это не приводит к рассредоточению рабочих мест. Наоборот — все стремятся в городские офисы. Почему так происходит?

Возможно, ответ находится в откровенных словах мэра Собянина, человека, который энергично и качественно расширяет Москву, делая её резиновой и заманивая туда ещё больше людей:

«Кто совершил прорывы? Сингапур — двухмиллионный город. Гонконг — это семимиллионный пятачок. Что такое [Южная] Корея? Там уровень урбанизации зашкаливает. Что такое Япония? Это сплошной город. Почему Китай сегодня создаёт с нуля двадцатимиллионные города? Они же не занимаются распылением населения по всей территории Китая, нет! Они концентрируют его в огромных конгломератах, понимая, что именно там гигантский потенциал производительности труда».

Поражает то, как можно сравнивать Россию с Сингапуром и Гонконгом. Почему русские должны забыть о своих территориях за МКАДом и сконцентрировать все ресурсы в одной точке? Сингапур же не оставил пустынными миллионы гектаров во имя экономического прорыва — он уже при планировании прорыва исходил из своих карликовых размеров.

Сингапур

А Япония почему-то жаждет отнять у нас Южные Курилы — не понимают, глупцы, какой жуткий фактор распыления ресурсов населения получат! Это же абсурд. И потом, почему Россия должна ориентироваться именно на эти страны с точки зрения пространственного развития? Это всё равно как строить песочницу на гигантском пляже.

Впрочем, причина озвучена — концентрация населения повышает потенциал производительности труда и, мол, приводит к экономическому рывку. Но и это более чем спорное утверждение. Как очень точно подмечено коллегами, «район Манхэттен в Нью-Йорке, застроенный небоскрёбами, просторнее Зябликово — в нём 28 тыс. человек проживают на одном километре», но означает ли это, что производительность труда в Зябликово выше, чем в Манхэттене?

Да, при плотном проживании людей эффективность километра дорог выше, а логистика более оптимальна, но как быть с затратами на рабочие места, аренду офисов, компенсацию работникам за проезд и прочее? Разве для работодателя удалённое рабочее место априори не менее затратно, чем человекоместо в офисе? И разве более гибкий рынок труда благодаря цифровизации не выгоднее экономике, как тому учили либеральные гуру?

Впрочем, такой бухгалтерский подход при обустройстве страны изначально является ущербным. Им можно оправдать любую глупость — как, к примеру, закрытие фельдшерских пунктов в сёлах. Похоже, что ставка на сосредоточение россиян в агломерациях может стать следующей такой ошибкой либерального мышления.

Умирающая деревня

Россия обладает уникальным ресурсом в виде обширных территорий — и это не только залежи полезных ископаемых и транзитный потенциал. Прежде всего, это пространство для жизни в условиях растущего его дефицита на планете. И вопрос только в том, чтобы его грамотно благоустроить. Да, не все русские земли располагаются в комфортном для жизни изнеженного современника климате, не беда — на Крайнем Севере пусть трудятся роботы.

Но даже если взять 5 миллионов кв. км относительно благоприятных территорий — это гигантские просторы, которые при гармоничном развитии могут вместить до миллиарда людей, и не в «человейниках», а в просторных зелёных поселениях со всеми удобствами. А возможности цифровых технологий дают уникальный шанс таким ресурсом воспользоваться — и совершить настоящий рывок в обустройстве страны, не загоняя людей в гетто ради бухгалтерских интересов крупного капитала.