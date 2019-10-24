19 октября немецкий журнал «Шпигель» вышел с обложкой «Капитуляция Запада» на фоне уезжающих вдаль военных машин США (кадр из Сирии). Возможно, это журналистское преувеличение, но исход американской армии из Сирии, базы которых тут же заняли российские военные, воспринимается на Западе именно так.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Брошенный американский флаг на развалинах военной базы — не прямая капитуляция, но такой картинки мир не помнит со времён Вьетнама. В последние десятилетия было только наоборот — когда самодовольные американские рейнджеры высаживались в странах бывшего соцблока.

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И представьте теперь, как разгневаны американские генералы, привыкшие бомбить направо и налево чужие страны, когда они получают от Трампа приказ уйти. Вслед за Сирией уже пошли разговоры о выводе американцев из Ирака, Афганистана. Как учит история, в такие моменты начинается цепная реакция — и одна капитуляция приводит к другой. Доживший до этих времён Михаил Горбачёв, запятнавший себя предательством страны и развалом СССР, может это подтвердить.

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Афганистан. 1989

Дональд Трамп, конечно, не Горбачёв, а ситуация в США 2010-х сильно отличается от СССР 1980-х. У американцев не объявлена Перестройка и «новое мЫшление», они не приветствуют «гласность» и не проклинают «маккартизм», но инициативы Трампа вполне напоминают предложения Михаила Сергеевича, разрушающие основы существующего строя.

Отчасти похожи их медийная открытость и сумбурность мыслей, противопоставление себя верхушке и правилам игры. Есть и острое разочарование, развенчание имперской политики США предыдущих лет (что можно немного сравнить с десталинизацией), есть и тотальное недоверие мейнстримовым СМИ и доверие «вражеским голосам» в роли RT.

Но главное, чем напоминают нынешние Штаты поздний Советский Союз, — масштабная и всё более усиливающаяся дезориентация в госуправлении и разброд в общественном сознании. Это видно и слышно даже через океан. Более того, внутриамериканские трения настолько обостряются, что всё больше напоминают гражданское противостояние (некоторые даже говорят — «гражданскую войну»). Война не война, но страсти, как мы видим, накалены до предела.

После ухода из Сирии Трампа открыто называют предателем не только «Киллари» Клинтон и Ко (что даже комплементарно), а большинство американского истеблишмента — сотрудники Пентагона, конгрессмены обеих партий, редакторы СМИ, владельцы корпораций, нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, телевизионный проповедник Пэт Робертсон и многие другие.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Трампу грозят импичментом, небесными карами и проклятиями отцов-основателей и потомков — и это не пустые слова. В то же время позиции Трампа по-прежнему сильны. Так, главой Минюста и генпрокурором стал его сторонник Уильям Барр — человек традиционалистских взглядов и активной позиции.

Он не только организовал расследование заговора сотрудников Минюста ФБР, ЦРУ против Трампа, но и выступил в защиту христианских ценностей и традиционной семьи, против пропаганды содомии и прочих ЛГБТ в школах — за что получил шквал обвинений от глобалистов. Но Барр полон решимости биться с ними до конца, обозначив ещё одну линию фронта «гражданской войны».

К тому же враги Трампа не могут найти единого кандидата в президенты, а импичмент вряд ли удастся завершить успешно. Соответственно, если ничего экстраординарного не произойдёт, Трамп останется президентом США и в 2020 году. Однако как раз по этой причине против него могут организовать нечто экстраординарное, нечто такое, что вообще за рамками политических реалий.

Американский вариант ГКЧП как попытка госпереворота силовиков-ястребов с отстранением Трампа — чем не вариант? Но реальный переворот, а не имитация с использованием генералов втёмную, как это сделал Горбачёв в августе 1991 года, чтобы дискредитировать истеблишмент и сделать развал СССР необратимым. Арест Трампа под предлогом его измены — фантастический сюжет, но многим в американской элите он может показаться единственной возможностью «спасения Америки».

Первый намёк на такую возможность прозвучал 17 октября в статье The New York Times от бывшего командующего силами специальных операций США адмирала Уильяма Макрейвена: «Все чувствуют смятение, унижение, гнев и страх, глядя на то, что президент делает и говорит… Пришло время для нового человека в Овальном кабинете, — республиканца, демократа или независимого, — чем раньше, тем лучше. От этого зависит судьба нашей республики».

Эвакуация Американских солдат

Адмирал Макрейвен — из тех, чей голос будет воспринят как веский и авторитетный миллионами американцев. В статье он искусно выдал страхи глобалистов, теряющих господство в мире, за ущемление национальных интересов и оскорбление американского патриотизма. Под таким соусом к смещению Трампа могут примкнуть как офицеры Пентагона, ЦРУ, ФБР, так и рядовые патриоты США.

Да, умирать в далёкой Сирии никому не охота, но уходить с позором после десятилетий господства чрезвычайно болезненно для тех, кто привык видеть американский флаг по всему миру. Госпереворот против Трампа наверняка поддержат и крупнейшие корпорации, которые почувствовали угрозу от начавшегося демонтажа системы, дедолларизации мировой экономики — и за ними, пожалуй, главное слово.

Отстранить от президентства или даже физически нейтрализовать Трампа при отсутствии у него контроля за спецслужбами и даже собственной администрацией не слишком сложно: достаточно чётко организованной операции с участием небольшой группы специалистов с высокотехнологичной аппаратурой. Однако парадокс в том, что в случае успеха «ГКЧП» отстранение Трампа станет запалом, который взорвёт Америку, подожжёт накопившиеся конфликты и выплеснет агрессию американцев.

Словесная война в СМИ выплеснется на улицы и превратится в открытое гражданское противостояние. Потому что сторонники Трампа (которых немало, достаточно вспомнить марш мотоциклистов на Вашингтон), пресловутые белые реднеки, недовольные воротилами Уолл-стрит, разочарованные и обманутые «американской мечтой», негры и мексиканские гастарбайтеры, исламисты, сектанты и воинствующие атеисты, сторонники ЛГТБ и их противники, леваки и экоактивисты — все они выйдут защищать свою правду и, конечно, воспользуются той самой второй поправкой конституции США.

Американская семья (рэднеки)

Успех, а тем более провал американского ГКЧП, решись на него Клинтон и Ко, станут настоящим концом Pax Americana. И возможно, именно это удержит истеблишмент от такого сценария. А может, и не удержит.

Однажды Россия уже спасла одного президента от военного переворота — Эрдоган смог пересидеть путч в Крыму и вернуться победителем на Родину. Не исключено, что именно Кремль поможет и Трампу победить внутреннюю контрреволюцию и сатанинское глубинное государство и вернуть американскому народу контроль над своей страной. И это, несомненно, действительно будет Новый мировой порядок.