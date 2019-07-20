Мирный план Медведчука по Донбассу, предложенный им еще в январе 2019 года, на днях был официально поддержан Европой в лице Европарламента на презентации 17 июля и 18 июля Москвой — лично Владимиром Путиным. Значит, это уже не теоретические предложения отдельного, пусть и авторитетного, политика, а конкретные намерения субъектов геополитики на основе достигнутого между ними консенсуса. И если даже он не будет реализован в ближайшее время, то его будут методично продвигать с обеих сторон Украины — с Запада и Востока.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Правда, пока неизвестно отношение к плану со стороны США — соответственно, молчит и официальный Киев, по-прежнему находящийся под жестким контролем Вашингтона. Но Штаты при Трампе заметно дистанцировались от проблемы Донбасса, и не исключено, что от них будет молчаливое одобрение. По крайней мере Зеленский делает знаки о готовности к переговорам по Донбассу и даже первым позвонил президенту России с разрешения Коломойского.

Представители ДНР и ЛНР со своей стороны призвали Зеленского к переговорам, имея в виду новую инициативу. К тому же высока вероятность того, что сам Медведчук станет второй силой в Верховной раде после выборов 21 июля, а значит, сможет, хоть и в статусе оппозиции, продвигать свой план на уровне законодательной власти Украины.

Чем же заинтересовал противостоящие стороны план Медведчука, который, возможно, позволит сдвинуть с «мертвой точки» переговоры по Донбассу? В целом, предложенные меры повторяют или дополняют Минские соглашения: это и принятие закона об амнистии, и формирование сил обеспечения общественного порядка, и учреждение местных органов власти, и децентрализация… Вот на этом пункте, пожалуй, план Медведчука более конкретен и откровенен, чем Минск-2.

СВ ДНР Донецк

В отличие от размытого «особого статуса» мирный план предлагает создание в составе Украины автономного региона Донбасс, закрепление его в конституции Украины, учреждение парламента, правительства и других органов управления автономии. По сути, объединенным ДНР/ЛНР предложен вариант Крыма до 2014 года, но с реальной, а не номинальной автономией. Украине, в свою очередь, предлагается нечто подобное «асимметричной федерации» плана Козака для Молдавии, согласно которому ПМР и Гагаузия получают особый статус и возможность блокировать законопроекты, нежелательные для автономий.

Понятно, что реальность автономии будет зависеть от реализации плана в конкретные законы и подзаконные акты, от массы управленческих нюансов, за которые надо будет биться за столом переговоров. И очевидно, что Киев и Запад, даже если пойдут на реализацию плана Медведчука, сделают всё, чтобы автономия была номинальной. Коломойский продолжит действовать по любимому им принципу: «обещайте мразям всё, что угодно, вешать будем потом».

Этого и опасается Донбасс. После 5 лет войны и обстрелов, 13 тысяч погибших, после пролитых рек крови, блокады и издевательств Киева над Донбассом, включение ДНР/ЛНР в Украину, пусть и в качестве автономии, вызывает оторопь и подозрение в предательстве. Вот почему глава ЛНР Леонид Пасечник вынужден был пойти на откровенный разговор с жителями:

«У нас будет своя граница, своя армия, судебные, исполнительные органы управления, своя избирательная система. Мы абсолютно самостоятельны — и мы никого сюда не пустим, никаких националистов. Это единственный шанс прекратить эту войну… Надо садиться за стол переговоров. А когда прекратится война, мы будем иметь право провести тот же референдум… в том числе по тому, что мы идем в Российскую Федерацию… Мы [будем] как самостоятельное государство в государстве».

Другими словами, Донбасс должен пойти на возвращение в Украину на особых правах, чтобы иметь возможность в любой момент проголосовать за вступление в Россию. Как это сделал Крым после госпереворота в Киеве. А потому ключевой вопрос будет не в бумажных гарантиях, которым нет никакой веры после 21 февраля 2014 года, а о реальной силе, которая должна оставаться у автономного региона Донбасс.

U.S. Army Europe ВСУ

На презентации в Европарламенте Медведчук особенно подчеркивал важность создания реальных гарантий безопасности для жителей Донбасса, в том числе и тех, кто с ружьем противостоял ВСУ. А реальной гарантией могут быть только независимая от Украины армия на основе нынешней, милиция в нынешнем составе и так далее. Иначе у жителей Донбасса нет никакого доверия Киеву, который все эти годы убивал их, несмотря на все международные правила и Минские соглашения, подписанные представителями Франции и Германии.

Но ради чего Донбасс должен идти на такой риск? Первое — чтобы иметь законные международные права на выбор в пользу присоединения к России. Второе — чтобы узаконить федерализацию Украины. Конечная цель плана Медведчука — и он этого не скрывает — создание нескольких Украин в одних границах.

На презентации в Европарламенте Виктор Владимирович так обосновал неизбежность такой конфигурации Украины: «Так случилось, что современная Украина — это территория, на которой в течение последнего тысячелетнего были различные государственные объединения — начиная с Киевской Руси, Великого Литовского княжества, Речь Посполитой, Османской империи, Австро-венгерской империи, Российской империи, Крымского ханства… Они оставили свой след в ментальности, вере, языке — то, что сегодня приходится решать в условиях независимости с 1990 года».

Медведчук констатировал провал попытки одной части Украины (западной, бандеровской) навязать свою идентичность всей остальной Украине (малоросской), а потому единственный способ сохранить единство в нынешних границах — это сожительство разных идентичностей на условии автономностей. И для этого, по замыслу Медведчука, жителям Донбасса нужно вернуть ощущение защищенности их гражданских прав, языка и политического выбора.

Но ведь почти в таком же формате Украина прожила все 1990-е годы — пусть и без федерализации, но бандеровцы и донбассовцы жили как бы отдельно, сведя отношения к сугубо деловым и делегируя в Киев свои политические силы. Однако это не помешало мягкой бандеризации всей Украины, в том числе, и Востока, которая дала ядовитые плоды в 2014 году. Возвращение в то состояние и закрепление его в конституции ничего не даст, кроме ощущения повторения украинского кошмара по новому кругу. Впрочем, вернуться в прошлое еще никому не удавалось.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Существует вариант, что посредством федерализации и автономизации бандеровцев и Донбасса будет запущен процесс раздела Украины между Россией и Западом, но говорить об этом можно только в случае заключения большой сделки и четких гарантий со стороны США, возможность которых сейчас даже не просматривается. К тому же такой замысел слишком легко считывается и вызовет только новый поток обвинений в адрес России, запустит новую волну русофобии на Украине.

Впрочем, гораздо важнее в случае реализации мирного плана Медведчука судьба Донбасса, местных жителей, которые долгие годы жертвуют собой в интересах русского мира и заслуживают особого отношения. Да, чрезвычайно важно остановить обстрелы, но это ни в коем случае нельзя делать за счет сдачи независимости от русофобского Киева.

Раздача российских паспортов должна стать главной их гарантией от насильственной украинизации и бандеризации. Этот исторический шаг Кремля призван гарантировать защиту Донбасса даже при номинальном возвращение в рамки Украины. Впрочем, реализация этого плана по-прежнему под большим вопросом.