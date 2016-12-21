Дмитрий Юрьев
Последние публикации
Великая Банановая Империя США
Президент Обама — выяснилось вдруг — позвонил президенту Путину по Красному Телефону. Он, оказывается, пригрозил Путину, чтобы тот не смел хакать американские президентские выборы. И Путин не стал их хакать. В одно-, двух и многоэтажной Америке — в Америке здоровых людей и нормальных курильщиков —...
21 декабря 2016
Самоубешенство: «Казус Бильжо» как точка невозврата
Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Мф. 8:30−32 «Казус Бильжо» — не рядовое событие в...
17 декабря 2016
Использует ли Россия возможности нового мира имени Трампа?
Победа Трампа на выборах в США — одно из тех событий, которые предопределяют из настоящего горизонты возможного будущего. Именно в том, каковы горизонты возможного, изменилось многое. И вовсе не в лучшую сторону. А просто в другую сторону — и там от нас, от России, теперь зависит намного больше...
15 ноября 2016
Победа Трампа: «Вашингтонский обком» ослабил хватку в Москве
Прогнозировать последствия победы Трампа как минимум малоперспективно. И с Россией у него может получиться что угодно, и с Америкой, и с политикой, и с экономикой. Этого всего ещё нет — оно только будет. А вот победа Трампа на выборах как свершившийся факт — это то, что уже есть. И об этом...
10 ноября 2016
Минное поле русской истории
Будущего — вот роковое следствие отречения от родного Прошедшего, от истории жизни и смерти отцов наших. Это и есть Страшный Суд Истории над тем, кто, поглощённый мигом Настоящего, не видит двух окружающих его бесконечностей: Минувшего и Грядущего, и ставит себя выше тех, кому мы обязаны жизнью...
5 ноября 2016
«Мы поверили Западу. Мы ошиблись. Мы потеряли нашу страну»
Государственный секретарь США Джон Керри обратился к гражданам России и призвал их не верить в то, что говорят их руководители. «НАТО — оборонительный союз, — сказал он, — который не имеет целью ослабить, сдержать или разрушить их (россиян) страну». В связи с этим предлагается такое обращение...
6 октября 2016
Массаракш США
Американское коллективное политсознательное давно и прочно выработало в себе определённый набор ужасов, среди которых на одном из первых мест — пресловутый эффект бабочки. Ну или мёртвой зоны — это смотря кого вы в детстве предпочитали: Брэдбери или Стивена Кинга. Напомним: у Брэдбери в его...
1 октября 2016
Либеральный расизм против нового министра образования и науки
Кликушество «либеральной интеллигенции» (строго — в кавычках) в связи с назначением Ольги Васильевой на должность министра образования и науки России не только заставляет задуматься о жизненной необходимости расширения практики экзорцизма в повседневной деятельности Русской Православной Церкви...
21 августа 2016
Вестернаци привели нас на самый край. Дальше — только наша Правда
Замечательный журналист Юрий Васильев сказал, что отстранение наших параолимпийцев наделяет Россию, всё русское общество совершенно новым и очень опасным для её врагов чувством абсолютной, безоговорочной правоты. Чувством, которым — сколько бы мы ни смеялись над «родиной слонов» и «приоритетом...
11 августа 2016
О врагах «Бессмертного полка» и пределах Шестой заповеди
А теперь о плохом. О том, что кажется окончательным. В прошлом году вопли «руколицых» вокруг Дня Победы и «Бессмертного полка» были отвратительны, они выводили из себя, они (в некоторых случаях — как с Вероникой Долиной) ошарашивали неожиданностью. Они вызывали реакцию острого гнева, реакцию ярости...
11 мая 2016
Запрос на «четвёртый срок» президента России. Продолжение
Поставленный в предыдущей публикации вопрос — о необходимости скорейшей политической определённости с выдвижением кандидатуры Путина на четвёртый президентский срок — сталкивается с контрвопросами. Есть целый ряд очевидных препятствий на пути лёгкого согласия общества с такой определённостью...
7 мая 2016
Запрос на «четвёртый срок» президента России
В преддверии политического сезона 2016−2018 гг. Россия — лицом к лицу с системными вызовами, ответов на которые пока нет, языка для этих ответов — нет, да и отвечать пока некому. Вызов первый — либеральный террор в идеологии, либеральный коллаборационизм в политике, либеральная монополия в...
31 марта 2016
Зомби-либерализм как низшая и последняя стадия тоталитаризма
За последние несколько месяцев судьба западного социально-политического мейнстрима — который мы условно называем «либерализмом» — определилась окончательно. Он на наших глазах трансформируется в транснациональную анонимно-бюрократическую тоталитарную диктатуру, агрессивную и неадаптивную...
19 марта 2016
Сталиноворот, Гитлер, Керенский и «генетические рабы»
У нашей общественной мысли — причём давно уже — дыхание Чейн — Стокса: примерно год ничего не слышно, а потом, где-то с февраля — Уф! Уф! Уф! — и всё сильнее, с присвистом, и так до мая, а потом опять фффууух — и можно ждать следующего года. Но в этом году задышало с какой-то особенной силой...
8 марта 2016
«Великий немой»: системный либерализм против несистемного большинства
Следует помнить, что слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, — это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в XIX и в начале XX века. Это так называемые омонимы; старое слово «демократия» было образовано от греческого «демос»...
26 февраля 2016
На краю бездны: примирение христиан, дураки, бабло и —
Встреча Патриарха всея Руси Кирилла с папой Франциском — самого влиятельного православного епископа, неформального «первенствующего» в Православии, с папой-аргентинцем, впервые представляющим на Римском престоле самую мощную, крепкую и растущую католическую общину в мире — католиков Латинской...
16 февраля 2016
С нечеловеческим мурлом: погромы в Москве
То, что случилось в Москве в ночь с 8 на 9 февраля, вызывает раскол в общественном мнении по ошибке. Люди спорят не о том. Потому что в том, что случилось, есть два сюжета. Они — совсем разные. Во-первых, это проблема ларьков, незаконных построек, облика Москвы, урбанистики, политического смысла...
10 февраля 2016
России нужна православная политика, а не политическое православие
За последние несколько месяцев мы столкнулись с всплеском жесточайших публичных конфликтов по вопросам церковно-общественных отношений. Памятник Св. Владимиру — где его ставить, зачем его ставить, почему именно ему? Храмы — почему нам мешают их строить, хотя их с очевидностью не хватает? И почему...
24 сентября 2015
Про Россию и Путина
2014 год стал для Владимира Путина рубежным. Даже его приход к власти в 1999—2000 гг. — как оказалось, эпохальный, всерьёз и надолго — не выдерживает никакого сравнения по значимости с переломом 2014 года. Тогда Россия и Путин — отчасти по наитию — выбрали друг друга и у них получилось. Сегодня...
16 августа 2015
Цареубийца Войков, царенеубийца Феликс и цареспасители во главе Москвы
Тут решил я поучаствовать в гражданской инициативе. Примкнуть к усилиям ряда неравнодушных и поддержать переименование станции метро «Войковская» и района «Войковский» — да ещё чтобы новый пересадочный узел как-нибудь по-другому назвали, не в честь видного участника расстрела царской семьи товарища...
23 июля 2015